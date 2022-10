Comment des célébrités comme Varun Dhawan s'unissent pour aider Zeus, âgé de 11 ans, à lutter contre le cancer





La plateforme de financement participatif Ketto organise une campagne de collecte de fonds pour réunir les 5 crores nécessaires à la survie de Zeus

BANGALORE, Inde et NEW DELHI, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Zeus Agastya Krishna Banerjee avait 6 ans lorsqu'il a rencontré l'une des stars les plus amusantes de l'Inde, Varun Dhawan. Grand fan du style inimitable de Varun et de ses talents de danseur de rue, rencontrer la star en personne était un rêve devenu réalité. Zeus, qui a maintenant 11 ans, se bat contre une leucémie lymphoblastique aiguë (LLA). Zeus ne sait pas que son pronostic vital est en jeu et se bat depuis des mois contre cette maladie et ses rechutes.

La vie n'est rien d'autre que la succession de tels moments et de rencontres fortuites que l'on chérit. Pour une star comme Varun, cela aurait pu être juste un de ces moments accordés à un fan, mais dès qu'il a entendu parler du combat de Zeus, il a enregistré une vidéo pour remonter le moral de ce féroce combattant. Dans la vidéo postée sur la page Instagram créée pour Zeus, @save_zeus, Varun dit : « Hé Zeus, je t'envoie beaucoup d'amour, je suis sûr que tu vas bientôt retrouver toutes tes forces et j'ai hâte que tu ailles mieux pour qu'on puisse se voir. » Le geste de Varun sera certainement un rayon de soleil dans le ciel assombri qui plane sur Zeus, sa famille et ses amis.

« Le jeudi 6 octobre, j'ai lancé un appel à l'aide désespéré sur la plateforme de financement participatif Ketto afin de réunir les 5 crores nécessaires au traitement de Zeus par le biais d'une procédure appelée thérapie par cellules T CAR. Grâce au cosmos, mon appel a été remarqué par une entreprise créée par mes anciens étudiants et par beaucoup d'autres personnes - qui ont pris sur elles de soutenir la cause et ont rallié leurs réseaux pour m'aider », explique Arundhati Banerji, la mère de Zeus.

Grâce à leur engagement, des stars comme Kriti Kulhari, Yusuf et Irfan Pathan, Harbhajan Singh, Veda Krishnamurthy, Harsha Bhogle, Aakash Chopra, Jatin Sapru, Gurusharan (Guru) Randhawa Papa CJ, Manjari Fadnis ont mobilisé leurs plateformes de médias sociaux pour atteindre leurs centaines et milliers de fans par le biais d'appels aux dons - un exploit qu'aucun appel personnel ou message WhatsApp ne pourrait réaliser aussi rapidement. Des influenceurs comme Nikita Datta, Rahul Jaisingh et Akshay Mhatre ont également rejoint cette campagne. Les parents de Zeus sont extrêmement reconnaissants du soutien dont la campagne a bénéficié jusqu'à présent. Cependant, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et Zeus compte sur les stars du ciel et de la terre. Chaque action, chaque avancée, chaque roupie fera la différence. Veuillez envisager de faire un don et de faire connaître la campagne https://www.ketto.org/fundraiser/my-son-is-fighting-for-his-life-and-we-need-your-support-to-save-him-701752

« Zeus est un enfant remarquable, au sourire coquin et au caractère guerrier. Il aime lire, raconter des histoires, faire de la musique et regarder des films, surtout des films sur les super-héros. Et les super-héros, c'est bien ce dont il a besoin maintenant - pour se mobiliser et soutenir la campagne de collecte de fonds. Zeus, qui n'est pas conscient de son état de santé, fait sa part dans ce combat pour rester en vie - nous, en tant que communauté, devons faire la nôtre. Pendant la pandémie, nous avons perdu des millions de vies par manque de moyens, et nous avons promis, en tant que communauté, d'être solidaires et de ne pas laisser une telle série d'événements malheureux se reproduire. Nous vous prions de vous mobiliser une fois de plus et d'aider à sauver notre fils. Pour citer l'un des livres préférés de Zeus, Harry Potter, aidez-le à devenir ce garçon qui vivra », ajoute Arundhati.

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1919295/Varun_Dhawan_SaveZeus.mp4

