Mary Kay Inc. fait progresser le leadership des femmes dans la conservation grâce à un échange d'apprentissage virtuel

Mary Kay Inc., défenseur mondial de la durabilité des entreprises et de l'émancipation des femmes, a récemment participé à un échange d'apprentissage virtuel organisé par le Centre du Triangle de Corail (CTC), The Nature Conservancy (TNC) et le Secrétariat Régional de l'Initiative Triangle de corail sur les récifs coralliens, la pêche et la sécurité alimentaire (CTI-CFF).

L'événement, appelé « Les femmes leaders protégeant la biodiversité menacée et les espèces en voie de disparition du Triangle de Corail », a mis en lumière les innovations et les actions entreprises par les femmes leaders du Triangle de Corail pour protéger la biodiversité marine, ainsi que des initiatives réussies menées par des femmes dans la gestion durable des ressources marines et la protection des océans. Ces initiatives se concentrent sur la protection de la biodiversité, l'action climatique et la gestion des aires marines protégées liées à l'objectif mondial de protéger 30 % des océans du monde d'ici 2030.

Le Triangle de Corail abrite certains des récifs coralliens les plus diversifiés et les plus beaux du monde et fournit un habitat à plus de 250 espèces de poissons. Cependant, de nombreux animaux marins et écosystèmes du Triangle de Corail sont menacés par les activités humaines.

Mary Kay s'est jointe aux panélistes du CTC, du CTI-CFF, du TNC ainsi que WWF Malaisie, Conservation International et l'Université des Philippines Diliman pour partager des histoires inspirantes sur la protection durable des tortues de mer, des dugongs, des requins et des pêcheries.

De nombreux projets soutenus par Mary Kay permettent de faire avancer la conservation, l'égalité des sexes et l'émancipation économique des communautés. Dans le Triangle de Corail, Mary Kay a continué à s'associer à TNC et aux femmes de Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Mangoro Market Meri, un groupe qui commercialise des produits de mangrove durables, tels que des coquillages et des crabes de mangrove, tout en protégeant les mangroves contre la récolte de leur bois. Cette communauté reçoit une formation en leadership, en finance et en gestion d'entreprise pour générer des revenus et des opportunités d'emploi indispensables, tout en profitant à l'écosystème de la mangrove.

Mary Kay a également soutenu le travail de TNC avec KAWAKI dans les îles Salomon pour protéger les tortues marines et mener des programmes d'éducation à la conservation et de santé communautaire dans le parc marin communautaire d'Arnavon, dont une formation sur le genre avec 30 gardiens de parc, des membres de KAWAKI et d'autres acteurs communautaires afin de comprendre et remettre en question les normes sexospécifiques susceptibles d'inhiber la participation des femmes dans le parc. Leurs programmes d'éducation à la conservation et d'assainissement ont bénéficié à 2 000 personnes dans les écoles et les communautés locales.

Pour en savoir plus sur l'engagement de Mary Kay envers le développement durable, rendez-vous sur marykayglobal.com/sustainability et téléchargez la stratégie mondiale de développement durable de Mary Kay : Enrichir des vies aujourd'hui pour un avenir durable.

