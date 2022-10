Kevin Stevenson, de PRA Group, prononce le discours principal de la chambre de commerce de Virginie sur l'investissement en éducation





NORFOLK, Virginie, le 12 oct. 2022 /CNW/ - Kevin Stevenson, président et chef de la direction de PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA) a prononcé le discours principal lors de la conférence 2022 sur l'éducation et la main-d'oeuvre de la chambre de commerce de Virginie à Richmond, en Virginie, au nom des chefs d'entreprise de la Virginie.

La conférence, à laquelle ont participé plus de 400 dirigeants des secteurs de l'éducation, des affaires, du gouvernement et de la collectivité, visait à positionner la main-d'oeuvre de Virginie pour favoriser sa réussite.

PRA Group, dont le siège social mondial est situé à Norfolk, en Virginie, est une société cotée en bourse qui s'est développée pour devenir l'un des plus importants acquéreurs de prêts non productifs au monde. Le siège social de l'entreprise est resté en Virginie depuis plus de 25 ans. Parmi ses 18 établissements en Europe, en Amérique et en Australie, c'est à cet endroit qu'elle a constitué sa main-d'oeuvre la plus importante.

Kevin Stevenson, qui est le cofondateur de PRA Group, a fait un investissement à long terme dans le développement et la croissance de l'économie de la Virginie. Dans son discours, il a mis l'accent sur le rôle central que joue l'éducation dans le renforcement et la production d'un bassin de talents durable et viable au sein du Commonwealth. M. Stevenson a appelé le secteur privé à agir, encourageant les chefs d'entreprise à investir dans trois domaines principaux :

Des parcours vers des carrières recherchées grâce à l'apprentissage par le travail et aux stages;

Des partenariats philanthropiques qui créent une économie pour tous fondée sur un accès équitable; et

Une collaboration stratégique avec les établissements d'enseignement supérieur pour créer des cheminements de carrière.

« Le fait est que lorsque les entreprises de Virginie contribuent à l'éducation, nous assurons la croissance et la longévité de nos entreprises. Nos investissements dans l'éducation, les organismes sans but lucratif engagés à l'égard de l'accès et l'enrichissement et des possibilités d'apprentissage en milieu de travail sont des investissements dans la croissance économique de la Virginie. Tirons parti des ressources dont nous disposons en Virginie pour bâtir la meilleure main-d'oeuvre au pays! », a déclaré Kevin Stevenson dans son discours d'ouverture.

M. Stevenson dirige PRA Group depuis sa fondation en 1996. En Virginie seulement, l'entreprise mondiale soutient des organisations comme ACCESS College Foundation , An Achievable Dream et Junior Achievement of Greater Hampton Roads en plus de parrainer des occasions d'apprentissage en STIM comme l'exposition Amazing Pollinators du Virginia Living Museum et le camp d'été en science des données de la Old Dominion University (ODU). PRA Group finance également le Strome College of Business de la Old Dominion University et est membre des initiatives 757 Regional Internship Collaborative et RVA 757 Connects .

PRA Group organise également un programme de stages d'été rémunérés afin de promouvoir l'apprentissage par le travail et a récemment lancé un programme d'apprentissage informatique pour les employés afin d'explorer les cheminements vers des carrières recherchées.

Pour en savoir plus sur l'engagement de PRA Group à avoir un impact en Virginie et dans le monde, consultez le site https://www.pragroup.com/news-and-stories/ .

