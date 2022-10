Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le jeudi 13 octobre 2022

Le premier ministre visitera une aciérie de la région. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, et la ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, Filomena Tassi, seront présents.

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 30.

15 h 00