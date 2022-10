RG Gold lance une usine de traitement du minerai d'une valeur de 420 millions de dollars, qui devrait multiplier la production par quatre et engendrer des avantages considérables dans la région





La société minière contrôlée par Verny Capital , groupe présidé par Bulat Utemuratov et co-détenu par Resource Capital Funds (États-Unis), devrait voir sa production atteindre 190 000 onces

ASTANA, Kazakhstan, 12 octobre 2022 /PRNewswire/ -- RG Gold , un important producteur d'or kazakh, ouvre une nouvelle usine de traitement d'une valeur de plus de 420 millions de dollars américains. La capacité supplémentaire devrait permettre à RG Gold de quadrupler sa production pour la faire atteindre environ 190 000 onces troy en 2023. Cela représente environ cinq millions de tonnes métriques de minerai contenant de l'or. L'usine utilise la technologie du CIP (carbone en pulpe) qui se sert des particules de charbon pendant la lixiviation afin d'extraire l'or d'un minerai à faible teneur en or à un bas prix.

RG Gold exploite le gisement de RayGorodok, dans le nord du Kazakhstan, qui est l'une des plus grandes mines du pays avec 5,9 millions d'onces d'or en réserve, selon le Code JORC. La production devrait dépasser les 50 000 onces troy cette année. L'entreprise a payé 122 millions de dollars d'impôts (soit l'équivalent de 45 milliards de tengues) depuis 2015, date à laquelle Verny Capital est devenu son actionnaire. Resource Capital Funds (États-Unis) détient une participation de 35 % dans RG Gold.

Bulat Utemuratov, l'investisseur principal des projets de Verny Capital, a déclaré : « Le lancement de la nouvelle usine de traitement est une étape clé pour RG Gold. Elle respecte les normes industrielles mondiales les plus strictes et exploite les dernières innovations et l'expertise technique de Resource Capital Funds, notre partenaire stratégique. Cette nouvelle usine nous permettra non seulement de quadrupler la production globale de RG Gold, mais surtout, elle nous donnera l'occasion de stimuler les investissements dans la région. L'entreprise a embauché du personnel supplémentaire pour la construction et la maintenance de l'usine, et RG Gold emploie désormais environ 1 200 personnes. Il ne fait aucun doute que l'usine engendrera d'autres avantages socio-économiques, démontrant ainsi l'engagement continu de RG Gold à soutenir les communautés locales et à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes. »

Martin Valdes, partenaire au sein de Resource Capital Funds, s'est également exprimé : « Nous avons investi dans RC Gold en 2018. C'était la première fois que nous investissions au Kazakhstan en tant qu'entreprise, et dès le début du processus de diligence raisonnable, nous avons été impressionnés par le savoir-faire des personnes, la qualité des institutions et l'engagement de tout le monde à faire de l'exploitation minière d'une manière très respectueuse de l'environnement et en plaçant l'intérêt de toutes les parties prenantes avant tout le reste, en particulier pour celui des communautés locales. Les nouvelles installations de production de RG Gold ont été construites conformément aux normes industrielles les plus strictes, ce qui permettra à l'entreprise de poursuivre sa croissance et son expansion. »

À propos de Verny Capital

Verny Capital est l'un des plus grands groupes de capital-investissement du Kazakhstan. Fondé en 2006, le groupe détient des actifs dans le secteur bancaire, les ressources naturelles, l'immobilier, les télécommunications et d'autres secteurs. M. Bulat Utemuratov est l'investisseur principal des projets gérés par Verny Capital.

À propos de Resource Capital Funds

Resource Capital Funds (RCF) est une société de capital-investissement créée en 1988 et spécialisée dans les investissements dans le secteur minier. La société gère 3,2 milliards de dollars d'actifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1918124/RG_Gold_1.jpg

Communiqué envoyé le 12 octobre 2022 à 20:14 et diffusé par :