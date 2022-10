LA SOCIÉTÉ CHURCHILL RENDRA HOMMAGE À IRWIN COTLER EN LUI DÉCERNANT UN PRIX D'EXCELLENCE





TORONTO, le 12 oct. 2022 /CNW/ - La Société Churchill pour l'avancement de la démocratie parlementaire (« Société Churchill ») a annoncé aujourd'hui que monsieur Irwin Cotler sera le trente-neuvième lauréat du prix d'excellence annuel de la Société pour sa défense de la cause de la démocratie parlementaire.

« La Société Churchill est honorée de remettre le prix d'excellence de cette année au professeur Cotler. M. Cotler partage la ferme conviction de Winston Churchill selon laquelle les droits fondamentaux sont trop souvent menacés et précaires et qu'il faut les protéger rigoureusement contre les forces de la tyrannie, a déclaré Cameron MacKay, président de la société. Le professeur Cotler est depuis longtemps un ardent défenseur des droits de la personne, au parlement et ailleurs. »

Irwin Cotler a été le 47e ministre de la Justice et le procureur général du Canada de 2003 à 2006 au sein du gouvernement de Paul Martin. Il a été élu député de Mont-Royal lors d'une élection partielle en novembre 1999 (où il a reçu 92 % des voix) et a été réélu à chacune des cinq élections générales suivantes. Il ne s'est pas présenté aux élections de 2015.

À titre de procureur général, Irwin Cotler a recommandé la nomination de deux juges à la Cour suprême du Canada : Louise Charron et Rosalie Abella. Il a été professeur de droit et directeur du programme des droits de la personne de l'Université McGill jusqu'à son élection à la Chambre des communes. Il est également le fondateur et président international du Centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne et Officier de l'Ordre du Canada et de l'Ordre national du Québec.

Le professeur Cotler recevra le prix en personne à l'occasion d'un souper qui aura lieu à Arcadian Court, à Toronto, le 30 novembre 2022. Le conférencier de marque lors de cette soirée sera John Fraser, ancien directeur du Collège Massey. Vous pouvez réserver une table ou des billets individuels pour le dîner de remise des prix à https://churchillsociety2022.eventbrite.ca.

La Société Churchill pour l'avancement de la démocratie parlementaire est un organisme de bienfaisance non partisan qui rend hommage à la vie de Sir Winston Churchill en facilitant l'éducation, les discussions et les débats entourant la démocratie parlementaire au Canada.

Vous trouverez la biographie d'Irwin Cotler ici. Une liste des précédents lauréats du prix d'excellence de la Société Churchill est disponible ici.

