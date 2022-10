Ascend poursuit son expansion au sein de nouveaux marchés avec le lancement du portefeuille de produits médicaux HiDuratm MED





HOUSTON, 12 octobre 2022 /CNW/ - Ascend Performance Materials a annoncé aujourd'hui un nouveau portefeuille de résines de nylon de qualité médicale 6,6 et de matériaux d'ingénierie pour le marché des soins de santé sous sa marque HiDura tm.

Les produits médicaux HiDuratm MED répondent aux critères d'essai ISO 10993-5 et 10993-10 et peuvent être utilisés dans diverses applications de soins de santé, notamment :

Biens durables médicaux : appareils dentaires, soutien au patient, mobilier, aides à la mobilité et autre équipement durable.

appareils dentaires, soutien au patient, mobilier, aides à la mobilité et autre équipement durable. Administration de médicaments : équipement de filtration et membranes, tubulures, raccords de fluide et injecteurs automatiques.

: équipement de filtration et membranes, tubulures, raccords de fluide et injecteurs automatiques. Instruments chirurgicaux : poignées de scalpel, instruments dentaires, forceps et pinces

: poignées de scalpel, instruments dentaires, forceps et pinces Équipement médical : boîtiers, boîtiers de protection, câbles, capteurs, connecteurs et technologie prêt-à-porter.

: boîtiers, boîtiers de protection, câbles, capteurs, connecteurs et technologie prêt-à-porter. Soins des plaies : fils de suture, rubans et attaches à fermeture éclair.

« Les marques de nylon 6,6 d'Ascend sont synonymes de qualité inégalée dans de multiples segments de l'industrie, a déclaré Dhruv Shah, directeur des activités dans le secteur des soins de santé d'Ascend. Notre portefeuille de produits médicaux HiDuratm MED offre la même qualité aux clients à la recherche de solutions qui répondent aux exigences strictes du marché des soins de santé, notamment les tests de biocompatibilité ISO 10993-5 et 10993-10, une politique efficace de notification des changements et des politiques opérationnelles pour garantir les normes les plus rigoureuses. »

M. Shah a ajouté que l'entreprise se concentre sur le soutien de la croissance de ses clients et continuera d'élargir son portefeuille de soins de santé, notamment en introduisant des classes de polyamide amorphe et à longue chaîne à l'avenir. Ascend explore aussi activement les applications dans les soins médicaux durables et les soins des plaies en utilisant Acteev ®, sa technologie brevetée primée qui intègre les avantages antimicrobiens des ions de zinc actif dans notre polyamide pour créer des fonctionnalités durables et favoriser la réduction efficace de la croissance des microbes qui peuvent entraîner la dégradation de certains produits médicaux.

Les catégories de produits médicaux HiDuratm MED sont disponibles auprès d'Ascend et des partenaires de distribution de l'entreprise. Pour en savoir plus, visitez le site ascendmaterials.com/healthcare .

À propos d'Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials fabrique des produits de haute performance servant à la fabrication d'articles de première nécessité quotidiens et de nouvelles technologies. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie et d'inspirer un avenir prometteur au moyen de l'innovation. L'entreprise établie à Houston, au Texas et possédant des bureaux régionaux à Shanghai, à Bruxelles et à Détroit, est un fournisseur pleinement intégré de solutions matérielles; elle compte neuf installations de production à l'échelle mondiale, soit en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Nos effectifs mondiaux en croissance fabriquent les matériaux usinés, les textiles, les fibres et les produits chimiques utilisés pour la conception de véhicules plus sécuritaires, d'énergies plus propres, d'appareils médicaux plus efficaces, d'appareils domestiques plus intelligents, et de vêtements et biens de consommation plus durables. Nous nous engageons à veiller à la sécurité, à l'inclusion et à la diversité, à la pérennité et à la réussite de nos clients et de nos collectivités.

Pour en savoir plus sur Ascend, visitez le site www.ascendmaterials.com .

Personne-ressource : Alison Jahn

[email protected]

