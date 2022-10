Ascend poursuit son expansion sur de nouveaux marchés et lance le portefeuille HiDuratm MED





HOUSTON, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ ? Ascend Performance Materials a annoncé aujourd'hui un nouveau portefeuille de résines de nylon de qualité médicale 6,6 et de matériaux d'ingénierie pour le marché de la santé sous sa marque HiDura tm.

Les produits HiDuratm MED répondent aux critères d'essai ISO 10993-5 et 10993-10 et peuvent être utilisés dans diverses applications médicales, notamment :

Biens durables médicaux : Appareils orthodontiques, soutien aux patients, mobiliers, aides à la mobilité et autres équipements durables.

Appareils orthodontiques, soutien aux patients, mobiliers, aides à la mobilité et autres équipements durables. Administration de médicaments : Équipements et membranes de filtration, tubes, connecteurs de fluides et auto-injecteurs.

Équipements et membranes de filtration, tubes, connecteurs de fluides et auto-injecteurs. Instruments chirurgicaux : Poignées de scalpel, instruments dentaires, forceps et pinces

Poignées de scalpel, instruments dentaires, forceps et pinces Équipement médical : Boîtiers, étuis de protection, câbles, capteurs, connecteurs et électroniques vestimentaires.

Boîtiers, étuis de protection, câbles, capteurs, connecteurs et électroniques vestimentaires. Parage : Sutures, bandes et attaches.

« Le nylon 6,6 d'Ascend est synonyme d'une qualité inégalée dans de multiples segments du secteur », a déclaré Dhruv Shah, directeur de l'unité Santé d'Ascend. « Notre gamme HiDuratm MED offre la même qualité aux clients qui recherchent des solutions répondant aux exigences strictes du marché de la santé, y compris les tests de biocompatibilité ISO 10993-5 et 10993-10, une politique efficace de notification des changements et des politiques opérationnelles pour assurer les normes les plus élevées possible. »

M. Shah a ajouté que la société se concentre sur le soutien de la croissance de ses clients et continuera d'élargir son portefeuille de soins de santé, y compris l'introduction de la longue chaîne et des polyamides amorphes à l'avenir. Ascend explore également activement des applications dans les biens durables médicaux et le parage avec Acteev ®, sa technologie brevetée primée qui intègre les avantages antimicrobiens des ions de zinc actifs dans notre polyamide afin de créer des fonctionnalités et une efficacité durables dans la réduction de la croissance des microbes qui peuvent causer la dégradation de certains produits médicaux.

Les grades HiDuratm MED sont disponibles auprès d'Ascend et des partenaires de distribution de l'entreprise. Pour en savoir plus, consultez ascendmaterials.com/healthcare .

À propos d'Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials fabrique des produits de haute performance servant à la fabrication d'articles de première nécessité quotidiens et de nouvelles technologies. Son objectif est d'améliorer la qualité de vie et d'inspirer un avenir meilleur grâce à l'innovation. L'entreprise établie à Houston, au Texas, et qui a des bureaux régionaux à Shanghai, à Bruxelles et à Détroit, est un fournisseur de solutions matérielles entièrement intégrées qui compte des installations de fabrication à l'échelle mondiale en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Notre main-d'oeuvre mondiale fabrique les matériaux techniques, les tissus, les fibres et les produits chimiques utilisés pour créer des véhicules plus sûrs, une énergie plus propre, de meilleurs appareils médicaux, des appareils plus intelligents et des vêtements et biens de consommation plus durables. Nous nous engageons en faveur de la sécurité, de la durabilité, de l'inclusion et de la diversité, ainsi que de la réussite de nos clients et de nos communautés.

Pour en savoir plus sur Ascend, consultez le site www.ascendmaterials.com .

