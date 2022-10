IT Arena 2022 : Faire preuve de résilience en période d'incertitude





LVIV, Ukraine, 12 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Les sept mois d'invasion à grande échelle n'ont pas empêché la tenue de l''IT Arena, un événement technologique où entrepreneurs, investisseurs, startups et médias se sont réunis pour afficher leur unité, leur résilience et leur soutien à l'égard de l'Ukraine. Outre un concours destiné aux startups ukrainiennes, l'IT Arena a organisé cinq séances de discussion instructives axées sur la cybersécurité, la technologie militaire et la coopération entre le gouvernement et les entreprises.

Un événement fondé sur le courage, la résilience et la contribution des bénévoles

Le premier jour de l' IT Arena a commencé par les Startup Semi-Finals organisées à !Fest Republic, une ancienne usine de verre réaménagée dans un espace créatif. Après quelques heures de présentation d'idées, l'événement a tenu sa cérémonie d'ouverture à l'Opéra national de Lviv.

Le PDG de l'IT Arena, Stepan Veselovskyi , a ensuite prononcé un bref discours liminaire, puis la première table ronde a commencé. Serhiy Prytula et Taras Chmut, représentants des deux plus grandes fondations caritatives d'Ukraine, Prytula Charity Foundation et Come Back Alive, respectivement, ont animé la discussion en compagnie de Haluk Bayraktar, PDG du premier fabricant turc d'UAV, Baykar, qui a participé en ligne.

« Les situations extrêmes exigent des solutions drastiques », a déclaré Haluk Bayraktar pour expliquer pourquoi son entreprise a fait don de trois Bayraktar TB2 à l'Ukraine. M. Bayraktar s'est dit impressionné par l'impact qu'a eu le mouvement bénévole ukrainien grâce à l'initiative « People's Bayraktar » (une campagne de crowdfunding de la fondation Prytula Charity, qui a atteint ses objectifs en quelques jours).

Concours des startups

En raison de la guerre, les startups étaient moins nombreuses que d'habitude à s'inscrire au concours. Sur 70 candidatures, 28 équipes se sont qualifiées pour présenter leurs idées sur la scène de l'événement, et 10 équipes ont ensuite été sélectionnées pour le stade final de la compétition. Les finalistes se sont concentrés sur la résolution de réels problèmes technologiques et humanitaires émergents. Cinq des dix équipes ont présenté des solutions de technologie médicale.

Le gagnant du concours des startups 2022 était WRAP, une application automatisant les flux de production vidéo. L'équipe a remporté le prix de la meilleure startup ainsi qu'une récompense de 20 000 $ décernée par l'IT Arena, CRDF et USF.

Cybersécurité, gouvernement et UAV

« Un des sujets sur lesquels je suis impatient d'en apprendre plus est la façon dont l'Ukraine espère jouer un rôle de leader et d'éducateur, après la guerre, pour montrer comment le pays a géré la protection numérique des réseaux et des systèmes ici, » a affirmé Kim Zetter, experte en cybersécurité et journaliste, à la suite de son entretien avec Viktor Zhora, vice-président du Service d'État des communications spéciales et de la protection de l'information (SCIP) et Kenneth Geers, analyste des communications externes chez Very Good Security.

Deux des séances de discussion ont porté sur l'importance de la collaboration entre l'industrie des technologies et le gouvernement ukrainien en ces temps turbulents. En outre, pour la première fois de son histoire, l'IT Arena a tenu une discussion sur les progrès de la technologie militaire, notamment la technologie des UAV. Ivan Tolchinsky, PDG et fondateur d'Atlas Aerospace ; Cameron Chell, président et PDG de Draganfly ; Ihor Maslov, directeur du développement des affaires chez Ukrspecsystems et Yaroslav Kalinin, PDG d'Infozahyst, se sont entretenus avec Illia Ponomarenko, journaliste primé spécialiste de la défense.

Partenariats stratégiques et inclusion

L'IT Arena est connu pour rassembler les conférenciers, les professionnels de l'industrie de la technologie et les partenaires les plus éminents qui représentent des chefs d'entreprise technologiques locaux et internationaux. Les trois dernières éditions de la conférence, organisées dans un format entièrement à distance, hybride et en présentiel, ont été soutenues par le programme de soutien de la compétitivité économique de l'USAID. Cela fait neuf ans que la conférence existe et il est donc essentiel pour elle de forger des partenariats durables.

En Ukraine, 34 % des femmes travaillent dans le secteur des technologies et l'IT Arena veut promouvoir l'inclusion et la diversité dans cette industrie. Les organisateurs espèrent accueillir à l'avenir davantage de startups dirigées par des femmes, de femmes conférencières et de participantes.

Malgré deux sirènes de raid aérien, un couvre-feu limitant les fêtes et la culpabilité du survivant des participants, l'IT Arena a tenu son édition 2022 à Lviv. En 2023, l'IT Arena reviendra pour une 10e édition qui se tiendra, espérons-le, dans un format plus grand et en temps de paix.

