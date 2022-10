Les coupons nourriciers : une solution pour lutter contre l'insécurité alimentaire





MONTRÉAL, 12 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'insécurité alimentaire est un enjeu collectif qui préoccupe un grand nombre d'acteurs et d'actrices oeuvrant à renforcer l'accès économique à une alimentation saine et durable. Elle préoccupe également plusieurs municipalités ayant des citoyen.ne.s vivant une insécurité alimentaire. Si plusieurs initiatives de solidarité ont été mises en place (jardins communautaires, comptoirs solidaires, cuisines collectives...), il n'existe aucun véritable programme provincial visant à lutter contre l'insécurité alimentaire des personnes ou des familles les plus vulnérables au Québec.



Près de 40 expert.e.s se sont réunis pour réfléchir à un programme québécois de coupons nourriciers

Face à cette situation préoccupante, exacerbée par l'augmentation du coût du panier d'épicerie, l'Association des marchés publics du Québec (AMPQ), le Carrefour solidaire Centre communautaire d'alimentation (Carrefour solidaire), la Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids) et le Conseil du Système alimentaire montréalais (Conseil SAM) ont formé un comité de réflexion pour mettre sur pied un programme de coupons nourriciers. Afin de contribuer à la démarche, une journée de réflexion a eu lieu le 12 octobre.

Lors de cette journée près de 40 expert.e.s en santé, sciences sociales et économiques, agriculture et sécurité alimentaire se sont réunis en vue de tracer les paramètres d'un programme de coupons nourriciers. Notons que les associations de marchés publics de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse étaient présentes afin de présenter leur initiative des plus inspirantes.

Le comité est reconnaissant de la contribution de tous ces expert.e.s qui ont permis de jeter les premières bases du programme, à savoir à qui devrait bénéficier ce programme, les objectifs visés, les principes directeurs et les stratégies. Au nom du comité, l'AMPQ présentera les résultats de cette réflexion dans le cadre du Forum SAT, lequel se tiendra les 15 et 16 novembre à Victoriaville et où sont attendus plus de 400 participant.e.s provenant de diverses régions du Québec.

Les coupons nourriciers : générateur de retombées socioéconomiques

« Les coupons nourriciers déjà implantés dans différentes provinces ont prouvé qu'il est possible de contribuer à nourrir durablement les personnes vivant une insécurité alimentaire par le biais des circuits courts. Non seulement ils contribuent à la santé et au bien-être des communautés en leur facilitant l'accès à des produits frais et locaux, mais ils permettent également de soutenir les activités des agriculteurs.trices d'ici. Pour générer des retombées socio-économiques positives, il est important qu'un tel programme favorise l'économie locale et, conséquemment, favorise les entreprises bioalimentaires du Québec en priorité », soutient Jean-Nick Trudel, directeur général de l'AMPQ.

« Les programmes de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse sont des exemples inspirants visant à favoriser l'accès économique à l'alimentation. Il est primordial de poursuivre cette réflexion qui nous mènera à l'instauration d'initiatives de coupons nourriciers adaptées aux réalités québécoises. Le Forum SAT permettra de continuer ce travail collectif », indique Florence Roy-Allard, coordonnatrice du Forum SAT.

« Le partage des connaissances et des perspectives qui ont eu lieu lors de cette journée de réflexion est un premier pas vers l'élaboration d'une vision partagée sur les initiatives de coupons nourriciers au Québec », renchérit Anne Marie Aubert, coordonnatrice du Conseil SAM.

L'insécurité alimentaire : une situation préoccupante et une menace pour la santé

Selon un sondage Léger mené en octobre 2021 pour l'ASPQ, près de 80 % des Québécois.es sont d'avis qu'il faut donner aux ménages à très faible revenu des coupons alimentaires ou des cartes prépayées leur permettant de se procurer des fruits et légumes, et ainsi favoriser de saines habitudes alimentaires.

L'insécurité alimentaire est un enjeu de santé publique persistant au Québec. Cette incertitude ou incapacité financière à se procurer des aliments sains et nutritifs quotidiennement et en quantité suffisante touche près d'une personne sur quatre au Québec. « Dans un contexte où l'indexation du prix des aliments ne cesse d'augmenter, il nous faut une intervention d'envergure nationale. Un programme de coupons alimentaires national pour les personnes à faible revenu serait un important pas dans la direction du droit à l'alimentation au Québec », explique Sylvie Chamberland, directrice générale du Carrefour solidaire.

« L'insécurité alimentaire représente un obstacle majeur à l'alimentation saine », indique Corinne Voyer, directrice de la Coalition Poids. Dans la dernière année, le prix des fruits et des légumes a bondi d'au moins 8 % et une personne sur trois rapporte avoir acheté moins de fruits et légumes dans les dernières semaines en raison de la hausse du prix du panier d'épicerie. « La hausse fulgurante du prix du panier d'épicerie souligne l'importance de faciliter l'accès à une saine alimentation », conclut-t-elle.

À propos de l'Association des marchés publics du Québec (AMPQ)

L'AMPQ a pour mission d'accompagner et de soutenir l'émergence, le développement et la promotion du réseau des marchés publics québécois au profit des communautés locales et des producteurs et artisans de l'agroalimentaire québécois. Connectés aux communautés et aux territoires, les marchés publics sont des destinations bioalimentaires par excellence qui facilitent non seulement la commercialisation de proximité, mais aussi l'apprentissage et la valorisation des produits locaux. Pour plus d'info : AMPQ.ca

À propos de la Carrefour solidaire Centre communautaire d'alimentation

Créé en 2013, le Carrefour alimentaire Centre-Sud (CACS) réunit deux organismes complémentaires : Marché solidaire Frontenac et Rencontres-Cuisines. En 2022, le CACS devient le Carrefour solidaire Centre communautaire d'alimentation . Deuxième CCA, le Carrefour solidaire oeuvre à améliorer l'accès à une alimentation saine pour tous et soutient le développement d'un système alimentaire local, écologique et solidaire. Aujourd'hui, nous comptons plus de 500 membres actifs, distribuons de fruits et légumes frais dans le quartier et faisons fleurir nos différents volets avec passion et engagement.

À propos de la Coalition québécoise sur la problématique du poids

Créée en 2006 et parrainée par l'Association pour la santé publique du Québec, la Coalition québécoise sur la problématique du poids est appuyée par plus de 600 partenaires issus de la santé, de la recherche, de l'environnement, de la nutrition, de l'activité physique, ainsi que des milieux municipal et scolaire. Son mandat est de revendiquer des modifications législatives, réglementaires et des politiques publiques, afin de favoriser la mise en place d'environnements facilitant les saines habitudes de vie, qui contribuent à prévenir l'obésité et les maladies chroniques. Pour plus de détails, cqpp.qc.ca .

À propos du Conseil du Système alimentaire montréalais

Le Conseil SAM a pour mission d'assurer un leadership régional fort en matière d'alimentation en mobilisant les acteurs, en conseillant les décideurs et en appuyant des initiatives structurantes. Il est une des deux mobilisations propulsées par Montréal-Métropole en santé, la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie. Pour en savoir plus : https://sam.montrealmetropoleensante.ca/ | csam.ca

À propos du Forum sur les systèmes alimentaires territoriaux (SAT)

Le Forum SAT est une démarche de mobilisation et de collaboration des acteurs et des réseaux en faveur de la mise en place de SAT durables, résilients et inclusifs partout au Québec. De mars à octobre 2022, une série d'activités préparatoires au Forum ont été déployées et co-construites avec les partenaires de la démarche: tournée des régions, groupes de travail et événements préparatoires. Les 15 et 16 novembre 2022 à Victoriaville, le Forum SAT réunira 400 personnes des différentes régions du Québec impliquées dans un mouvement de déploiement de systèmes alimentaires territoriaux. Pour plus de détails, forumsat.org .

Pour toute demande d'entrevue, contactez :

Jean-Nick Trudel, directeur général, Association des marchés publics du Québec

514 554-9553 | [email protected]

Sylvie Chamberland, directrice générale, Carrefour solidaire Centre communautaire d'alimentation

514-573-3824 | [email protected]

Corinne Voyer, directrice, Coalition québécoise sur la problématique du poids

514 598-8058 #242 | [email protected]

Anne Marie Aubert, coordonnatrice, Conseil du Système alimentaire montréalais

514 952-3505 | [email protected]

Florence Roy- Allard, coordonnatrice, Forum sur les systèmes alimentaires territoriaux

438 389-4960 | [email protected]

Communiqué envoyé le 12 octobre 2022 à 18:10 et diffusé par :