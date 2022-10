Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Gambo





GAMBO, NL, le 12 oct. 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Churence Rogers, député de Bonavista--Burin--Trinity, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, de Jackie Watkins, adjointe de circonscription, au nom de l'honorable John Haggie, ministre de l'Éducation et député provincial de Gander, de Lori Moss, maire adjointe de la ville de Gambo, et de Woodrow Mullett, président du comité des sentiers, Smallwood Era Development Corporation.

Date : Jeudi 13 octobre 2022



Heure : 13 h (HAA)



Lieu : Smallwood Interpretation Centre, rue Station, Gambo South, NL, A0G 2E0

SOURCE Infrastructure Canada

