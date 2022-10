?Instaurons' ('Make Way') la nouvelle ère de la mobilité





"Le lancement du VIDA V1 de Hero ouvre un nouveau chapitre dans le domaine de la mobilité durable. VIDA, qui signifie 'la vie', est la promesse d'un monde meilleur. Une affirmation de la vie elle-même! Une qualité de vie qui garantit le bien-être, la vitalité, la joie et le droit de rêver! Le VIDA V1 jouera un rôle crucial en réduisant les émissions de gaz d'échappement, promouvant un comportement respectueux de l'environnement et aboutissant à une modification consciente des modèles de consommation. Nous devons repenser l'intégralité de l'écosystème et du système de valeurs des produits et services pour obtenir des résultats concrets pour l'avenir de notre planète. Nous avons endossé la responsabilité de contribuer à la construction d'un avenir durable, afin que les générations à venir héritent d'une meilleure planète. Avec notre slogan 'Make Way', le VIDA V1 ouvre la voie à une planète plus verte et plus propre,"

a affirmé le Dr. Pawan Munjal,

président-directeur général de

Hero MotoCorp.

Amorçant une nouvelle ère de durabilité et de mobilité propre, le VIDA V1 de Hero, le nouveau véhicule électrique (VE) de l'ère nouvelle, entièrement intégré, a vu le jour.

Conçu et développé dans les centres de R&D dernier cri de Hero, le Centre d'Innovation et de Technologie (CIT) de Jaipur et le Hero Tech Centre Germany (TCG) près de Munich, le VIDA V1 est fabriqué dans l'usine Garden Factory de Hero MotoCorp de Chittoor, dans l'Etat d'Andhra Pradesh, dans le Sud de l'Inde.

Le développement et la production du VIDA V1 suivent une approche globale de la durabilité impliquant la conformité à des normes environnementales et sociales strictes dans le domaine de l'extraction des matières premières, l'utilisation de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable et une proportion élevée de matières recyclées.

UNE INFRASTRUCTURE DE CHARGE

Le VIDA de Hero propose un ensemble complet d'offres, pour une flexibilité optimale, s'appuyant sur de nombreux programmes personnalisés de recharge sans problème à domicile, sur la route et au travail.

Le VIDA V1 sera fourni avec une batterie amovible. Elle peut être intégrée à domicile pour permettre de recharger, de façon sûre et pratique, jusqu'à 11kW.

Hero MotoCorp vise à bâtir l'un des meilleurs réseaux d'infrastructures de charge du segment des deux-roues avec des chargeurs rapides et invite les propriétaires de deux-roues électriques de toutes marques à bénéficier d'une recharge rapide et pratique.

UNE TECHNOLOGIE DE BATTERIE IMPRESSIONNANTE

Le VIDA V1 comporte une batterie Li-Ion haute tension, en nickel manganèse cobalt qui présente un contenu énergétique net de 3,94 kWh pour le modèle VIDA V1 Pro, contre 3,44 kWh pour le VIDA V1 Plus. Pouvant supporter des charges-chocs, les batteries ont été soumises à de nombreux protocoles de tests de fiabilité inédits dans l'industrie.

Le VIDA V1 est capable d'affronter un dénivelé de plus de 18 degrés avec un niveau de charge de 60 % et 2 conducteurs. Il est vendu avec une garantie standard de cinq ans correspondant à 50.000 kilomètres. Les batteries sont couvertes par une garantie de trois ans, soit jusqu'à 30.000 kilomètres.

Les deux versions du scooter sont disponibles en quatre modes ? Sport, Promenade, Eco & Personnalisé. Le VIDA V1 Pro offre une autonomie de 165 km, contre 143 km pour le VIDA V1 PLUS.

Le VIDA V1 et ses systèmes ont fait l'objet de 200.000 kilomètres de tests et de validations, plus 25.000 heures de boucles de rétroaction.

Le VIDA V1 a été conçu et testé pour

supporter un environnement poussiéreux

des nids-de-poule et des routes accidentées

de fortes pluies

des routes saturées d'eau

de températures élevées

DES TECHNOLOGIES INTELLIGENTES

Le VIDA V1 fournit au client un service de gardiennage virtuel, des limites de vitesse et de distance. Grâce à celles-ci et au suivi en temps réel, les conducteurs peuvent

protéger leurs proches

obtenir une meilleure connaissance des comportements de conduite, et

prévenir tout vol ou acte de vandalisme

L'écran TFT 7 pouces est une IHM intelligente à écran tactile Over The Air et fonctionnalité aisée. L'accélérateur intelligent bilatéral assure une assistance inversée et de récupération.

La fonction 'mode dégradé' permet au conducteur d'ignorer tout blocage. Le VIDA V1 lui offre en effet la capacité de conduire à 10 km/h pendant environ 8 kilomètres vers la destination choisie, si le niveau de charge franchit la limite inférieure prédéfinie.

VIDA CLOUD

Une interface exclusive qui engage le conducteur, le véhicule et le service back-end pour améliorer l'efficacité et renforcer la sérénité de l'expérience. Les interfaces technologiques via la réalité artificielle, le pronostic, le télédiagnostic, pour réaliser une réparation sur site, réserver un créneau sur une borne de recharge, procéder à l'analyse, ML améliorent l'expérience de propriété du conducteur.

LA TECHNOLOGIE DES GROUPES MOTOPROPULSEURS ELECTRIQUES

Le VIDA V1 possède une unité e-drive hautement intégrée au sein d'un boîtier unique au moteur électrique PMSM, comportant une protection IP 68 et une transmission. Il offre une vitesse maximale de 80 km/h, une accélération de 0 à 40 km/h en 3,2 secondes pour une puissance maximale de 6kW.

LES OFFRES CLIENT

Hero MotoCorp a également annoncé une kyrielle d'offres et de services à la clientèle premiers de leur catégorie.

La protection verte EMI: une plateforme de financement efficace et transparente qui non seulement offrira un parcours facile informatisé, mais également les meilleurs taux d'intérêt de leur catégorie à 1,5-2% de moins que les options financières actuelles du marché.

Un système de rachat: qui apporte confort et confiance à l'ensemble des primo-acheteurs de VE, avec la première assurance rachat de véhicule de l'industrie, à 70% de la valeur d'acquisition entre 16 et 18 mois suivant l'achat du véhicule.

Dans le cadre d'une autre initiative première du genre dans cette catégorie, le VIDA V1 sera disponible pour les clients pour DES PROMENADES-TESTS PENDANT TROIS JOURS. Outre la prise en charge et la remise des scooters, le système offre également une autre initiative inédite dans l'industrie ? LA REPARATION SUR SITE ? qui inclut la mise à disposition de commerciaux qui fourniront leurs services à l'ensemble du marché.

Alors que les actifs numériques renforcent l'approche de Hero MotoCorp axée sur la technologie pour le VIDA, la Société créé également une multitude d'actifs physiques, dont de passionnants centres d'expérience novateurs dans des emplacements clés et sur des stands dans des centres commerciaux, conçus pour offrir aux clients une expérience immersive et complètement différenciée.

Pour consulter les détails relatifs à la spécification produit, veuillez cliquer sur le site Web suivant:

https://www.vidaworld.com/vida-v1.html

Pour en savoir plus à propos de Hero MotoCorp:

site Web

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

LinkedIn

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 octobre 2022 à 17:25 et diffusé par :