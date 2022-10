McKinsey & Company utilise les renseignements générés par l'IA pour fournir des expériences centrées sur le client avec CustomerOne





NEW YORK et LONDRES, 12 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, les équipes de marketing et ventes doivent se connecter à leurs clients et acheteurs de manières totalement inédites. Toutefois, des données désordonnées, des piles technologiques complexes et des pratiques de travail cloisonnées peuvent faire échouer ces efforts.

C'est pourquoi McKinsey & Company étend la puissance de l'approche complète et éprouvée de CustomerOne . En favorisant la personnalisation à l'échelle, la croissance des ventes et la tarification pilotée par les données, les organisations de n'importe quel secteur peuvent obtenir une croissance de 10 à 20 % de leur chiffre d'affaires.

Optimisée par QuantumBlack, AI by McKinsey , CustomerOne utilise une approche d'intelligence hybride, combinant la compréhension humaine avec l'intelligence machine et l'IA pour révéler des informations sur les clients, identifier des opportunités de croissance et offrir un impact durable et rapide. Elle fournit également des modèles d'exploitation agiles et construit des capacités pour transformer les informations critiques en action client.

Des informations exploitables à la surface avec des transformations de croissance de bout en bout

Les préférences, les demandes et les dynamiques des clients évoluent rapidement. Pour les entreprises ayant des fonctions cloisonnées et des piles technologiques complexes, il est difficile de se synchroniser avec leurs clients. Le boom des données, ainsi que la prolifération et la convergence des canaux de vente, rendent ce défi encore plus difficile. Pour saisir les bons moments sur tous les canaux, identifier de nouveaux horizons de croissance et capturer de la valeur à long terme, ces organisations ont besoin d'une approche de bout en bout qui aligne la technologie avec une expertise approfondie.

CustomerOne intègre de manière transparente la stratégie, la technologie, les capacités de croissance basées sur l'IA et les accélérateurs de mise en oeuvre. Elle stimule une croissance de premier ordre, crée de la valeur client à long terme et aide les équipes marketing et commerciales à obtenir des retours plus élevés en optimisant l'efficacité et l'efficience sur l'ensemble de l'entonnoir des ventes.

« Nous avons constaté de nombreux bouleversements dans le comportement des consommateurs et des acheteurs », a déclaré Kelsey Robinson, associée principale de McKinsey & Company. « Ils ont un pouvoir énorme. La capacité des équipes marketing et commerciales à réussir dans ce nouveau monde dépend de ce qu'elles font avec les quantités incroyables de données autorisées par les consommateurs pour se rapprocher du client, personnaliser les expériences et créer des moments "déclencheurs". »



L'ensemble étendu de capacités de domaine de CustomerOne comprend :

Personnalisation et gestion de la valeur client : favorise la personnalisation à l'échelle en intégrant des données client unifiées, des algorithmes d'apprentissage automatique et des analyses, afin que les spécialistes du marketing puissent en tirer les bonnes informations et agir en conséquence. Les entreprises sur-performantes produisent 40 % de plus de leur chiffre d'affaires issu de la personnalisation que leurs pairs.

Croissance des ventes : les capacités basées sur l'IA permettent aux équipes de vente de gagner de nouveaux clients, d'accroître leur rétention et de stimuler leur fidélité. Les entreprises qui y parviennent génèrent une croissance de 10 à 20 % de leur chiffre d'affaires.

Tarification B2B : aide les organisations à analyser la dynamique complexe du marché, y compris la volonté des clients de payer, la segmentation des clients et des produits et la performance contractuelle. CustomerOne utilise les résultats pour gérer les prix et les performances de manière dynamique, et obtenir des améliorations supérieures au marché. Les entreprises qui utilisent la tarification pilotée par les données obtiennent un retour de 2 à 7 % sur les ventes en augmentant leurs marges.



« Un changement réussi s'étend à l'ensemble de l'entreprise. Depuis la décision stratégique sur l'endroit et la manière de se développer jusqu'aux connaissances qui informent chaque interaction client, la plupart des entreprises ont du mal à combiner les talents, l'expertise, les capacités et la technologie adéquats en une approche globale pour stimuler le changement. L'extension de CustomerOne réunit nos capacités pour mener des transformations de bout en bout plus rapides pour nos clients dans tous les secteurs », a déclaré Stuart Schardin, associé chez McKinsey & Company.

« Même au meilleur des moments, il n'est pas facile de croître. En fait, 25 % des entreprises ne se développent pas du tout », a déclaré Jeff Hart, associé de McKinsey & Company. « Notre principale mission consiste à aider nos clients de tous les secteurs à saisir ce moment avec une approche technologique éprouvée qui facilite la consommation d'informations et de recommandations, tout en débloquant rapidement de nouvelles opportunités de croissance. Par exemple, une entreprise de logistique utilisant cette approche a pu augmenter ses marges de 44 %, tandis qu'une société chimique a enregistré un retour sur ventes de 2 % en seulement six semaines. »

À propos de McKinsey Growth, Marketing & Sales

La mission de McKinsey Growth, Marketing & Sales est d'aider les chefs de file des clients consommateurs et inter-entreprises à créer une croissance qui compte par le biais de transformations significatives et de profits axés sur le marketing. Cette pratique aide nos clients à définir leur orientation stratégique, à développer leurs capacités de marketing et de vente et à connecter leur organisation pour réaliser le plein potentiel des opportunités omnicanales d'aujourd'hui. Les clients bénéficient de l'expérience de McKinsey dans les domaines clés du marketing, de la tarification B2B et B2C, de l'expérience client, ainsi que de la gestion des ventes et des canaux.

