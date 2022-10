Le Service de conciliation en assurance de dommages célèbre ses 20 ans d'aide aux Canadiens pour régler leurs différends en matière d'assurance habitation, automobile et commerciale





Au cours de ses 20 ans d'activité, le SCAD a répondu à plus de 56 000 demandes partout au Canada.

TORONTO, le 12 oct. 2022 /CNW/ - Le Service de conciliation en assurance de dommages (SCAD) célèbre 20 ans d'une aide gratuite et impartiale offerte à plus de 56 000 Canadiens pour régler leurs différends en matière d'assurance habitation, automobile et commerciale.

Avec les événements climatiques extrêmes et imprévisibles de plus en plus fréquents et les réclamations d'assurance qui se complexifient, le SCAD continue d'être présent auprès des consommateurs pour les aider à comprendre leurs polices d'assurance et leur fournir un service de conseil équitable et impartial.

« Le Service de conciliation en assurance de dommages se réjouit de célébrer 20 ans d'activité », déclare April Schulze, directrice générale du SCAD. « Nous sommes fiers de la confiance que nous inspirons aux Canadiens qui, depuis deux décennies, sont nombreux à s'adresser à nous pour obtenir de l'aide dans leurs démarches. Nous sommes attachés depuis toujours à fournir à tous les Canadiens un service juste et équitable et à collaborer avec les conseillers internes de nos sociétés membres de manière ouverte, respectueuse et constructive afin de trouver des solutions pour les consommateurs. Nous avons aussi mis en place des actions de sensibilisation complémentaires en vue d'améliorer notre service aux consommateurs, notamment lors d'une catastrophe naturelle, en affichant de l'information dédiée sur notre site Web et en communiquant directement avec les collectivités touchées pour leur faciliter l'accès à de l'information pertinente et à des ressources utiles dans ces moments difficiles. »

Faits marquants de ces 20 dernières années :

Le SCAD a apporté son aide à plus de 56 000 Canadiens partout au pays concernant leur couverture d'assurance, y compris les Canadiens touchés par les récentes catastrophes naturelles, comme la tempête de grêle de Calgary , les feux de forêt de Lytton , la tornade de Barrie et, dernièrement, l'ouragan Fiona.

à l'échelle nationale qui font confiance au SCAD pour aider leurs assurés à régler leurs différends. En 2022, le SCAD a reçu 4 370 demandes de consommateurs d'à travers le pays et 174 d'entre elles sont passées au statut de plainte.

« Au cours de ses 20 années d'activité à l'écoute des consommateurs, le SCAD a constamment amélioré ses services pour en simplifier l'utilisation et les rendre plus accessibles », affirme l'honorable Graydon Nicholas, président du conseil d'administration du SCAD. « Nous continuons d'offrir aux consommateurs diverses façons de communiquer avec le SCAD, que ce soit par téléphone, courrier postal, télécopieur ou en soumettant un formulaire de plainte en ligne. Le site Web du SCAD constitue un point d'accès phare pour les consommateurs. La nouvelle édition de notre site, plus facile à naviguer, nous permet ainsi de mieux servir les consommateurs qui font appel à nous. »

Le SCAD a été créé en 2002 par une loi fédérale comme une ressource indépendante de règlement de différends à l'intention des consommateurs.

Pour consulter le Rapport annuel 2021-2022, cliquez ici.

Au sujet du Service de conciliation en assurance de dommages

Le Service de conciliation en assurance de dommage (SCAD) est un organisme indépendant créé en 2002 dans le seul but d'aider les consommateurs canadiens à résoudre les différends qui les opposent à leur compagnie d'assurance résidentielle, automobile ou commerciale. Notre objectif est de mettre à contribution notre vaste expérience et notre connaissance de l'industrie afin de trouver des compromis équitables entre les consommateurs et leurs fournisseurs d'assurance. Tout consommateur canadien titulaire d'une police d'assurance habitation, automobile ou commerciale qui est aux prises avec un problème ou un différend concernant un assureur membre du SCAD peut enclencher le processus de résolution en nous communiquant le détail de sa plainte. Les services du SCAD sont offerts gratuitement, en français et en anglais. Les dossiers traités par le SCAD se rapportent généralement aux demandes de règlement de sinistre, à l'interprétation de la couverture d'assurance et à la gestion des polices d'assurance.

