Évaluation régionale de l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse - Période de consultation publique sur les ententes provisoires et le mandat provisoire





Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 12 oct. 2022 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) tient une période de consultation publique sur les ententes provisoires et le mandat provisoire de l'évaluation régionale de l'exploitation de l'énergie éolienne extracôtière à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse. Les peuples autochtones, les organisations non gouvernementales et le public sont invités à examiner et commenter ces trois documents :

L'Agence, Ressources naturelles Canada et les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle?Écosse ont travaillé de concert pour élaborer les ententes provisoires. Ces ententes décrivent la façon dont les gouvernements fédéral et provincial collaboreront tout au long du processus d'évaluation régionale.

Les parties ont également élaboré un mandat provisoire qui décrit la manière dont le processus sera mené dans chaque province. Ce mandat définit le but, les objectifs, les activités et les résultats prévus de l'évaluation, ainsi que les principaux aspects de sa gouvernance et de son administration.

Comment puis-je participer?

Les commentaires peuvent être présentés en ligne sur la page d'accueil de l'évaluation régionale dans le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 83514). Les ententes provisoires et le mandat connexe peuvent également être consultés dans le Registre.

Les commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles seront acceptés jusqu'à minuit le 26 novembre 2022. Tous les commentaires seront publiés en ligne dans le dossier de l'évaluation régionale.

Les participants qui souhaitent poser une question à l'Agence, ou fournir leurs commentaires dans un autre format, peuvent communiquer avec l'Agence en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Après la période de consultation publique, tous les commentaires reçus seront pris en compte dans l'élaboration des ententes et du mandat définitifs de l'évaluation régionale.

D'autres possibilités pour les peuples autochtones et le public de participer au processus d'évaluation régionale seront annoncées à une date ultérieure.

