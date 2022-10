Affinity désigne Josette Leslie au poste de directrice financière





Affinity, la plateforme d'intelligence relationnelle des négociateurs, a annoncé aujourd'hui la désignation de Josette Leslie au poste de directrice financière. Mme Leslie supervisera la stratégie financière à long terme et contribuera à la nouvelle phase de croissance d'Affinity.

« Nous sommes plus que ravis d'accueillir Josette au sein d'Affinity », a déclaré Shubham Goel, co-PDG et cofondateur de la société. « Elle nous apporte une connaissance approfondie de tous les aspects financiers et opérationnels, une passion pour la mise en oeuvre des transformations organisationnelles et un bilan éprouvé en matière d'introduction en bourse de sociétés à forte croissance comme Squarespace et E*Trade. »

Mme Leslie arrive chez Affinity après environ deux décennies passées à des postes de direction financière supérieure. Sa fonction la plus récente a été celle de vice-présidente des affaires financières chez Squarespace, où elle a facilité la transformation financière de la société et fait passer le chiffre d'affaires de celle-ci de 100 à plus de 700 millions USD, le point culminant de son passage dans l'entreprise ayant été son introduction en bourse en mai 2021. Avant Squarespace, Mme Leslie avait passé onze ans chez E*TRADE Financial et occupé divers postes de direction dans le domaine du courtage, ce qui lui avait valu le prix du leadership décerné en interne. Antérieurement, elle avait aussi passé cinq ans chez Instinet, dont elle avait chapeauté l'entrée en bourse et où elle gérait la fonction d'analyse et de planification financières.

« C'est un moment intéressant pour arriver chez Affinity », a déclaré Josette. « Il est évident que cette société se soucie personnellement de ses employés et promeut une excellente culture d'entreprise. Grâce au produit unique qu'elle propose aux négociateurs sur ce marché, Affinity est sur la voie de la croissance et je me réjouis d'apporter une plus-value à cette organisation et de faire partie de cette aventure. »

À propos d'Affinity

Affinity est une plateforme d'intelligence relationnelle qui permet aux négociateurs des secteurs axés sur les relations de trouver, gérer et conclure davantage de transactions. Grâce aux informations et aux technologies d'intelligence relationnelle les plus automatisées, Affinity permet aux dirigeants de générer des transactions, de se libérer du travail fastidieux de saisie des données et de s'assurer que leurs équipes agissent en toute confiance, en connaissant le contexte et l'historique de chaque relation. La plateforme Affinity, y compris Affinity CRM, est utilisée par plus de 2 000 organisations axées sur les relations dans le monde. Le siège social d'Affinity, qui fut fondée en 2014, se trouve à San Francisco. La société est soutenue par des investisseurs de premier plan, dont Menlo Ventures, Advance Venture Partners, 8VC et MassMutual Ventures.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 octobre 2022 à 14:45 et diffusé par :