Temenos lance une solution en libre-service d'atténuation des crimes financiers sur Temenos Banking Cloud





Temenos (SIX: TEMN) annonce aujourd'hui être le premier à commercialiser une offre SaaS permettant aux banques de gérer l'atténuation des crimes financiers (FCM) avec des services bancaires composables dans une plateforme sécurisée, en libre-service et en perpétuelle évolution.

FCM en tant que service de Temenos fournit des configurations préintégrées alignées sur les réglementations sectorielles mondiales. La solution étant dotée de mises à jour automatiques pour une conformité et une rentabilité rapides, les banques peuvent réduire le coût total de propriété et améliorer leur service client.

Temenos FCM est utilisé par plus de 300 banques d'envergure mondiale, comme UBS, et régionale, néobanques et banques exclusivement numériques, comme Flowe. Temenos CEO Navigator, un service de référence et de conseil sur la valeur client basé sur des enquêtes, montre que les clients Temenos utilisant la solution FCM bénéficient d'une réduction des faux positifs, et d'une efficience accrue en termes de gestion des risques et de la conformité. En outre, ces banques ont un délai d'intégration des clients réduit de 92% par rapport aux banques qui n'utilisent pas Temenos FCM.

Temenos FCM, qui utilise une IA explicable brevetée, aide les banques à prendre plus rapidement des décisions éclairées en déterminant si une alerte est authentique afin d'améliorer la précision et la productivité. Cette solution flexible et de paiement à l'usage, se met à échelle de manière élastique, garantissant une disponibilité et une performance élevées pour les charges maximales ou une croissance anticipée. Le service inclut des certifications standard couvrant le risque, la sécurité et la confidentialité des données, sans nécessiter de nouvelles infrastructures IT. Pour les banques de petite et moyenne taille dans lesquelles le coût de la FCM est démesurément élevé, cette solution peut considérablement stimuler la rentabilité et réduire les risques opérationnels.

Le service FCM peut être utilisé via le Temenos Banking Cloud. Facile à déployer, la solution SaaS est préintégrée à la plateforme bancaire centrale de Temenos où à un catalogue d'API pour une connexion rapide à toute autre plateforme centrale tierce.

Le service bancaire de Temenos couvre tous les besoins en atténuation des crimes financiers, du suivi des sanctions et la mise en correspondance des personnes politiquement exposées (PPE) jusqu'à la surveillance antiblanchiment des transactions, l'atténuation des fraudes de paiement et l'évaluation KYC des risques client. Il fournit des niveaux inégalés de détection de la précision et des faux positifs (moins de 2% contre une moyenne sectorielle de 7% et plus), permettant aux banques de réduire les frais généraux et les coûts, tout en fournissant une expérience client optimisée. Les banques composant leur service FCM sur Temenos Banking Cloud peuvent déployer la solution FCM complète ou partielle afin de répondre à leurs besoins immédiats, et ajouter des capacités au fur et à mesure que leurs besoins évoluent, en ne payant que pour ce qu'elles utilisent.

Chuck Subrt, directeur, fraude et antiblanchiment, Aite-Novarica Group: "Avec un nombre croissant de vecteurs de menace et des réglementations renforcées, de nombreux systèmes existants contre les crimes financiers sont à la traîne et pourraient ne plus être capables de répondre aux demandes actuelles. De nombreuses banques investissent dans les technologies pour relever ces défis. Une enquête réalisée en 2021 par Aite-Novarica Group indique qu'environ deux tiers des institutions augmenteront leurs dépenses dans les technologies antiblanchiment. Dès lors, les institutions sont à la recherche d'offres comme la solution Saas FCM de Temenos, qui peut accélérer la création de valeur, tout en permettant aux équipes de conformité d'assurer le respect des exigences réglementaires. La flexibilité et la prévisibilité des coûts sont des aspects cruciaux pour les banques, alors que le volume et les taux élevés de faux positifs constituent un point faible latent. Cette solution peut être tout particulièrement pertinente pour les banques de petite et moyenne taille, pour lesquels le coût du déploiement et de la gestion de l'atténuation des crimes financiers peut être démesurément élevé."

Adam Gable, directeur des produits, Temenos: "Temenos FCM-as-a-Service est la première offre permettant aux banques d'auto-approvisionner et de consommer une fonctionnalité d'atténuation des crimes financiers en tant que service. Cette solution SaaS flexible peut aider les néobanques et les banques disruptives à commercialiser plus rapidement leurs produits, et les banques établies à pérenniser leur atténuation des crimes financiers grâce à une plateforme en constante évolution qui élimine la nécessité de mise à niveau. La solution Saas FCM est aussi très attractive pour les clients Temenos qui souhaitent migrer vers le cloud. La lutte contre le crime financier se complexifie sans cesse. Avec FCM en tant que service, les banques gardent une longueur d'avance sur les menaces, et n'ont plus besoin d'effectuer de mises à niveau."

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la plus importante plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant chaque jour des opportunités pour plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde. Nous servons plus de 3 000 banques dans plus de 150 pays, des plus grandes institutions aux challengers en passant par les banques communautaires, et les aidons à élaborer de nouveaux services bancaires et à façonner des expériences client de premier ordre. La plateforme ouverte de Temenos aide nos clients les plus performants à obtenir un retour sur capitaux propres trois fois plus important que la moyenne du secteur et des ratios coûts-revenus représentant la moitié de la moyenne sectorielle.

