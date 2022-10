Nouvel espace de formation à Sherbrooke - L'École NAD-UQAC déploie une première offre de formation en jeu vidéo dans la région de l'Estrie





SHERBROOKE, QC, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec à Chicoutimi annonce aujourd'hui qu'elle mettra en place un nouvel espace de formation de l'École NAD-UQAC, au centre-ville de Sherbrooke, dans lequel sera offert en premier lieu un nouveau programme de certificat en arts techniques conçu pour le jeu vidéo. Ubisoft investira 1M$ sur 5 ans afin de contribuer à la mise en place de cette nouvelle initiative. La première cohorte composée d'une quarantaine d'étudiants et d'étudiantes est attendue dès septembre 2023.

Développé en collaboration avec l'équipe de l'École NAD-UQAC et celle du Département d'informatique et de mathématique, le certificat en arts techniques pour le jeu vidéo offre des fondements solides en création 3D permettant d'exploiter le potentiel créatif par l'acquisition de notions fondamentales en modélisation, en animation et en moteur de jeu. Il permet également de s'initier au développement d'outils informatiques par l'apprentissage de notions importantes liées à la programmation et aux mathématiques. En combinant la création 3D et l'informatique, il développe la capacité de mettre en oeuvre la vision créative en tenant compte des contraintes techniques, technologiques, organisationnelles et éthiques particulières au développement d'un jeu vidéo et celle de collaborer efficacement au sein d'une équipe multidisciplinaire afin d'identifier et résoudre des problèmes. De plus, d'autres initiatives qui visent à faciliter les accès aux formations en continu pour les professionnels en quête de perfectionnement seront mises en place dès janvier 2023.

« Les expertises de nos professeurs de l'École NAD-UQAC combinées à celles du Département d'informatique et de mathématique contribuent à faire de notre institution un acteur de premier plan dans le développement de l'écosystème numérique au Québec. Notre partenariat avec Ubisoft permet le maillage entre l'industrie, l'enseignement et la recherche afin d'offrir des programmes de formation novateurs dans les domaines de l'animation 3D, du design et de l'informatique. De pouvoir aujourd'hui étendre cette offre sur le territoire de Sherbrooke représente une opportunité exceptionnelle pour notre institution », mentionne le recteur de l'UQAC, Ghislain Samson.

« Dès notre arrivée à Sherbrooke, nous souhaitions contribuer et soutenir l'écosystème du jeu vidéo en Estrie. Avec l'arrivée de l'École NAD, nous venons enrichir l'offre de formation existante, agrandir le bassin de talents dans notre domaine et surtout, permettre aux gens de l'Estrie de vivre, étudier et faire carrière en jeu vidéo sans jamais devoir quitter la région », souligne Nathalie Jasmin, directrice d'Ubisoft Sherbrooke.

Le nouveau certificat offert à temps complet offrira des plages horaires en journée, en soirée et à distance. Le programme de certificat sera offert sur les autres campus de l'UQAC, notamment à Saguenay. La date limite pour déposer une demande d'admission pour le trimestre d'automne 2023 est le 1er mars. Des formations continues pourraient aussi être offertes en ligne dès janvier 2023 pour répondre aux besoins des professionnels dans le domaine.

À propos de l'École NAD-UQAC

Fondée en 1992 et située à Montréal, l'École des arts numériques, de l'animation et du design de l'Université du Québec à Chicoutimi est un établissement de formation et de recherche-développement en animation 3D, effets visuels, design et arts numériques qui a formé, au fil des 30 dernières années, des milliers d'animateurs 3D qui travaillent aujourd'hui dans les domaines du cinéma, de la télévision et du jeu vidéo au sein d'entreprises réputées à travers le monde. L'association entre l'École NAD et l'UQAC, qui remonte en 2008, permet annuellement à plus de 460 étudiants d'avoir accès à une offre de programmes d'études universitaires uniques au Québec.

