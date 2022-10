Rampini va plus loin dans l'abandon du diesel et lance un bus à hydrogène alimenté par Loop Energy





Loop EnergyTM (TSX: LPEN), un concepteur et fabricant de piles à combustible à hydrogène pour les transports, et Rampini Carlo SpA, un constructeur d'autobus italien, présentent aujourd'hui le premier bus électrique à hydrogène, appelé «HYDRON», au salon Next Mobility de Milan, en Italie.

Rampini est le troisième client de Loop Energy à lancer un modèle de bus électrique à hydrogène en l'espace de quelques mois. Cela fait suite à la décision de Rampini, prise en 2018, de cesser de produire des bus diesel pour se concentrer sur la construction de bus électriques, une tendance suivie par le secteur.

Si le choix de Rampini s'est porté sur la pile à combustible de Loop Energy pour alimenter son bus électrique à hydrogène, c'est principalement pour des motifs d'efficacité énergétique. Réduire la consommation de carburant des bus signifie des économies de diesel, une augmentation de l'autonomie et une diminution de l'empreinte physique, d'où une baisse du coût total de possession pour les opérateurs de flotte.

Fort de plus de 50 ans d'expérience de la fabrication de véhicules utilitaires, Rampini s'engage à offrir une gamme diversifiée de véhicules zéro émission. L'HYDRON est le premier bus électrique à hydrogène de Rampini mis sur le marché. Il s'ajoute à son offre actuelle de bus électriques à batterie, de camions de collecte des déchets et d'équipements électriques commercialisés en Espagne, en France, en Allemagne, en Autriche et en Grèce. Plusieurs bus HYDRON à pile à combustible Loop Energy sont actuellement en cours de construction chez Rampini.

Rampini a développé le bus HYDRON en partant de son modèle de bus électrique à batterie, qu'il a modifié pour y intégrer le stockage de carburant et un moteur à pile à combustible Loop Energy S300 (30 kW). Long de 8 mètres et pouvant transporter jusqu'à 48 passagers, le bus HYDRON est équipé d'un réservoir à hydrogène de 10,8 kg offrant une autonomie de 450 km. L'autonomie étendue du bus signifie qu'il n'est pas nécessaire de faire le plein pendant le service.

«En s'engageant à abandonner le diesel et à proposer une gamme de véhicules électriques, Rampini ouvre la voie. Le lancement d'un nouveau bus électrique à hydrogène par des fabricants expérimentés est la preuve manifeste d'une demande croissante dans le monde, a déclaré Ben Nyland, PDG de Loop Energy. J'ai eu la chance de visiter le centre de production de Rampini en Ombrie, en Italie, et je suis fortement impressionné par leur engagement et leur capacité à construire des bus électriques hautes performances pour répondre aux besoins en croissance rapide des opérateurs de flottes italiens.»

«Nous sommes très reconnaissants envers Loop Energy pour son soutien apporté par au salon Next Mobility et pour sa contribution au lancement de notre bus HYDRON, a déclaré Fabio Magnoni, directeur général de Rampini. Il y a quelques années, nous avons décidé de nous concentrer sur les bus électriques au lieu des bus diesel et les clients à travers l'Europe ont immédiatement manifesté un intérêt formidable. Notre proposition de bus électrique à hydrogène signifie que nous pouvons fournir aux opérateurs de flotte une solution zéro émission fiable et économique.»

L'Italie, patrie de quelques-uns des plus grands constructeurs de véhicules utilitaires au monde, est bien placée pour fournir des véhicules zéro émission aux marchés européens et mondiaux. Divers programmes incitatifs ? notamment le plan de relance financé par l'UE ? encouragent le développement de véhicules de transport en commun zéro émission, ce qui encourage de nombreux constructeurs et exploitants de flottes à passer rapidement aux véhicules électriques à hydrogène.

Rampini s'est associé à d'autres clients de Loop Energy [ Aluminum Revolutionary Chassis Company (Australie), NGVI (Corée du Sud) et Mobility & Innovation (Slovaquie) ] pour présenter une plateforme de bus électriques à hydrogène en 2022. Tous les bus feront l'objet d'essais avec des opérateurs de flottes sur leurs marchés respectifs.

Le bus sera également présenté dans le cadre du salon FIAA Bus and Coach à Madrid, le 18 octobre 2022.

À propos de Rampini Carlo SpA

L'histoire de Rampini Carlo SpA remonte à 1945 en Ombrie, le «coeur vert» de l'Italie. Depuis plus de 70 ans, Rampini produit de véritables merveilles de mécanique italienne et développe des produits de haute technologie toujours plus respectueux de l'environnement. La croissance de l'entreprise a toujours été, et continue d'être marquée par le caractère innovant du design. Évoluer constamment, tant en qualité qu'en quantité, a conduit Rampini à devenir l'un des plus importants constructeurs nationaux. Entreprise familiale solidement établie, Rampini Carlo SpA est un modèle exemplaire de petite et moyenne entité industrielle italienne.

Le siège de Rampini à Passignano sul Trasimeno, dans la province de Pérouse, est un concentré d'efficacité et de technologie. Les activités stratégiques de conception, de commercialisation et de production, combinées au professionnalisme du personnel technique et opérationnel, permettent à l'entreprise d'élaborer et de mettre en oeuvre des projets intégrant le meilleur de la technologie et correspondant parfaitement aux besoins des clients. Chez Rampini, passion, équité et polyvalence ont toujours été les maîtres mots de l'entreprise.

À propos de Loop Energy Inc.

Loop Energy est un important concepteur et fabricant de systèmes de pile à combustible destinés à l'électrification de véhicules tels que les utilitaires légers, les autobus urbains et les camions moyens et lourds. Les produits de Loop Energy, notamment les plaques bipolaires pour pile à combustible, intègrent la technologie exclusive eFlowtm de la Société, conçue pour permettre aux clients commerciaux de maximiser leurs performances tout en réduisant leurs coûts. Loop Energy travaille avec les équipementiers et les grands fournisseurs de sous-systèmes de véhicules pour contribuer à la production de véhicules électriques à pile à hydrogène. Pour plus d'informations sur les efforts de Loop Energy en faveur d'un avenir zéro émission, visiter le site www.loopenergy.com.

Mise en garde relatives aux déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Ces informations reflètent les attentes et projections actuelles de la direction de Loop Energy concernant des événements futurs. En particulier, les déclarations concernant les attentes de la Société ou des clients concernant la future production de bus électriques à hydrogène, leur déploiement et leurs performances, constituent des informations prospectives, y compris, sans s'y limiter, les déclarations indiquant si la pile à combustible de Loop Energy offrira des avantages en termes d'efficacité énergétique, si ces avantages réduiront le coût total de possession, si le bus de Rampini peut accomplir totalement son service sans refaire le plein, si l'Italie est bien placée pour livrer des véhicules zéro émission aux marchés des pays européens et d'autres pays du monde.

Les informations prospectives sont basées sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumises à divers risques et incertitudes dont beaucoup échappent au contrôle de la Société et pourraient aboutir au fait que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux évoqués ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, la question de savoir si les constructeurs automobiles continueront d'opter pour le développement de véhicules électriques à hydrogène plutôt que de véhicules diesel, le risque que les incitations gouvernementales européennes n'incitent pas les constructeurs et les exploitants de flottes à passer à des véhicules zéro émission et les facteurs décrits à la rubrique «Facteurs de risque» de la note d'information annuelle de la Société datée du 23 mars 2022. Loop Energy décline toute obligation de mise à jour de ces informations prospectives.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 octobre 2022 à 14:10 et diffusé par :