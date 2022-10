Talem Therapeutics, filiale d'IPA, obtient une licence pour des anticorps destinés à trois programmes dérivés d'OmniChicken





IPA (IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD.) (la « Société » ou « IPA ») (NASDAQ : IPA) (TSXV : IPA), a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Talem Therapeutics LLC (« Talem »), a conclu un accord de licence multi-cibles avec OmniAb, Inc., une filiale de Ligand Pharmaceuticals Incorporated. Le contrat s'appuie sur la grande expertise de Talem en matière de développement d'anticorps et sur son accès à la technologie logicielle in silico LENSaitm qui vise à faire progresser le développement et la commercialisation de panels d'anticorps dérivés d'OmniChicken anti-B7H3, CD38 et TIM3, trois cibles immuno-oncologiques. Cette collaboration s'appuie sur les anticorps issus de la technologie de découverte d'OmniChicken, le premier poulet fabriqué avec succès possédant un système immunitaire capable de générer efficacement des répertoires d'anticorps humains par séquençage pour la découverte d'anticorps thérapeutiques, grâce aux technologies avancées de développement d'anticorps de Talem visant à optimiser le succès clinique.

Selon les termes de l'accord, Talem supervisera le développement et l'optimisation des anticorps dans chaque programme. OmniAb et Talem partageront les bénéfices engendrés en aval dès l'octroi éventuel de licence ou de la mise sur le marché des programmes.

« Cette collaboration s'appuie sur les atouts uniques de Talem en matière d'optimisation et de développement d'anticorps scientifiquement rigoureux et cliniquement pertinents, et offre une occasion exceptionnelle d'appliquer les techniques d'IA in silico dont dispose Talem pour développer rapidement des anticorps dérivés de la technologie de découverte d'OmniChicken », a déclaré la Dre Jennifer Bath, CEO d'IPA.

La Dre Bath poursuit : « Nous pensons que l'expertise de la Famille IPA s'étendant à de multiples formats d'anticorps et une large gamme de puissantes technologies in silico en laboratoire humide haut de gamme, permettra à Talem d'accélérer considérablement le développement de ces thérapies potentielles qui sauvent des vies, plus rapidement et avec une plus grande précision que jamais ».

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, Biostrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « Famille IPA »). La Famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui s'appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multi-omique et les systèmes complexes d'intelligence artificielle pour soutenir ses technologies exclusives en matière de découverte d'anticorps basés sur une bio-plateforme. Ces services comprennent la découverte, le développement et l'octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés et complets, permettant de soutenir ses partenaires commerciaux qui cherchent à découvrir et développer de nouveaux produits biologiques pour lutter contre les cibles les plus problématiques. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site www.ipatherapeutics.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives sont souvent reconnaissables à l'utilisation de mots tels que « potentiel », « planifie », « espère » ou « n'espère pas », « devrait », « estime », « a l'intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « pense », ou l'emploi d'autres mots et expressions ou qui indiquent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « pourront peut-être » ou « seront » prises, ont lieu, ou sont atteints. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les développements prévus résultant de la collaboration entre Talem et Crystal. En ce qui concerne les informations prospectives contenues dans le présent document, IPA a fourni ces déclarations et informations sur la base de certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables à ce moment-là.

Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels énoncés dans le présent document diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, y compris, sans s'y limiter, le fait que la Société pourrait ne pas réussir à développer des produits commercialement viables à partir des anticorps sous licence de la filiale de Ligand Pharmaceuticals, ainsi que les risques énumérés dans la notice annuelle de la Société datée du 28 juillet 2022 (qui peut être consultée sur le profil de la Société à l'adresse suivante www.sedar.com) et sur le formulaire 40-F de la société, daté du 29 juillet 2022 (qui peut être consulté sur le profil de la Société à l'adresse suivante www.sec.gov). Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisent, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives se révèlent incorrectes, les résultats, performances ou réalisations réels peuvent varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Il est donc recommandé aux lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué et sont, par conséquent, susceptibles d'être modifiées après cette date. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de revoir les déclarations prospectives, qu'elles soient écrites ou orales, que nous pouvons faire ou faites en notre nom à l'occasion, sauf si la loi applicable l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 octobre 2022 à 14:00 et diffusé par :