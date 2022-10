Manuvie nommée l'un des meilleurs employeurs au monde par Forbes en 2022





En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 12 oct. 2022 /CNW/ - Pour la troisième année consécutive, Manuvie, qui continue de bâtir une culture gagnante, guidée par la philosophie de promouvoir un plus grand sentiment d'appartenance, de mobilisation et d'inclusion, a été nommée l'un des meilleurs employeurs au monde par Forbes.

Manuvie nommée l'un des meilleurs employeurs au monde par Forbes en 2022

« Notre équipe gagnante est au centre de tout ce que nous entreprenons. Nous sommes ravis que nos efforts soient reconnus et souhaitons continuer à mettre de l'avant notre mission commune de simplifier les décisions de nos employés et de les aider à vivre mieux », a dit Pam Kimmet, chef des ressources humaines, Manuvie. « Nous sommes vraiment fiers de la culture de collaboration que nous instaurons à Manuvie, une culture qui repose sur notre engagement envers l'amélioration du bien-être et de la santé de nos collègues, de leur formation continue et de leur engagement à l'excellence. »

En 2022, Manuvie a continué d'améliorer les expériences qu'elle propose en enrichissant ses programmes et en créant de nouvelles occasions pour ses 38 000 employés à l'échelle mondiale.

Diversité, équité et inclusion : En 2020, Manuvie s'est engagée à investir 3,5 millions de dollars pour faire la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion au travail et dans les communautés qu'elle sert. Les objectifs de ces investissements se divisent en trois volets : accroître la représentation de talents diversifiés à tous les échelons de l'organisation; favoriser une plus grande inclusion dans l'ensemble de l'entreprise au moyen d'une formation améliorée; et soutenir les organisations qui aident les communautés de personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC).

Formation et perfectionnement : Les membres du personnel de Manuvie de partout dans le monde appuient notre ambition audacieuse de devenir la société mondiale la plus numérique et la plus axée sur le client de notre industrie. Pour offrir à ses employés les outils nécessaires au perfectionnement de leurs habiletés, Manuvie a investi plus de 32 millions de dollars dans la formation et le perfectionnement au cours de la dernière année. D'ailleurs, l'année 2022 représentait le premier anniversaire des vendredis de ravitaillement, projet qui permet aux employés de Manuvie de consacrer un après-midi par mois à des apprentissages communs au moyen de Pursuit, une plateforme alimentée par l'intelligence artificielle. Depuis le lancement de Pursuit et des vendredis de ravitaillement, les membres du personnel de Manuvie de partout dans le monde ont passé plus de 400 000 heures à faire des apprentissages communs.

Produire un effet : Le 1er juin 2022, Manuvie a réaffirmé son engagement envers sa mission - Rendre les décisions plus simples. Vivre mieux. - en lançant un programme axé sur les effets qui oriente les efforts en matière de développement durable au moyen d'une approche de valeur partagée centrée sur trois piliers interreliés : favoriser le maintien de la santé et du bien-être, créer des occasions économiques inclusives et favoriser un avenir durable. Les employés sont aussi invités à soutenir la priorité de Manuvie qui consiste à favoriser des collectivités plus saines et plus inclusives, par l'intermédiaire d'un programme de dons d'employés dans le cadre duquel les dons des membres de l'équipe sont égalés, jusqu'à concurrence de 4 000 $ par personne par année. Ils ont également droit à un jour de congé rémunéré par année pour faire du bénévolat auprès d'un organisme sans but lucratif ou de bienfaisance de leur choix.

Manuvie s'est classée au premier rang des assureurs canadiens dans le palmarès des meilleurs employeurs au monde. Forbes a dressé sa liste à la suite d'un sondage mené auprès de 150 000 travailleurs de 58 pays. En partenariat avec Statista, Forbes a recueilli les recommandations directes de nos collègues et des employés d'autres sociétés, ainsi que les recommandations indirectes de travailleurs de tous les secteurs d'activité. Le sondage portait sur tous les aspects de l'expérience des employés, comme les conditions de travail, le salaire, le potentiel de croissance et la diversité. Les répondants ont été priés d'évaluer leur propre employeur et la probabilité qu'ils le recommandent à un ami ou à un membre de leur famille. Toutes les réponses au sondage étaient anonymes, ce qui permettait aux participants de faire part ouvertement de leur opinion.

À propos de Manuvie



La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2021, elle comptait plus de 38 000 employés, plus de 119 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 33 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manulife.com.

SOURCE Société Financière Manuvie

Communiqué envoyé le 12 octobre 2022 à 13:49 et diffusé par :