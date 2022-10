Le PÔLE LÉO : 140 nouvelles unités résidentielles multifamiliales à Sainte-Catherine - Un projet signé Développement Ste-Catherine et Fonds immobilier de solidarité FTQ





SAINTE-CATHERINE, QC, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Développement Ste-Catherine inc. une entreprise apparentée à Cloriacité Investissements, signe un nouveau partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ dans le cadre de la réalisation d'un tout nouveau projet résidentiel et commercial locatif dans la ville de Sainte-Catherine, en Montérégie. Situé sur la rue Léo, à l'intersection de la route 132, le premier immeuble de ce complexe dont la livraison est prévue au printemps 2024 comptera 140 unités locatives résidentielles réparties du 2e au 10e étage, ainsi qu'une portion commerciale de 9 000 pieds carrés au rez-de-chaussée où sera notamment implantée une garderie.

La construction de cet immeuble constitue la première de cinq phases d'un projet qui, à terme, pourrait compter environ 400 unités résidentielles et des commerces de première ligne sur ce site stratégique. Le Pôle LÉO sera mené par Cloriacité Développement qui agit en tant que promoteur du projet.

Développement durable : espaces verts et services de proximité

Le Pôle LÉO est entouré de plusieurs espaces verts dont le parc Terry-Fox, le parc des Chevaliers de Colomb, le parc Francis-Xavier-Fontaine, le RécréoParc longeant le fleuve Saint-Laurent ainsi que l'aménagement d'un nouveau parc dans le secteur résidentiel du projet. Un aménagement paysager sur le site contribuera également au verdissement des espaces et la conception de la toiture sera planifiée dans un souci de gestion des îlots de chaleur.

Situé à proximité de nombreux services dont le SmartCentres Saint-Constant qui regroupe plus de 30 magasins et restaurants, le site jouit d'un emplacement de choix. Seulement trois kilomètres le séparent de la gare Sainte-Catherine qui offre plusieurs places de stationnements incitatifs, dont le train de banlieue de la ligne Candiac permet de se rendre au centre-ville de Montréal en moins de 30 minutes. Le secteur est également desservi par le réseau d'autobus Exo Roussillon qui assure le transport collectif dans la région et vers le métro de Longueuil. On y prévoit également l'implantation d'un équipement de transport collectif, soit un débarcadère, lequel sera lié à une nouvelle ligne express menant à la station REM de Brossard/Panama. Pour les adeptes de transport actif, des stationnements intérieurs pour vélo seront prévus au projet aux côtés des bornes pour voitures électriques.

Citations

« Fruit d'un travail soutenu, c'est avec fierté que nous voyons la venue du Pole LÉO qui s'inscrit dans la volonté de la Ville de Sainte-Catherine d'offrir un milieu de vie complet où il sera possible d'y vivre, d'y travailler et de s'y récréer. Relié par une toute nouvelle rue collectrice avec piste multifonctionnelle raccordée au réseau actif municipal, ce quartier proposera un cadre verdoyant notamment par la plantation et la préservation d'arbres. Sa situation stratégique favorisera, un développement économique durable conformément à notre Vision 2025, et ce, en misant sur la création d'espaces de vie et de travail de qualité reliés au corridor métropolitain de transport de la route 132. »

Jocelyne Bates

Mairesse de Sainte-Catherine

« Alors que la couronne sud de Montréal connaît un essor sans précédent et que le taux d'inoccupation des logements atteint un plancher historique, ce projet nous permettra d'offrir aux résidents de la région un produit parfaitement adapté à la réalité et aux besoins actuel. Avec ces aires communes accueillantes autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et des vues incroyables sur la ville de Montréal, cet immeuble locatif proposera un véritable milieu de vie, et ce, à proximité de tous les services. Les locataires profiteront aussi d'un accès facile aux principaux liens routiers et aux transports en commun menant directement au centre-ville de Montréal. »

Maxime Camerlain,

Co-Président Cloriacité

« Nous sommes fiers d'investir dans ce nouveau projet réalisé en collaboration avec Développement Ste-Catherine, une entreprise chapeautée par deux de nos précieux partenaires avec qui nous avons récemment développé la bannière CLORIA à Terrebonne, Trois-Rivières et Beloeil. À lui seul, le Pôle LÉO créera plus de 400 emplois, ce qui est en lien avec notre mission où nous visons à bâtir des projets structurants, écoresponsables et porteurs dont les retombées profitent à l'économie du Québec et aux 748 000 actionnaires du Fonds de solidarité FTQ. »

Martin Raymond,

Vice-président principal aux investissements immobiliers du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le projet en bref :

Terrain de 51 148 pi 2 , 134 685 pi² d'espace locatif résidentiel et 9 000 pi² d'espace locatif commercial

, 134 685 pi² d'espace locatif résidentiel et 9 000 pi² d'espace locatif commercial Bâtiment de la phase 1 de 10 étages incluant 140 unités locatives

8 studios (400 à 500 pi 2 ) et 132 unités de 1 à 3 chambres à coucher, d'une superficie variant entre 500 et 1 025 pi 2

) et 132 unités de 1 à 3 chambres à coucher, d'une superficie variant entre 1 025 pi Chaque unité comprend les cinq électroménagers, la climatisation, l'eau chaude, Internet, un grand balcon et une grande fenestration

Stationnement souterrain de deux étages comptant 195 cases (dont 11 avec borne de recharge électrique), 26 places attitrées aux vélos et 136 unités de rangement, ainsi que 28 cases à l'extérieur pour les visiteurs et les commerces

Espaces communs comprenant une salle multifonctionnelle, un gym, une salle de yoga, un chalet urbain et une terrasse au toit.

À propos de Cloriacité Développement

Cloriacité est le fruit d'une alliance stratégique entre deux remarquables entreprises qui sont Cloria Communautées Connectées et Odacité Immobilier. Cette combinaison des forces de chaque enteprise permet à Cloriacité de développer des projets immobiliers qui réunissent dans un même immeuble des appartements résidentiels locatifs et des locaux commerciaux. Le développement résidentiel urbain est sans aucun doute l'une de nos plus grandes expertises. Au coeur de Cloriacité, une multitude de connaissances pointues et étendues du marché de l'immobilier s'unissent et contribuent activement au succès de ses projets de construction résidentielle dans un contexte de mixité urbaine.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Depuis 30 ans, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 30 juin 2022, il comptait 47 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,9 milliards de dollars dont les projets construction créeront à terme 29 000 emplois; 65 immeubles en gestion d'actifs; 1,8 million de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 181 millions de dollars pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

SOURCE Développement Ste-Catherine inc.

Communiqué envoyé le 12 octobre 2022 à 13:38 et diffusé par :