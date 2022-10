Postes Canada et la TD offrent des prêts simples et abordables à un plus grand nombre de personnes au pays





Le lancement national vise à faciliter l'accès aux services financiers à l'échelle du Canada.

TORONTO, le 12 oct. 2022 /CNW/ - Postes Canada et le Groupe Banque TD (la TD) ont annoncé aujourd'hui le lancement national d'un nouveau produit de prêt personnel, le prêt MonArgent Postes CanadaMC, après qu'un test de marché approfondi ait confirmé la forte demande pour des produits de crédit plus accessibles.

Le prêt MonArgent Postes CanadaMC est un produit de prêt personnel simple et flexible conçu pour élargir l'accès à un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens à la recherche de prêts équitables, transparents et abordables. L'objectif de cette initiative est d'améliorer l'accès aux services financiers à l'échelle du pays, en offrant dans l'ensemble du vaste réseau de bureaux de poste de Postes Canada des prêts personnels à partir de 1 000 $ aux taux d'intérêt concurrentiels. Le lancement national permet de rendre le prêt MonArgent Postes Canada accessible aux régions urbaines, rurales ou éloignées, ainsi qu'aux communautés autochtones.

« Nous sommes fiers d'offrir un prêt inclusif et plus accessible à la population canadienne en établissant un partenariat avec la TD, et en travaillant en étroite collaboration avec le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes et l'Association canadienne des maîtres de poste et adjoints, a déclaré Doug Ettinger, président-directeur général de Postes Canada. Nous sommes déterminés à nous adapter à l'évolution des besoins et des attentes des Canadiennes et des Canadiens, et nous croyons qu'une offre élargie de services financiers peut contribuer à rassembler et à renforcer le pays. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Postes Canada pour offrir l'accès au prêt MonArgent aux gens des collectivités à l'échelle du pays, a souligné Michael Rhodes, chef de groupe, Services bancaires personnels au Canada, Groupe Banque TD. Les services financiers sont essentiels, et cette collaboration permet à la TD de jouer un rôle important dans l'élargissement de l'accès aux services bancaires à un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens. »

Le test de marché a démontré que le prêt MonArgent pouvait répondre aux besoins de nombreuses personnes au pays, y compris celles qui n'ont pas encore de cote de crédit. Par conséquent, Postes Canada a décidé d'explorer d'autres produits et services financiers dans cette même visée.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique entre la TD et Postes Canada, le personnel des bureaux de poste de la Société a reçu une formation de manière à pouvoir guider les gens souhaitant présenter une demande de prêt MonArgent Postes Canada en ligne ou par téléphone (numéro sans frais). De plus, la TD est là pour accompagner la clientèle tout au long du processus de demande, y compris en ce qui concerne la décision et l'octroi du prêt. Des ressources relatives aux finances et d'autres services de soutien sont aussi à sa disposition. Le prêt MonArgent Postes Canada est assorti de modalités de remboursement flexibles aux taux d'intérêt concurrentiels de la TD.

Postes Canada est déjà un fournisseur de produits et de services financiers de confiance. Chaque année, le personnel des bureaux de poste canadiens traite cinq millions de transactions de services financiers (envois de fonds au pays et à l'étranger, mandats-poste et vente de produits de paiement, comme des cartes-cadeaux prépayées rechargeables et des bons électroniques).

Pour en savoir davantage, consultez le site postescanada.ca/pret.

SOURCE Postes Canada

Communiqué envoyé le 12 octobre 2022 à 13:30 et diffusé par :