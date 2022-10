Le député McLeod annonce un soutien fédéral pour les conseillers en efficacité énergétique autochtones éloignés dans les Territoires du Nord-Ouest





FORT PROVIDENCE, NT, le 12 oct. 2022 /CNW/ - Nous célébrons aujourd'hui la journée ENERGY STAR et, dans tout le pays, les Canadiens font leur part dans la lutte contre les changements climatiques, notamment en rendant leur maison plus verte et plus écoénergétique. Les mesures d'efficacité énergétique peuvent, à elles seules, représenter un tiers des actions nécessaires pour atteindre les objectifs mondiaux en matière de climat et atteindre la carboneutralité d'ici 2050 - tout en aidant à réduire les coûts énergétiques des maisons. C'est pourquoi le gouvernement du Canada soutient les Canadiens par l'entremise de la subvention pour des maisons plus vertes et appuie l'emploi de conseillers en efficacité énergétique dans les collectivités à l'échelle du Canada.

Aujourd'hui, le député des Territoires du Nord-Ouest, Michael V. McLeod, a annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, un investissement de 682 829 $ à Gonezu Energy Inc. pour soutenir la formation et le déploiement de conseillers autochtones en efficacité énergétique dans les collectivités éloignées des Territoires du Nord-Ouest.

Gonezu Energy Inc. va créer et dispenser un programme de formation pour les nouveaux conseillers en efficacité énergétique. Dans le cadre de cette initiative, la société offrira aux candidats et aux nouveaux conseillers une formation pratique et des possibilités de mentorat. Gonezu Energy Inc. collaborera avec des organismes éducatifs et de services pour l'élaboration et la mise en oeuvre du programme. Cela permettra de déployer jusqu'à une douzaine de nouveaux conseillers en efficacité énergétique dans les Territoires du Nord-Ouest, tout en aidant les collectivités autochtones à accroître leur capacité en matière d'amélioration de l'efficacité énergétique.

D'un océan à l'autre, des conseillers en efficacité énergétique aident les propriétaires à améliorer l'efficacité énergétique de leur résidence grâce à des évaluations ÉnerGuide avant et après les rénovations. La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts ainsi que des programmes comme l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes permettront de créer des emplois durables tout en faisant progresser le Canada vers un secteur du bâtiment résilient et carboneutre d'ici 2050.

En août 2022, le ministre Wilkinson a annoncé des consultations publiques sur la Stratégie canadienne pour les bâtiments verts, dont l'objectif principal est de créer un secteur des bâtiments carboneutre d'ici 2050. Le Conseil du bâtiment durable du Canada estime que l'industrie nationale des bâtiments durables pourrait soutenir environ 1,5 million d'emplois directs d'ici 2030, par rapport à 462 000 aujourd'hui.

Avec ce projet, Gonezu Energy Inc. contribue à sa manière aux objectifs de la Stratégie canadienne pour les bâtiments verts afin d'aménager des bâtiments résilients au climat. La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts mobilisera des mesures nationales pour transformer les marchés et réduire les coûts afin d'atteindre cet objectif.

« Améliorer l'efficacité énergétique est une stratégie efficace pour lutter contre les changements climatiques, réduire les coûts d'énergie résidentiels dans les collectivités et créer des emplois durables partout au pays. Le gouvernement du Canada est heureux d'appuyer le travail essentiel des conseillers autochtones en efficacité énergétique dans les communautés éloignées des Territoires du Nord-Ouest. Félicitations à Gonezu Energy Inc. et à tous ceux qui ont participé à cette initiative. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Grâce à cet investissement dans Gonezu Energy Inc, nous souhaitons créer de bons emplois et aider les gens à économiser sur leurs factures d'énergie mensuelles en améliorant l'efficacité énergétique de leurs maisons. »

Michael V. McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec nos partenaires gouvernementaux autochtones - le gouvernement du territoire de l'Akaitcho, les Premières Nations du Dehcho, le gouvernement de Got'??n? de Dél??n? et le gouvernement T???ch?, ainsi que les membres de leurs communautés - pour créer et mettre en oeuvre ce programme dont le but est d'augmenter le nombre de conseillers en efficacité énergétique agréés. »

Jason Collard, PDG, Gonezu Energy Inc.

Pour s'inscrire à l'initiative, les propriétaires doivent présenter une demande sur le portail de Maisons plus vertes de Ressources naturelles Canada pour d'abord vérifier leur admissibilité, choisir un organisme de service avec qui ils rempliront un dossier d'évaluation avant rénovation - étape cruciale où les propriétaires sont informés des options de rénovation qui conviennent le mieux à leur situation unique.

pour d'abord vérifier leur admissibilité, choisir un organisme de service avec qui ils rempliront un dossier d'évaluation avant rénovation - étape cruciale où les propriétaires sont informés des options de rénovation qui conviennent le mieux à leur situation unique. Lorsqu'un projet de rénovation recommandé est terminé, une évaluation après rénovation est effectuée, et Ressources naturelles Canada procède au versement de la subvention au bénéficiaire.

procède au versement de la subvention au bénéficiaire. L'initiative Maisons plus vertes réduira annuellement les émissions de 1,5 mégatonne d'ici 2026 et devrait générer plus de 110 000 emplois directs et indirects au pays, qui s'inscriront dans le prolongement des quelque 436 000 emplois directs que comptait le secteur de l'efficacité énergétique en 2018.

devrait générer plus de 110 000 emplois directs et indirects au pays, qui s'inscriront dans le prolongement des quelque 436 000 emplois directs que comptait le secteur de l'efficacité énergétique en 2018. Le gouvernement du Canada a lancé l'initiative Maisons plus vertes en mai 2021 afin d'aider jusqu'à 700 000 propriétaires canadiens à rénover leur maison.

a lancé l'initiative Maisons plus vertes en mai 2021 afin d'aider jusqu'à 700 000 propriétaires canadiens à rénover leur maison. Le gouvernement fédéral a financé la création du carrefour DécouvrezEE - un portail en ligne destiné à aider les Canadiens à se joindre au secteur de l'efficacité énergétique et à devenir des conseillers en efficacité énergétique. Le Carrefour est conçu et exploité en partenariat avec Efficacité énergétique Canada .

. La Stratégie canadienne pour les bâtiments durables vise à promouvoir la prise de mesures à l'échelle nationale afin de réduire les émissions de GES de 37 % d'ici 2030 par rapport à 2005 et de créer un secteur du bâtiment carboneutre d'ici 2050. La Stratégie a pour but de faire augmenter le taux de rénovation des bâtiments, de veiller à ce que les bâtiments soient résilients et carboneutres dès le départ, ainsi que de transformer les systèmes de chauffage des locaux et de l'eau. Elle sera appuyée par un financement de 150 millions de dollars, comme promis dans le Plan de réduction des émissions du Canada .

de créer un secteur du bâtiment carboneutre d'ici 2050. La Stratégie a pour but de faire augmenter le taux de rénovation des bâtiments, de veiller à ce que les bâtiments soient résilients et carboneutres dès le départ, ainsi que de transformer les systèmes de chauffage des locaux et de l'eau. Elle sera appuyée par un financement de 150 millions de dollars, comme promis dans le Plan de réduction des émissions du . La contribution des Canadiens à la Stratégie canadienne pour les bâtiments verts est essentielle pour veiller à ce qu'elle reflète les priorités des personnes vivant au Canada et permette à tous de contribuer à l'écologisation de notre environnement bâti. Prenez part à la discussion sur l'atteinte de la carboneutralité dans le secteur du bâtiment. Donnez votre avis!

