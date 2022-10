Les récents versements de l'Incitatif à agir pour le climat contribuent à rendre le coût de la vie plus abordable pour les familles en Alberta





CALGARY, AB, le 12 oct. 2022 /CNW/ - La tarification de la pollution n'est pas seulement l'une des meilleures façons de lutter contre les changements climatiques, mais c'est aussi l'une des nombreuses mesures prises par le gouvernement du Canada pour soutenir les Canadiens qui sont aux prises avec l'augmentation du coût de la vie.

En octobre, les Canadiens qui vivent en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, provinces où le système fédéral de tarification de la pollution s'applique, recevront le deuxième paiement trimestriel de l'Incitatif à agir pour le climat mis en oeuvre en juillet 2022. Le programme de paiement de l'Incitatif à agir pour le climat tient compte de la capacité financière de la population et favorise l'équité : huit ménages sur dix recevront plus d'argent qu'ils n'en ont payé, et les ménages à faible et à moyen revenus en bénéficieront le plus.

Le 14 octobre 2022, une famille moyenne de quatre personnes recevra 269,75 dollars en Alberta, une portion des 1 079 dollars que les Albertains peuvent s'attendre à recevoir en paiements de l'Incitatif à agir pour le climat pour l'application de la redevance sur les combustibles durant l'exercice 2022-2023. De plus, les familles qui résident dans des collectivités rurales ou des petites collectivités sont admissibles à un supplément de 10 p. 100. Tous les détails concernant les montants des paiements trimestriels pour les particuliers et les familles en 2022-2023 sont précisés dans la page Web sur le paiement de l'Incitatif à agir pour le climat.

Les Albertains qui sont inscrits au mécanisme de dépôt direct de l'Agence du revenu du Canada constateront ces paiements dans leurs comptes bancaires accompagnés d'une mention telle que « Incitatif à agir pour le climat » (la formulation peut varier selon l'institution financière). Pour les Canadiens qui ne sont pas inscrits au dépôt direct, des chèques leur seront envoyés par la poste et arriveront bientôt chez eux.

Le paiement trimestriel de l'Incitatif à agir pour le climat s'accompagne de nouvelles mesures d'accessibilité financière qui sont proposées pour apporter un répit dont ont grandement besoin les Canadiens qui sont confrontés à l'augmentation du coût de la vie. Cette série de mesures concrètes visant à lutter contre l'inflation et à rendre le coût de la vie plus abordable pour des millions de Canadiens comprend les suivantes :

doubler le crédit d'impôt pour la TPS pendant six mois. Cette mesure signifie 234 dollars de plus dans les poches des Canadiens célibataires sans enfant et jusqu'à 467 dollars pour les couples avec deux enfants, et 225 dollars de plus en moyenne pour les aînés cette année;

de plus dans les poches des Canadiens célibataires sans enfant et jusqu'à pour les couples avec deux enfants, et de plus en moyenne pour les aînés cette année; offrir jusqu'à 1 300 dollars sur deux ans par l'intermédiaire d'une prestation dentaire canadienne aux enfants de moins de 12 ans, à compter de cette année;

sur deux ans par l'intermédiaire d'une prestation dentaire canadienne aux enfants de moins de 12 ans, à compter de cette année; verser un paiement de 500 dollars à près de deux millions de locataires à faible revenu qui ont de la difficulté à payer les frais de logement, y compris les personnes âgées.

Les Canadiens subissent directement la pression de la hausse du coût de la vie. Le paiement de l'Incitatif à agir pour le climat permettra aux Canadiens de recevoir plus régulièrement l'aide dont ils ont tant besoin, tout en luttant contre les changements climatiques.

Citations

« La tarification de la pollution est le moyen le plus efficace de réduire nos émissions, et les produits sont remis aux Canadiens par l'intermédiaire de notre système fédéral. Les paiements de l'Incitatif à agir pour le climat sont maintenant versés tous les trois mois afin de remettre davantage d'argent dans les poches des gens sur une base plus régulière, et ce vendredi, c'est exactement ce que les familles de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta recevront. »

- L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Les Canadiens ressentent le coût des changements climatiques. Grâce au paiement trimestriel de l'Incitatif à agir pour le climat, les ménages des provinces où s'applique le système fédéral de tarification de la pollution recevront de l'argent dans leur compte bancaire tous les trois mois. C'est une façon pour le gouvernement du Canada de s'assurer que le coût de la vie reste abordable pour les Canadiens, tout en réduisant la pollution par le carbone et en luttant pour notre planète. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Je suis fière que les mesures que notre gouvernement a mises en oeuvre rendent la vie plus abordable pour les Canadiennes et Canadiens, tout en luttant contre la crise climatique. Ces mesures comprennent le paiement trimestriel de l'Incitatif à agir pour le climat qui aide à créer un environnement plus propre et un avenir plus sain, tout en fournissant un peu plus d'argent lorsque les Canadiennes et Canadiens en ont le plus besoin. Le demander est simple; il suffit de remplir chaque année sa déclaration de revenus et de prestations auprès de l'Agence. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

« L'inflation est un problème mondial, et de nombreux pays subissent présentement la hausse du prix de l'énergie et des aliments. De nombreux Albertains ont besoin d'aide, et les mesures d'accessibilité financière mises de l'avant par notre gouvernement, comme le paiement trimestriel de l'Incitatif à agir pour le climat, permettront aux familles de travailleurs de contrebalancer la hausse de ces coûts, tout en luttant contre les changements climatiques et en garantissant un avenir sain pour leurs enfants et petits-enfants. »

- George Chahal, député de Calgary Skyview

Faits en bref

La tarification de la pollution par le carbone est la façon la plus efficace de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de stimuler l'innovation propre. Elle crée une incitation financière permettant aux entreprises et aux ménages de décider eux-mêmes de la meilleure façon de réduire leurs émissions.

Dans les provinces où le système fédéral de tarification de la pollution s'applique ( Ontario , Manitoba , Saskatchewan et Alberta ), tous les produits sont reversés aux ménages, aux entreprises et à d'autres organismes canadiens par le truchement de programmes fédéraux. Environ 90 p. 100 des produits de la tarification de la pollution sont reversés directement aux ménages dans le cadre du paiement de l'Incitatif à agir pour le climat.

, , et ), tous les produits sont reversés aux ménages, aux entreprises et à d'autres organismes canadiens par le truchement de programmes fédéraux. Environ 90 p. 100 des produits de la tarification de la pollution sont reversés directement aux ménages dans le cadre du paiement de l'Incitatif à agir pour le climat. Au cours de l'exercice 2022-2023, une famille de quatre personnes recevra 745 dollars en Ontario , 832 dollars au Manitoba , 1 101 dollars en Saskatchewan et 1 079 dollars en Alberta.

en , au , 1 en et 1 en Alberta. Les ménages à faible et à moyen revenus dans ces provinces bénéficieront le plus de la tarification de la pollution, puisqu'ils ont tendance à moins dépenser pour des biens énergivores visés par la tarification de la pollution et qu'ils reçoivent en plus le plein paiement de l'Incitatif à agir pour le climat.

Le gouvernement du Canada ne garde aucun produit direct de la tarification de la pollution par le carbone. Tous les produits directs sont reversés à la province ou au territoire où ils ont été recueillis.

ne garde aucun produit direct de la tarification de la pollution par le carbone. Tous les produits directs sont reversés à la province ou au territoire où ils ont été recueillis. Dans les provinces où le système fédéral de tarification de la pollution s'applique, huit familles sur dix obtiendront plus d'argent dans le cadre du paiement de l'Incitatif à agir pour le climat.

Le paiement de l'Incitatif à agir pour le climat est conçu de façon à augmenter chaque année, conformément à la hausse progressive de la tarification de la pollution par le carbone.

Les provinces et les territoires qui ont mis en place leurs propres systèmes de tarification de la pollution en reçoivent tous les produits et peuvent en disposer comme bon leur semble, par exemple en aidant les familles à prendre davantage de mesures pour réduire la pollution de façon pratique et abordable. Pour en savoir plus sur les rouages de la tarification de la pollution dans diverses régions du pays, les Canadiens sont invités à consulter la page Web « Les systèmes de tarification de la pollution par le carbone au Canada » pour vérifier si le système fédéral ou bien le système de leur province ou territoire s'applique.

Produits connexes

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 12 octobre 2022 à 12:56 et diffusé par :