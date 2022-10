Sherweb lance une nouvelle solution de sauvegarde Microsoft 365 propulsée par Veeam





Sherweb, chef de file du marché du cloud, est fière d'annoncer qu'elle ajoute la sauvegarde Microsoft 365 propulsée par Veeam à son portfolio grandissant de produits cloud.

Cette nouvelle solution de sauvegarde en tant que service tire profit de la capacité de Veeam à offrir une façon simple et exhaustive de sauvegarder les données Microsoft 365 et de les restaurer en cas de sinistre.

Plus d'un million d'entreprises dans le monde utilisent Microsoft 3651, et environ 55 % d'entre elles ne sauvegardent pas leurs données au-delà des fonctionnalités intégrées de Microsoft2. Étant donné l'utilisation répandue d'environnements de travail hybride et la génération croissante de données critiques, une solide stratégie de protection des données n'a jamais été aussi importante. Les solutions de sauvegarde en tant que service sont en plein essor parce qu'elles répondent facilement à ce besoin pour les administrateurs et les utilisateurs finaux. La forte présence de Veeam dans l'industrie des services gérés en a fait un choix évident pour Sherweb au moment de mettre sur pied une telle solution pour ses partenaires.

« Les fournisseurs de services gérés travaillant avec nous cherchaient un moyen simple de sauvegarder les données Microsoft 365 de leurs clients », précise André Boutet, vice-président des produits cloud chez Sherweb. « Nous sommes heureux d'offrir une nouvelle solution de sauvegarde en tant que service qui non seulement protégera les données de leurs clients contre les menaces internes et externes, mais contribuera également à leurs bénéfices nets. »

Les fournisseurs de services gérés peuvent maintenant se procurer la solution Microsoft 365 propulsée par Veeam dans la place de marché de Sherweb et l'offrir à leurs clients canadiens et américains. Pour en savoir plus, visitez https://www.sherweb.com/fr/securite/veeam-sauvegarde-m365/.

À propos de Sherweb

Plus de 7 000 partenaires et 85 000 entreprises grandissent avec nos services à valeur ajoutée. Nous soutenons nos clients en matière de stratégies d'affaires, de services cloud, d'opérations et d'expertise. Peu importe le domaine, nous les aidons à maximiser leur potentiel avec une approche personnalisée. Découvrez ce que vous pouvez accomplir : www.sherweb.com/fr.

