Budget 2023 : Le Sud-Ouest investit plus que jamais dans les services à la population et ses équipements collectifs





MONTRÉAL, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest a adopté hier, lors d'une séance extraordinaire du conseil, son budget 2023 et son Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2023-2032. L'administration du Sud-Ouest a présenté un budget équilibré de 63,1 M$ en 2023, en hausse de 3,4 M$ par rapport à l'an passé, et une augmentation des charges fiscales limitées à 5%, et ce, malgré un contexte inflationniste et d'instabilité des chaînes d'approvisionnement.

« De nouveau cette année, nous avons réalisé un budget qui reflète davantage les revenus et les dépenses prévisibles. Nous visons ainsi à assurer un financement plus stable des opérations et à réduire graduellement le recours répété aux affectations de surplus en cours d'année pour des dépenses quasi-récurrentes », explique le maire du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif, M. Benoit Dorais.

Les services de première ligne à la population sont bonifiés avec la création de presque neuf postes, notamment à la mobilité, à la culture, à la propreté et à l'entretien des parcs. Deux nouvelles ressources seront spécifiquement dédiées à la salubrité des logements.

« Ce budget répondra aux attentes des gens du Sud-Ouest en assurant une plus grande présence directement dans nos rues et nos parcs et un meilleur accès à l'information lors de travaux d'infrastructures. Il reconnaît les besoins en transformation en matière d'aménagement urbain et les priorités déterminées localement tout comme celles du plan stratégique Montréal 2030. Il réitère l'importance de la transition écologique et du développement social comme des axes prioritaires pour améliorer la qualité de vie de notre monde », illustre le maire Dorais.

« Notre administration élaborera le tout premier Plan local de déplacement du Sud-Ouest pour améliorer la mobilité durable et mieux atteindre les objectifs Vision Zéro. Nous continuerons à soutenir les organismes et les populations vulnérables, notamment les personnes en situation d'itinérance. Un premier budget participatif local sera lancé : 200 000 $ seront dédiés au financement d'initiatives vertes dans la communauté. Notre Fonds vert se verra gonfler de 25 000 $, de sorte qu'il atteigne 150 000 $ », ajoute le maire Dorais.

Le PDI 2023-2032 prévoit nombre d'investissements en matière de réfection d'infrastructures routières (35,9 M$), de travaux dans les immeubles municipaux (27,6 M$), de modernisation ou création de parcs (27,3 M$), et d'autres travaux ou achats capitalisables (2,8 M$). Ces sommes représentent tous les investissements planifiés sur le territoire du Sud-Ouest pour les 10 prochaines années, qu'ils soient financés localement, avec l'apport de la Ville centre ou encore avec l'aide des paliers gouvernementaux.

L'entretien et la pérennité des immeubles, la poursuite des actions en regard de la transition écologique et les investissements importants dans les parcs ont été priorisés.

À noter que l'Administration locale continuera d'implanter des mesures d'apaisement de la circulation ayant fait leur preuve, et de transformer des ruelles pour les sécuriser et les verdir. Elle fera l'acquisition de nouvelles collections de livres pour la bibliothèque Saint-Charles durant les quatre prochaines années et réaménagera les installations aquatiques et le pavillon des baigneurs du parc Ignace-Bourget.

« De plus, l'acquisition de l'ancienne Caisse Desjardins Saint-Paul étant complétée, sa transformation en un tout nouveau Carrefour communautaire pour Émard-Saint-Paul est en cours. D'importants travaux avoisinant 8 M$ seront nécessaires l'an prochain pour le remplacement d'appareils électromécaniques, tout le réaménagement intérieur et la mise à niveau du bâtiment pour en assurer l'accessibilité universelle », déclare le maire Dorais, précisant que l'élaboration des plans et devis va bon train.

« Comme à chaque année, je souhaite remercier, au nom du conseil d'arrondissement, ceux et celles qui contribuent à soutenir notre communauté et à maintenir sans relâche des services de qualité. Je pense non seulement au personnel du Sud-Ouest, mais aussi aux organismes partenaires, aux tables de concertation, aux associations de commerçant.es et à tous les bénévoles », conclut le maire Benoit Dorais.

Le budget 2023 et le Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2023-2032 sont disponibles sur le site Internet de l'arrondissement, dans la section Documents financiers : montreal.ca/sud-ouest .

