Yadea remporte de prestigieux prix de durabilité pour sa neutralité carbone, inspirant davantage le voyage durable





XIAMEN, Chine, 12 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Yadea Group (01585:HK), un acteur majeur de l'industrie des scooters électriques, a récemment été reconnu par le China Brand Influence Development Forum (Forum de développement de l'influence des marques) pour son rôle dans la promotion de la neutralité carbone. La société a reçu le prix 2022 « Carbon Neutral Model Enterprise » (entreprise modèle neutre en carbone) et a été inscrite sur la liste 2022 « Top Ten Green Brands with Outstanding Contribution to Carbon Neutrality » (les dix premières marques vertes ayant contribué de manière exceptionnelle à la neutralité carbone), ce qui fait de Yadea l'une des premières marques durables du pays.

Le forum est parrainé conjointement par un certain nombre d'institutions de premier plan, dont la télévision centrale chinoise (CCTV), et est considéré comme l'un des prix les plus prestigieux du pays dans ce domaine.

Pour les prix 2022, le forum a reconnu à l'unanimité les performances exceptionnelles de Yadea en matière de durabilité, en décernant à la marque les deux prix les plus convoités pour la neutralité carbone. Ces dernières années, Yadea s'est hissée au rang de leader du secteur en préconisant des modèles commerciaux novateurs neutres en carbone et des voyages verts axés sur la technologie, tant au niveau national qu'international, sous le slogan « Electrifiez votre vie. »

À propos du prix, le président exécutif de Yadea Technology Group, Wang Jiazhong, a déclaré : « Nous pensons que le but de l'innovation d'entreprise est d'écouter et de répondre aux besoins des consommateurs. Chez Yadea, nous comprenons l'importance de nous concentrer sur les besoins de nos utilisateurs et de soutenir leurs valeurs. La protection de l'environnement, les solutions de voyage à faible émission de carbone et d'autres nouvelles technologies vertes sont importantes pour nos utilisateurs et constituent également une partie importante de l'avenir que nous essayons de construire ensemble. »

Yadea a toujours été reconnue pour son engagement à développer des produits avancés et des technologies de pointe pour soutenir les voyages écologiques. Le Guanneng E8 de Yadea a obtenu le premier label Product Carbon Footprint (PCF) de l'industrie des véhicules électriques. En avril dernier, la marque a été reconnue par l'Association chinoise des technologies d'économie d'énergie (CEESTA), ce qui a valu à Yadea le premier certificat Product Carbon Labelling de l'industrie.

Yadea exploite actuellement deux laboratoires d'entreprise de niveau national CNAS et un centre de conception industrielle de niveau national. L'entreprise peut se vanter d'avoir la réputation de produire constamment des percées technologiques, avec un total de 1 350 brevets nationaux. Parmi ceux-ci figure la batterie Guanneng 3 à longue autonomie et longue durée de vie, développée par Yadea elle-même, capable de plus de 1 000 cycles, avec une capacité supérieure de 30 % à celle des batteries au plomb classiques de Yadea, et une protection contre les basses températures. Yadea est également réputée pour la batterie au lithium en fibre de carbone TTFAR qui utilise un matériau en nanofibre de carbone pour améliorer la densité d'énergie pour une conduction plus efficace et une très grande capacité.

Yadea s'efforce d'offrir à ses plus de 60 millions de clients dans le monde une expérience de voyage plus respectueuse de l'environnement. L'entreprise investit également dans le perfectionnement de sa technologie électrique de base et dans la promotion du concept de voyage écologique. À l'avenir, Yadea sera à l'avant-garde des efforts de l'industrie pour sauvegarder la planète et notre environnement en poursuivant de manière proactive la mission du voyage durable.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment des motos électriques, des cyclomoteurs électriques, des vélos électriques et des scooters électriques. À ce jour, Yadea a vendu des produits à 60 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays et dispose d'un réseau de plus de 40 000 détaillants dans le monde. Avec pour mission d'aider les gens à « électrifier leur vie », Yadea continue à investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale afin de construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

À propos du China Brand Influence Development Forum

Un forum sponsorisé conjointement par le programme « Discovery Brand » de CCTV, le China International Brand Strategy Research Center et l'Université de commerce international et d'économie, le programme « China Enterprise News » et plus encore. Le forum vise à mettre l'accent sur l'influence des marques dans la société, à améliorer la compétitivité des marques et à fournir une plate-forme pour l'expansion de la part de marché des entreprises.

Communiqué envoyé le 12 octobre 2022 à 12:00 et diffusé par :