Le Train des Fêtes reprend sa tournée pour aider les banques alimentaires locales après une pause de deux ans





CALGARY, AB, le 12 oct. 2022 /CNW/ - Le Train des Fêtes du Canadien Pacifique (CP) roulera à nouveau cette saison pour sa première tournée nord-américaine en trois ans après avoir offert des concerts virtuels en 2020 et 2021 dans le contexte de la pandémie. Le train poursuivra sa mission d'amasser des dons en argent et en denrées qui sont remis à des banques alimentaires établies dans les collectivités qui bordent le réseau du CP.

« Je tiens à remercier les membres de l'équipe du CP qui ont adapté le programme du Train des Fêtes durant la pandémie de COVID-19 et qui nous ont permis d'offrir deux spectacles virtuels exceptionnels. Je veux aussi dire merci à toutes les personnes qui ont continué à donner alors que nous assurions la santé des membres des communautés, a dit Keith Creel, président et chef de la direction du CP. Le Train des Fêtes rassemble les familles et les communautés pour célébrer la période des Fêtes et aider les personnes démunies. Nous sommes heureux de reprendre nos visites dans les municipalités et de voir ces deux magnifiques trains parcourir notre réseau pour partager la joie de se rassembler dans un esprit d'entraide. »

La tournée de 2022 commencera le 23 novembre alors que le Train des Fêtes offrira pour la première fois des spectacles dans le Maine, à Jackman, Brownville Junction et Hermon. Une autre première, le Train des Fêtes offrira des spectacles à Lac-Mégantic, Sherbrooke et Farnham, au Québec, le 24 novembre. Ce seront les premiers arrêts au Canada en 2022. Durant leur tournée, les Trains des Fêtes présenteront 168 concerts en direct et visiteront notamment Toronto le 29 novembre, Bensenville (Illinois) le 2 décembre, Davenport (Iowa) le 3 décembre, Kansas City (Missouri) le 4 décembre et Calgary le 10 décembre. Le dernier concert aura lieu à Port Coquitlam (C.-B.) le 18 décembre. L'itinéraire complet est affiché sur la page cpr.ca/holidaytrain.

Les spectacles musicaux en direct sont un volet essentiel de l'expérience du Train des Fêtes du CP. Cette année, nous aurons notamment le plaisir d'entendre Alan Doyle, Tenille Townes, Mackenzie Porter et Lindsay Ell. La page cpr.ca/holidaytrain donne des détails sur les artistes qui seront à bord du train, et sur scène dans les différentes municipalités.

Les spectacles du Train des Fêtes sont gratuits. Le CP demande aux spectateurs qui le peuvent d'apporter un don en argent ou en denrées non périssables. La banque alimentaire locale aura un stand à chacun des événements pour recueillir les dons et se servira de ces dons pour aider les personnes qui en ont besoin dans sa collectivité. Grâce aux rabais qui leur sont accordés, les banques alimentaires peuvent maximiser les dons en argent pour aider les personnes démunies.

« Les banques alimentaires et les communautés canadiennes sont tellement heureuses du retour du Train des Fêtes. Il permet aux gens de la ville de Calgary de plonger dans l'ambiance des Fêtes avec leurs voisins tout en redonnant à la communauté, explique James McAra, président et chef de la direction de l'organisme Calgary Food Bank. Calgary Food Bank est tellement reconnaissant pour l'appui continu du CP dans la réalisation de notre vision d'un Canada où personne ne souffre de la faim. »

Depuis sa création en 1999, le programme du Train des Fêtes a permis de recueillir plus de 21 millions de dollars et plus de 5 millions de livres de denrées pour les banques alimentaires locales d'Amérique du Nord.

« Cette année, plus de jamais, le soutien, la sensibilisation et l'entraide qui sont associés au Train des Fêtes du CP auront des répercussions inimaginables pour les programmes d'aide alimentaire de l'organisme East Side Neighborhood Services, a dit Mary Anstett, vice-présidente, Engagement communautaire, de East Side Neighborhood Services à Minneapolis. Grâce à l'appui du Train des Fêtes, nous savons qu'un grand nombre de personnes pourront mettre des repas chauds et nutritifs sur leur table durant l'hiver. »

À propos du Canadien Pacifique

Le Canadien Pacifique est un réseau ferroviaire transcontinental au Canada et aux États-Unis qui compte des liaisons directes avec des ports importants sur les côtes ouest et est. Le CP fournit à ses clients en Amérique du Nord un service ferroviaire concurrentiel avec un accès aux principaux marchés du monde. Le CP croît avec ses clients, offrant un éventail de services de transport de marchandises et de solutions logistiques ainsi qu'une expertise en chaîne d'approvisionnement. Consultez le site cpr.ca pour connaître les avantages des expéditions par le CP.

SOURCE Canadian Pacific

Communiqué envoyé le 12 octobre 2022 à 12:00 et diffusé par :