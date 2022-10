Avis aux médias - Le député Chahal annoncera un soutien fédéral visant à moderniser les infrastructures communautaires, à créer des emplois et à améliorer les espaces publics à Calgary





CALGARY, AB, le 12 oct. 2022 /CNW/ - George Chahal, député de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, présentera le soutien fédéral pour l'amélioration et la création d'une variété d'espaces et de services publics à Calgary, qui offriront des activités inclusives toute l'année aux résidents de tous âges et de toutes capacités.

Le député Chahal sera accompagné de Dan McLean, conseiller et adjoint au maire de la Ville de Calgary, de David Leinster, directeur général de Contemporary Calgary, de Krista White, du Centre d'amitié autochtone, et de Sumita Anand, de Serenity Place.

Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

jeudi 13 octobre 2022

Heure :

10 h (HR)

Endroit :

Centennial Planetarium (atrium)

701 11th Street SW

Calgary (Alberta)

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Communiqué envoyé le 12 octobre 2022 à 11:47 et diffusé par :