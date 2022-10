UNE NOUVELLE MURALE COMMUNAUTAIRE POUR LA FONDATION POUR LA LANGUE FRANÇAISE





Une oeuvre produite par MU et réalisée par les artistes Beige Fluo (Cyndie Belhumeur) et MC Marquis

MONTRÉAL, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Fondation pour la langue française a inauguré, hier, une nouvelle oeuvre communautaire d'envergure produite par MU, située au 7220, avenue Bloomfield, dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. En collaboration avec l'Arrondissement, l'oeuvre a été réalisée par les artistes Beige Fluo (Cyndie Belhumeur) et MC Marquis.

« On dit qu'une image vaut mille mots, et bien notre murale vaut mille accents. Elle se veut une ode à la première phase de l'apprentissage de la langue française : chaotique, pleine de répétition, colorée et pleine d'espoir. Au coeur de la vitalité de l'art et de la culture, notre langue est rassembleuse et rayonnante. La Fondation est fière de susciter la contemplation et la réflexion grâce à cette belle collaboration qui fait vibrer encore plus notre ville. Merci à Beige fluo et MC Marquis d'avoir fait résonner la beauté de la langue grâce à cette murale, », a déclaré Marie-Anne Alepin, présidente de la Fondation pour la langue française.

« Cette oeuvre évolutive traduit l'apprentissage de la langue française et les différentes étapes qui la ponctuent. Comme pour toute langue, le processus peut parfois être ardu, mais l'aboutissement n'en est que plus gratifiant et significatif. Nouvel ajout dans Parc-Extension, cette murale contribue à embellir le milieu de vie de nos résidentes et résidents, tout en leur permettant d'apprécier, au quotidien, cette forme d'art accessible à toutes et tous. Je tiens à remercier MU et les deux artistes, Cyndie Belhumeur et Marie-Claude Marquis, pour tout le travail accompli et le résultat qui est très joli », a souligné la mairesse de l'arrondissement, madame Laurence Lavigne Lalonde.

Cette première oeuvre fait partie d'un projet de trois murales, qui mettront de l'avant l'apprentissage de la langue française par les personnes arrivées récemment au Québec. Pour l'illustrer, des designs typographiques ludiques ont été amalgamés dans une composition éclatée et colorée, réfléchie en trois étapes, correspondant chacune à une murale.

Bonjour, la première, représente les premiers mots de l'apprivoisement d'une langue, les mots proposés par des nouveaux arrivants et arrivantes ainsi que certains mots courants de notre vocabulaire québécois. Par l'agencement de différents mots, syllabes, sons, écritures, textures et couleurs dans une composition qui se veut chaotique, les artistes ont souhaité représenter le désordre ou la confusion ressentie lors des premiers moments de l'apprentissage d'une nouvelle langue.

Avec son approche ludique, Marie-Claude (MC Marquis) affectionne la typographie, la conception de phrases percutantes, les motifs, la broderie, l'impression et le textile qu'elle exprime avec sa touche féminine et sa sensibilité colorée. Elle met grandement de l'avant le contraste entre ses textes irrévérencieux et ses supports doux et fragiles. Le résultat de ce travail est parfois humoristique, parfois cru, mais garde toujours un grand souci d'esthétisme.

Beige fluo est un projet multidisciplinaire initié par Cyndie Belhumeur qui est porté par l'idée d'une célébration des formes, des motifs et de la couleur. Embrassant l'esprit d'une surcharge et d'un chaos organisé, les oeuvres rassemblent des formes géométriques et organiques tout en mélangeant des effets de superposition aux couleurs éclatantes. Influencé par la technologie et la nature, chaque projet se développe dans une démarche singulière de façon à intégrer les oeuvres dans leur environnement.

À propos de la Fondation pour la langue française

La Fondation pour la langue française est le seul organisme de bienfaisance entièrement voué à la promotion du français au Québec et au Canada. Sa mission consiste à rassembler celles et ceux qui ont notre langue à coeur et qui voient en la vitalité du français un facteur essentiel de cohésion sociale. Organisme non partisan, la Fondation pour la langue française entend rassembler les forces vives de la société québécoise et des communautés francophones du Canada. Elle poursuit les objectifs suivants : promouvoir le français comme langue commune au Québec; améliorer la qualité de la langue parlée et écrite; soutenir la recherche sur la langue française et la culture francophone; contribuer à la francisation des allophones. La langue française est un important élément de fierté collective. Ensemble, contribuons concrètement à la qualité et au rayonnement de ce joyau.

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le coeur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 15 ans, MU a réalisé plus de 175 murales d'envergure et pérennes dans 18 quartiers de la ville, en plus de mettre en oeuvre un important volet éducatif. L'organisme est notamment reconnu pour sa collection Bâtisseurs culturels montréalais dont fait partie la murale emblématique en hommage à Leonard Cohen qui surplombe le centre-ville de Montréal. MU a été récompensé par le 34e Grand-Prix du Conseil des arts de Montréal, soulignant sa vision artistique et sociale novatrice et le legs culturel de ses murales aux communautés montréalaises.

