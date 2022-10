Sopra Steria reconnu parmi les « Best in Class » dans le RADAR INNOVATION Microsoft Azure 2022 de PAC





PARIS, 12 octobre 2022 /PRNewswire/ --,Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, annonce aujourd'hui que ses activités Digital et Cloud ont été reconnues comme « Best in Class » en Europe dans le RADAR INNOVATION Microsoft Azure 2022 de PAC.

Le RADAR de PAC est un outil efficace d'évaluation globale et de positionnement graphique des prestataires de services logiciels et TIC (Techniques de l'Information et de la Communication) sur des marchés locaux. Ce RADAR INNOVATION évalue et compare la stratégie, le développement et le positionnement sur le marché de 28 prestataires de services ainsi que leurs performances et leurs compétences liées à Microsoft Azure en Europe.

Selon l'étude, les compétences de Sopra Steria en Europe dans les services relatifs à Microsoft Azure sont reconnues « Best in Class » et tirent parti :

des capacités du Groupe sur l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis les services de conseil jusqu'à l'intégration et aux opérations ;

de sa solide expertise en cybersécurité, positionnant ainsi Sopra Steria comme le partenaire privilégié de ses clients pour leur adoption du Cloud ;

du développement de propriété intellectuelle autour des technologies Microsoft Azure (plateforme Agile DevOps, plateforme de données pour l'intelligence artificielle / l'apprentissage automatique, etc.) y compris des solutions verticales telles qu'une plateforme de santé numérique ainsi qu'une plateforme de supply chain enrichie d'IA pour le secteur industriel, ce qui permet de proposer des services innovants et différenciants ;

des moyens consacrés à la gestion des talents et à la formation, un levier de croissance essentiel sur un marché du travail tendu où certaines compétences sont rares. En effet, le Groupe a mis en place une Digital and Cloud Academy proposant des parcours de formation autour des compétences les plus recherchées comme la sécurité et l'analytique.

« Fournir des informations en temps réel aux usagers des transports, proposer aux médecins une vision interactive et tridimensionnelle de l'anatomie, enrichir des produits ou infrastructures stratégiques grâce à l'analytique sont quelques-uns des projets digitaux menés par nos équipes avec Microsoft Azure. Notre mission est d'aider nos clients à créer leur patrimoine numérique de demain, grâce à des services innovants, résilients, efficaces et durables. Notre reconnaissance dans le rapport RADAR de PAC est le fruit des projets réalisés avec nos clients, mais aussi de nos investissements en matière de propriété intellectuelle, de capacités de services étendues et d'expertises en Europe », explique Béatrice Rollet, Group CTO ? Digital and Cloud Services chez Sopra Steria.

« Les organisations investissent désormais dans de nouveaux services pour faire face à l'incertitude économique. Alors que les technologies Cloud-natives et digitales gagnent du terrain, l'expertise pluridisciplinaire de Sopra Steria, en matière de secteurs d'activité, de numérique et de Cloud est cruciale pour une transformation digitale pertinente. Les capacités de conseil du Groupe pour conduire les changements, ses investissements dans une plateforme moderne de gestion du Cloud, intégrant des fonctions d'observabilité, de FinOps, de conformité, de sécurité et de durabilité sont incontournables », affirme Éric Beaudet, consultant analyste senior chez PAC.

A propos de Sopra Steria

Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d'activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l'humain au centre de son action et s'engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 47 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros en 2021.

The world is how we shape it.

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr

Contacts presse Sopra Steria

Elsa Estager - [email protected]

A propos de PAC

Fondé en 1976, PAC (Pierre Audoin Consultants) est le premier cabinet européen indépendant de recherche et de conseil dans le domaine de la transformation numérique, des logiciels et des services informatiques. PAC est une société basée sur le contenu avec un ADN en matière de conseil. PAC est le partenaire privilégié des entreprises européennes utilisatrices pour définir leur stratégie informatique, gérer leurs équipes et leurs projets, et réduire les risques liés aux choix technologiques qui conduisent à une transformation réussie de leur activité. Grâce à sa connaissance des tendances du marché et des attentes des utilisateurs informatiques, PAC aide les éditeurs de logiciels et les sociétés de services informatiques à mieux définir, exécuter et promouvoir leur propre stratégie, en cohérence avec les besoins du marché et en anticipation des attentes de demain. Capitalisant sur plus de 40 ans d'expérience, PAC est présent avec un réseau de 50 experts.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.sitsi.com/ et suivez-nous sur Twitter ou LinkedIn.

