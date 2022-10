Pourquoi les panneaux de distribution pour l'éclairage et l'appareillage de Square D sont-ils le choix idéal pour votre prochain projet





Les électriciens font confiance à Schneider Electric pour ses innovations et sa réputation de pointe. Pas étonnant donc qu'ils choisissent les panneaux de distribution de l'entreprise pour la distribution électrique de leurs projets, des plus petits aux plus grands. Les panneaux de distribution assurent la distribution électrique à partir de l'alimentation extérieure en toute sécurité pour les constructions résidentielles multi-logements, comme les maisons en rangée et les copropriétés, les projets commerciaux, dont les tours de bureaux de grande hauteur, et les projets industriels et institutionnels, des sites de fabrication aux hôpitaux.

Peu importe l'ampleur et la portée du projet, les clients ont également la tranquillité d'esprit de savoir qu'ils collaborent avec un fournisseur qui a la durabilité à coeur conformément à notre initiative Green Premium.

Innovant par définition

Square D offre la gamme la plus large et la plus grande fiabilité pour les applications de distribution finale grâce à une gamme complète de boîtiers, de disjoncteurs et de bornes neutres complémentaires de Schneider Electric.

Les panneaux de distribution de Square D peuvent être commandés selon une configuration assemblée en usine ou prête à installer sur place. Commander des panneaux prêts à installer signifie tirer parti d'une construction modulaire et d'une disponibilité maximisée. Les panneaux de distribution de Square D acceptent les disjoncteurs enfichables ou à vis et les installateurs ont accès à toute la gamme d'accessoires de Schneider Electric.

Les panneaux de distribution NF peuvent être configurés avec un disjoncteur principal de 800 A, offrant une souplesse accrue contrairement à une combinaison I-Line/NF, vous permettant d'économiser espace, temps et argent.

Les panneaux de distribution NQ peuvent accueillir plusieurs disjoncteurs de dérivation bipolaires de 200 A, réduisant ainsi le besoin d'une configuration à double panneau. Cela permet, encore une fois, d'économiser de l'espace précieux sur le chantier, en plus du temps et de l'argent pour terminer le projet.Les panneaux NF et NQ sont les seuls panneaux de distribution finaux offrant : Des disjoncteurs principaux de 800 A à 65 kA à 480 Y/277 V c.a. Des disjoncteurs principaux de 600 A à 100 kA à 480 Y/277 V c.a. en stock Des disjoncteurs d'alimentation auxiliaire de 600 A en stock

Tous les panneaux de distribution de Schneider Electric sont fabriqués selon le programme Green Premium de l'entreprise qui veille à ce que le processus complet de fabrication et de distribution respecte les normes réglementaires et environnementales les plus élevées et à ce que tous les produits soient fabriqués de façon écoénergétique et avec une empreinte carbone minimale.

Schneider Electric continue de lancer de nouveaux produits pour vous aider dans votre travail. Les nouveaux boîtiers ventilés NEMA 3R, par exemple, offrent une alimentation allant jusqu'à 600 A pour les environnements extérieurs. Les boîtiers de 8 ¾ pouces de profondeur et de 26 pouces de largeur sont offerts dans une variété de hauteurs, allant de 62 à 92 pouces.

Des solutions qui font gagner du temps

L'une des innovations de Schneider Electric les plus populaires pour les distributeurs et les installateurs est la trousse d'accessoires TBPANEL de Square D. Pendant l'installation sur un chantier occupé, il est presque inévitable de perdre quelque chose, ce qui se traduit par des retards dispendieux et la recherche de pièces de rechange afin de pouvoir terminer l'installation. La trousse TBPANEL est comme une boîte à pêche remplie d'une multitude d'articles essentiels. Elle comprend :

Autocollants pour les articles : « Danger », « Disjoncteur principal », « Avertissement », etc.

Vis de boîtiers

Écrous à resort

Clés de verrouillage du couvercle

Et bien plus. Chaque trousse comprend 450 articles en plus du coffre durable à deux tiroirs et au couvercle rabattable.

En savoir plus

Les panneaux de distribution Square D de pointe de Schneider Electric offrent la polyvalence d'une installation en usine ou d'une configuration prête à installer, de disjoncteurs enfichables ou à vis, et d'innovations économisant l'espace, comme un disjoncteur principal de 800 A et de multiples disjoncteurs de dérivation bipolaires de 200 A, tous fabriqués selon les normes de durabilité les plus élevées. De plus, grâce à la trousse d'accessoires TBPANEL, vous pourrez éviter les retards causés par des pièces manquantes.

Faites confiance à Schneider Electric pour vous offrir la solution à tous vos besoins en distribution électrique.

