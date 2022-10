NFP accueille Juliana Pelaez dans son équipe de responsabilité civile professionnelle au Canada





M. Pelaez se concentrera sur l'atténuation de l'exposition au risque des cadres pour le segment du marché intermédiaire

TORONTO, 12 octobre 2022 /CNW/ - NFP, un courtier de premier plan en biens et services, un consultant en avantages sociaux, un gestionnaire de patrimoine et un conseiller en plans de retraite, a annoncé aujourd'hui l'embauche de Juliana Pelaez en tant que chef du marché intermédiaire pour sa pratique en matière de responsabilité professionnelle au Canada. Mme Pelaez sera chargée de développer le modèle de services de conseil et de courtage d'assurance de NFP afin d'atténuer l'exposition au risque des dirigeants pour les clients du segment des moyennes entreprises. pour nos clients du marché intermédiaire. Elle relèvera d'Imran Pira, premier vice-président, Chef de la responsabilité professionnelle de NFP au Canada.

« Juliana est une experte en la matière, dotée d'une expérience technique en matière de souscription, qui fera d'elle une conseillère précieuse en matière de risques.» a déclaré M. Pira. « Sa spécialisation sur le segment du marché intermédiaire en ce qui concerne la responsabilité professionnelle inclura les organisations privées et à but non lucratif dans un large éventail d'industries, y compris, mais sans s'y limiter, la fabrication, l'immobilier, le transport, les ressources naturelles, la technologie et la construction. »

Avant de rejoindre NFP, Mme Pelaez a occupé le poste de chargée de compte chez Travelers et celui de souscripteur principal en responsabilité des cadres pour AIG. Au total, elle apporte plus de 14 ans d'expérience internationale en matière de souscription et de développement de produits à NFP. Parlant couramment l'anglais, le français et l'espagnol, Mme Pelaez est diplômée de l'Université EAFIT de Medellín, en Colombie, et a obtenu une spécialisation en commerce international à l'Université McGill.

« Je suis ravie de rejoindre l'équipe croissante de NFP chargée de la gestion et de la responsabilité professionnelle et de continuer à aider les clients à naviguer dans un environnement de risque dynamique », a déclaré Mme Pelaez. « Avec le soutien d'une équipe qui possède une expérience diversifiée en matière de courtage et de souscription, ce changement de carrière s'aligne sur ma passion pour la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeant et le conseil aux cadres supérieurs sur leurs expositions potentielles et la création de solutions pour leurs besoins spécifiques. »

À propos de NFP

NFP est un courtier de premier plan en biens et services, un consultant en avantages sociaux, un gestionnaire de patrimoine et un conseiller en plans de retraite. L'entreprise fournit des solutions permettant la réussite de ses clients grâce à l'expertise de 1 000 employés basés au Canada, à plus de 7 000 employés dans le monde, à des investissements dans des technologies novatrices et à des relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières hautement cotés. NFP est le 9e meilleur endroit où travailler pour les grands employeurs dans le domaine de l'assurance, le 7e plus grand courtier privé, le 5e plus grand courtier en avantages sociaux en termes de revenus globaux et le 13e plus grand courtier pour les entreprises américaines (tous les classements selon Business Insurance).

Visitez le site NFP.ca pour en savoir plus sur comment NFP permet à ses clients d'atteindre leurs objectifs.

