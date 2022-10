Natron Energy lance l'armoire de batteries sodium-ion Blue Racktm destinée aux centres de données et aux applications critiques





Natron Energy, Inc. a annoncé aujourd'hui le lancement de l'armoire de batteries Blue Racktm, disponible en configurations 250 kW et 500 kW. Blue Rack est la première armoire de batteries sodium-ion au monde conçue pour les applications critiques comme les centres de données, l'écrêtage des pointes de consommation et d'autres environnements électriques industriels. La technologie sodium-ion offre une densité de puissance considérable, avec une décharge et une recharge rapides, elle provient de ressources durables et éthiques et est sûre et totalement ininflammable. L'armoire Blue Rack est alimentée avec la nouvelle batterie Blue Pack© de Natron.

« Il s'agit de la batterie la plus durable, la plus puissante et surtout la plus sûre disponible pour ces applications », a déclaré Robert Rogan, directeur des opérations chez Natron. « La technologie sodium-ion incorporée dans l'armoire Blue Rack offre de meilleures performances que les batteries au lithium-ion ou au plomb-acide pour chaque mesure critique ? en particulier la sécurité. »

L'armoire Blue Rack peut être configurée pour fournir jusqu'à 500 kW d'alimentation de secours. Sa technologie sodium-ion peut produire une puissance par énergie soutenue maximale beaucoup plus importante (40 W/Wh) que la technologie lithium-ion (10 W) et la technologie plomb-acide (7 W), et son cycle de vie est cinq fois supérieur à la technologie lithium-ion et 50 cinq fois supérieur à la technologie plomb-acide. La technologie sodium-ion permet une recharge en cinq à 15 minutes, contre une heure pour la technologie lithium-ion et huit à 16 heures pour la technologie plomb-acide.

Les batteries sodium-ion de Natron incorporent la technologie de batterie industrielle la plus sûre qui soit disponible. Elles sont ininflammables, même lorsqu'elles sont perforées par un clou ou exposées à une flamme. Elles ne sont pas endommagées et leur performance ne diminue pas suite à des courts-circuits ou des surtensions jusqu'à 35 %. Seule batterie sodium-ion homologuée UL sur le marché, elle peut être expédiée entièrement chargée par voie terrestre ou aérienne, à la différence des batteries au lithium-ion ou au plomb-acide.

La chimie sodium-ion bleu de Prusse révolutionnaire de la batterie Blue Pack provient de ressources durables et éthiques. L'extraction du lithium, en revanche, a un long historique d'abus présumés des droits humains. Le bleu de Prusse ne contient pas de minerais de terres rares, d'acide ou de métaux lourds, il est non toxique, ce qui simplifie son élimination en fin de vie.

La batterie Blue Pack et l'armoire de batteries Blue Rack sont conçues spécifiquement pour les applications critiques, avec des caractéristiques comme :

Une large plage de températures de fonctionnement (-30 à +50°C)

Une puissance deux fois supérieure aux batteries lithium-ion

Un rendement cyclique supérieur à 97 %

Plus de 50 000 cycles de décharge profonde

Une recharge complète en 15 minutes ou moins

Prêtes immédiatement, elles ne nécessitent aucune stabilisation ou attente thermique

Notées 'Champion' selon la méthode d'évaluation UL9540A, elles sont ininflammables et sans emballement thermique quelles que soient les conditions

L'armoire Blue Rack et la batterie Blue Pack établissent une nouvelle norme pour une alimentation sûre et durable des centres de données.

Natron présentera cette nouvelle batterie lors de la conférence 7x24 Exchange qui se tiendra à San Antonio, au Texas, du 23 au 26 octobre. Les précommandes seront acceptées sur le stand de Natron (n°15). Les unités en présérie seront livrées début 2023.

Pour de plus amples informations au sujet de l'armoire Blue Rack et de la technologie de batterie sodium-ion, visitez natron.energy.

À propos de Natron Energy

Natron Energy fabrique des produits de batterie sodium-ion basés sur une chimie d'électrode bleue de Prusse unique pour une grande variété d'applications d'alimentation industrielle, allant des systèmes d'alimentation de secours critiques à la recharge rapide des véhicules électriques et aux applications derrière le compteur. La mission de Natron est de transformer les marchés du stockage d'énergie industriel et de réseau en fournissant aux clients des batteries à moindre coût, plus durables, plus efficaces et plus sûres. Les produits de Natron sont homologués UL 1973, offrent une densité de puissance plus élevée, une recharge plus rapide et un cycle de vie nettement plus long que les technologies actuelles. Natron fabrique ses batteries en utilisant des matériaux de base sur les lignes de fabrication de cellules existantes dans le Michigan, aux États-Unis. De plus amples informations à propos de Natron et de sa technologie sodium-ion sont disponibles sur natron.energy.

