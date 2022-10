Globex optionne les intérêts de la propriété Duquesne West/Ottoman





ROUYN-NORANDA, Québec, 12 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- DUPARQUET ASSETS LTD. APPARTENANT À CINQUANTE POUR CENT À ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Bourse de Toronto, G1MN ? Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF ? International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d'informer ses actionnaires que la propriété aurifère Duquesne West/Ottoman, située dans le canton Duparquet, Québec (32D06) a été optionnée, sujet à l'approbation de la bourse, à Emperor Metals Inc. (AU0Z-C).



Les termes de l'entente d'option sont les suivants:

(1) Paiements comptants totalisant dix millions de dollars (10 000 000 $) payables sur une période de cinq (5) ans.

(2) Paiements en actions totalisant quinze millions d'actions (15 000 000) payables sur une période de cinq (5) ans. Les actions doivent avoir un prix minimum de 0,20 $ par action. S'il advenait que le prix de l'action à une des dates d'anniversaire soit en-dessous de 0,20 $ par action, Emperor devrait alors, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date d'anniversaire, émettre à Duparquet un nombre d'actions d'Emperor, égal aux valeurs en argent suivantes pour ladite date d'anniversaire : - À l'approbation de l'entente par la Bourse: 1 500 000 actions ou 300 000 $ en valeur estimée. - Premier anniversaire de l'entente: 1 500 000 actions ou 300 000 $ en valeur estimée. - Deuxième anniversaire de l'entente: 1 500 000 actions ou 300 000 $ en valeur estimée. - Troisième anniversaire de l'entente: 3 000 000 actions ou 600 000 $ en valeur estimée. - Quatrième anniversaire de l'entente: 3 500 000 actions ou 700 000 $ en valeur estimée. - Cinquième anniversaire de l'entente: 4 000 000 actions ou 800 000 $ en valeur estimée. (3) Dépenses en travaux d'exploration totalisant douze millions de dollars (12 000 000 $) au cours de la période d'option de cinq (5) ans. Durant la période d'option de cinq (5) ans, Emperor devra entreprendre une estimation des ressources conforme au Règlement 43-101. S'il advenait que les efforts d'exploration entrepris par Emperor résultaient en une Ressource d'or ou d'or équivalent d'au moins un million d'onces troy dans toutes les catégories (mesurées, indiquées et inférées), Emperor émettrait deux millions et demi (2 500 000) d'actions d'Empereur additionnelles à Duparquet. Duparquet retient une redevance brute sur les métaux (GMR) de (3%), dont un pourcent (1%) peut être racheté par Emperor à tout moment pour un million de dollars (1 000 000 $). Les redevances, provenant de l'or et l'argent de la propriété seront payées en lingots d'or et d'argent directement de la raffinerie. Les redevances provenant des autres métaux seront payées en argent comptant.

La propriété Duquesne West/Ottoman comprend 38 cellules totalisant 1 389 hectares et chevauche la structure aurifère de la Faille Porcupine-Destor. Les travaux d'exploration antérieurs ont démontré la présence de plusieurs zones aurifères sur toute la longueur de la propriété. Une estimation des ressources conforme au règlement 43-101 intitulée "Technical Report and Mineral Resource Estimate Update for the Duquesne West/Ottoman property, Quebec, Canada, for Xmet Inc.", préparée par David Power-Fardy, M.Sc., P. Geo., Senior Geologist et Kurt Breede, P.Eng., Senior Resource Engineer de la firme Watts, Griffis and McOuat, datée le 20 octobre 2011, a été complétée. Le rapport présente une ressource inférée à l'intérieur de plusieurs zones totalisant:



Tonnes Au (g/t) (Fixée) Au (oz) Contenu (Fixée) Au (g/t) (Non fixée) Au (oz) Contenu (Non fixée) 4 171 000 5,42 727 000 6,36 853 000





Utilisant: (1) Teneur de coupure de 3,0 g/t Au (2) Haute teneur fixée à 30 g/t Au (3) Épaisseur horizontale minimum de 2,5 mètres (4) Prix de l'or à 960,00 $ (5) Taux de change 0,95 $ US = 1,00 $ CDN

Le rapport d'estimation des ressources conforme au règlement 43-101 est dis p o nible ici ou en se dirigeant directement sur le site internet de Globex sous Media Center, Technical Reports.

Note: Les ressources inférées n'ont pas démontré une viabilité économique. Les redevances brutes sur les métaux (GMR) ne sont payables que lors de la production commerciale.

Globex espère voir les efforts d'Emperor faire avancer la propriété au stade de la viabilité économique potentielle. Pour consulter le communiqué d'Emperor Metals, cliq u ez ici .

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

