Le Collectif de Marketing Rosie Labs Poursuit son Expansion à l'International avec l'Ouverture d'un Bureau en France





Le collectif de marketing Rosie Labs a annoncé aujourd'hui étendre sa portée à l'international et développer son expertise Web3 avec l'ouverture d'un nouveau bureau à Paris, dans le quartier historique du Marais. Avec une liste croissante de partenaires et de collaborateurs natifs du Web3, dont Intersport, eShot Labs, Blue Marble, et bien d'autres, Rosie Labs fusionne sa maîtrise des principes du marketing traditionnel avec des stratégies Web3 de pointe pour des marques allant du sport au détail de luxe qui cherchent à construire l'avenir.

Le siège Européen du nouveau département Web3 de Rosie Labs servira en outre de bureau satellite pour les affaires provenant des opérations américaines et israéliennes de la société. Melissa Gilmour, stratège et innovatrice du Web3, a été nommée Associée Directrice de l'activité Web3 et co-dirigera la stratégie commerciale avec le fondateur et PDG de l'agence, David Song, qui partagera son temps entre New York et Paris, et l'Associée Directrice de la région EMEA, Ronit Druker, basée à Tel Aviv. Rosie Labs dispose actuellement d'une équipe européenne de 12 personnes.

La décision d'ouvrir un bureau à Paris fait depuis longtemps partie de la stratégie commerciale de Rosie Labs, qui souhaite s'engager plus directement dans le foyer d'activité Web3 de la région. Le sponsoring de NFT Biarritz cet été, une conférence couronnée de succès, en a accéléré l'inauguration. Les événements à venir, tels que NFT.London, où Song sera l'un des principaux intervenants en novembre, et Paris Blockchain Week Summit 2023 en mars prochain, permettront à Rosie Labs d'offrir davantage d'opportunités de collaboration stratégiques et créatives entre les entreprises traditionnelles et celles du Web3.

« Il y a tellement d'enthousiasme et d'innovation dans l'univers NFT, du Metaverse, des cryptos, de la blockchain et plus encore », a déclaré Song, « Avec tant d'activité venant d'Europe en ce moment, il est temps de poser les fondations. Je suis ravi que Melissa ait accepté de prendre les rênes pour nous aider à gérer les opérations localement. Nous avons eu le plaisir de travailler avec elle dans le cadre de notre partenariat avec son propre studio NFT, Lily & Piper. Elle est intelligente, connectée, créative, et est solidement positionnée dans l'espace Web3. Son travail avec nous s'est déjà avéré inestimable. »

Avec près d'une décennie d'expérience dans le Web3 et la blockchain, Gilmour a cristallisé son expérience pour soutenir les créateurs et les marques. Ses projets intègrent la blockchain, les outils et la technologie NFT afin d'améliorer et de perfectionner leur produit, leur mission et leur objectif pour tous les acteurs concernés. Elle est basée en France et a travaillé à la création de start-ups innovantes en Europe et en Asie, de la naissance de leur projet à leur introduction en bourse. Le confinement lié à la pandémie de la Covid-19 a donné lieu à sa passion de collectionner des oeuvres d'art NFT et de soutenir les créateurs, un hobby qui se poursuit aujourd'hui à travers son studio NFT primé Lily & Piper.

Pour plus d'informations sur Rosie Labs, vous pouvez consulter le site www.rosielabs.com en anglais et en français.

À propos de Rosie Labs

Rosie Labs est un collectif de marketing qui réunit des professionnels expérimentés et des experts dans leurs domaines respectifs pour concevoir des campagnes sur mesure et conduire une exécution à fort impact pour des clients tels que Land O 'Lakes, egglife, Nestlé, Intersport, Polyswarm, Reqfast, CrowdX, SunMed et It Gets Better. Fondé par le PDG et Directeur Général David Song en 2008, Rosie Labs a été créé afin de concrétiser les plus grandes idées et d'obtenir des résultats sans précédent, en se libérant des formalités administratives et de la bureaucratie. Le réseau de Rosie Labs comprend aujourd'hui plus de 100 créatifs, stratèges, producteurs et hybrides obsessionnels, dotés d'une vaste expérience en matière de planification média, d'analyse des données, de réseaux sociaux, de publicité numérique, de gestion de marque, de communication, de stratégie Web3 et plus encore. Le siège de l'agence, à dimension mondiale, se trouve à New York, avec des membres du réseau situés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Suisse, en Israël et au-delà.

