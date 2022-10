Agro-100 de Joliette renforce et enrichit son service innovateur de Recherche & Développement avec l'arrivée d'un futur docteur en Sciences de l'environnement





JOLIETTE, QC, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Détenteur déjà d'une Maîtrise en Sciences en biologie végétale, axée sur les microbiomes du sol et leur relation avec la productivité des champs, William Overbeek vient de se joindre au service de Recherche & Développement d'Agro-100 qui comptera, à court terne, sur l'expertise de pas moins de trois docteurs avec ce dernier qui se dirige vers l'obtention d'un Doctorat en Sciences de l'Environnement de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), axé sur la vie microbienne. La thèse de doctorat de Monsieur Overbeek repose incidemment sur les stratégies d'atténuation de la dégradation des sols de grandes cultures en semis direct qui ciblent une réduction des applications d'herbicides et l'augmentation de la qualité des sols et des rendements.

« La venue de monsieur Overbeek constitue une forte valeur ajoutée dans cette équipe en recherche & développement qui voit à canaliser la globalité des connaissances acquises lui permettant de façonner et d'offrir au monde agricole un outil pratique et stratégique au soutien des producteurs dans leur travail quotidien » a dit le directeur - Développement des produits et formation agronomique d'Agro-100, Pierre Migner agr., en soulignant que monsieur Overbeek avait aussi le grand avantage de posséder une expertise de terrain exceptionnelle exploitant lui-même une ferme familiale qui cultive actuellement du maïs, du soja et du blé sur plus de 1100 acres.

Diplômé de l'Université McGill et boursier de la formation à la maîtrise Nature et Technologie du Fonds de recherche du Québec (FRQNT) et du Alexander Graham Bell Canada Graduate Scholarships-Doctoral Program (CGS-D), notamment, monsieur Overbeek est qualifié par ses pairs de visionnaire passionné de l'agriculture de demain.

« Mes valeurs coïncident parfaitement avec celles d'Agro-100 puisque nous sommes toujours mutuellement motivés par la culture de l'innovation et la passion des grandes cultures et de la santé des sols, dans une perspective de résultats optimaux répondant aux grands enjeux agroalimentaires de notre planète, particulièrement chez nous » a expliqué, pour sa part, monsieur Overbeek.

Voilà pourquoi nos connaissances, notre expertise et notre savoir-faire en matière de biologie moléculaire, de vie microbienne des plantes, de santé des sols, ainsi que de biostimulants proposent aux producteurs agricoles des solutions agronomiques de haute- performance et profitables pour des opérations agricoles à hauts rendements, a ajouté ce dernier qui a aussi piloté un projet de recherche portant sur les semis de plantes intercalaires à l'aide d'un drone porteur, dans la culture de soya particulièrement.

Monsieur Migner a conclu en stipulant que la relève en matière de recherche & développement était parfaitement assurée chez Agro-100 qui continue inlassablement d'être à l'avant-garde de l'industrie des fertilisants depuis 1990.

