Asana lance une série de fonctionnalités "objectifs" adaptées aux grandes entreprises pour une meilleure optimisation des ressources et les aider à augmenter leur chiffre d'affaires





Aujourd'hui, Asana, Inc. (NYSE/LTSE : ASAN), l'une des principales plateformes de gestion du travail pour les entreprises, annonce le lancement d'une nouvelle série de fonctionnalités et d'intégrations de produits centrés sur les objectifs. Ces nouveautés, qui donnent automatiquement aux dirigeants d'entreprise une vue d'ensemble des progrès réalisés par rapport aux initiatives stratégiques, simplifient l'allocation et la planification des ressources. Les entreprises pourront notamment modifier rapidement leurs priorités en fonction de l'évolution de leurs besoins grâce à une nouvelle fonctionnalité de reporting sur les objectifs, limiter le travail interfonctionnel effectué en double ou encore réduire les coûts inutiles grâce à un arsenal technologique intégré et complet. De plus, de nouvelles fonctionnalités de sécurité offriront aux entreprises la protection dont elles ont besoin, à l'échelle internationale.

L'évolution des conditions du marché et les problèmes imprévisibles de chaîne d'approvisionnement obligent les entreprises à s'adapter rapidement. Ainsi, 11 % des entreprises seulement considèrent que leur modèle commercial actuel sera économiquement viable jusqu'en 20231. Alors que les chefs d'entreprise s'apprêtent à planifier l'année à venir, ils ont besoin d'outils leur permettant d'agir rapidement lorsque leurs priorités changent, d'optimiser les ressources pour atteindre les objectifs ambitieux de l'entreprise et de coordonner le travail entre les équipes pour accroître leur efficacité. Tout cela, en garantissant la sécurité des données.

Saket Srivastava, Chief Information Officer chez Asana, explique : « En raison de l'instabilité du marché, les grandes entreprises font face à des incertitudes considérables. Nous entendons de la part de nos clients qu'ils ont besoin de trouver de meilleurs moyens de coordonner les équipes en fonction de l'évolution des priorités afin d'accélérer la croissance. Grâce aux nouvelles fonctionnalités permettant aux employés de mieux comprendre comment leur travail contribue aux résultats de l'entreprise et aux nouvelles intégrations qui aident les équipes interfonctionnelles à réduire les redondances et les erreurs, ainsi que les fonctions de sécurité avancées, les entreprises peuvent servir leurs clients plus efficacement. »

Mieux coordonner les objectifs au sein des entreprises

Aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises fonctionnent avec des équipes en télétravail. Il est donc essentiel que les dirigeants aient une meilleure visibilité sur la progression des initiatives stratégiques, ainsi que sur les résultats obtenus. Désormais, les entreprises ont accès à des tableaux de bord et rapports avancés sur les objectifs. Ces fonctions de reporting reposent directement sur le Work Graph® d'Asana, un modèle de données conçu par Asana. Grâce à ces fonctionnalités, les dirigeants ont une meilleure vue d'ensemble sur tout un ensemble de variables : statut des objectifs de leur entreprise, les projets et portefeuilles qui font progresser les objectifs, l'impact sur les résultats commerciaux et les obstacles éventuels. En intégrant les objectifs d'Asana à des outils essentiels comme Salesforce ou autres tâches connexes, la progression des objectifs est automatiquement mise à jour. Le statut des objectifs peut aussi être facilement communiqué aux équipes et à l'ensemble de l'entreprise grâce à des rapports et tableaux de bord afin de s'assurer que tout le monde aille dans la même direction. Enfin, la fonctionnalité aperçu des objectifs permet aux dirigeants d'obtenir des informations clés sur les objectifs en un coup d'oeil.

Outre ces rapports détaillés, Asana aide également les équipes à exploiter davantage de données pour faciliter la planification du travail. Grâce aux nouvelles fonctionnalités natives de suivi du temps de travail, les dirigeants peuvent estimer la durée des projets et des tâches, et ainsi mieux gérer les délais. Cela facilite ensuite l'allocation des ressources et la répartition de la charge de travail au sein des équipes. Ces informations offrent aux dirigeants la possibilité d'ajuster aisément leurs priorités pour veiller à atteindre les objectifs clés de l'entreprise.

Améliorer l'efficacité inter-équipes grâce à un arsenal technologique puissant, intégré à Asana

La majorité du travail est effectué par plusieurs départements, mais les outils déconnectés rendent la collaboration difficile et gaspillent les ressources. Asana lance aujourd'hui de nouveaux moyens d'intégrer les données issues de dizaines d'outils tiers à sa plateforme. La plateforme constitue ainsi un véritable espace de travail commun qui permet aux équipes interfonctionnelles de mieux suivre le travail effectué conjointement. Elles évitent ainsi d'exécuter des tâches redondantes chronophages, réduisent les coûts et limitent les erreurs.

En élargissant la possibilité de connecter des outils à Asana à chaque étape du processus, les équipes interfonctionnelles peuvent rationaliser le travail et être informées des progrès réalisés. En effet, les mises à jour effectuées dans des applications externes sont désormais automatiquement converties en tâches faciles à suivre sur Asana. Par exemple, grâce à la nouvelle intégration Twilio avec la fonction règles Asana, les équipes disposent désormais d'une visibilité immédiate sur les incidents techniques. Twilio informe également les collaborateurs individuels des tâches urgentes par SMS. PagerDuty permet quant à lui d'alerter automatiquement les équipes en créant un incident afin qu'elles puissent réagir rapidement. D'autres intégrations de règles avec Gmail et bien d'autres à venir, permettront bientôt aux utilisateurs d'Asana de regrouper les informations dans un large éventail d'outils pour rester connectés et éliminer les points de blocage.

Par ailleurs, une nouvelle intégration Workplace pour Asana (Meta) permet aux équipes de transformer les conversations sur Workplace en tâches, de gérer des projets d'équipe et de coordonner le travail sans changer d'outil.

« L'avenir du travail est désormais interfonctionnel. Il existe un besoin important d'orchestrer la collaboration à tous les niveaux de l'entreprise, de s'aligner sur les objectifs organisationnels, de favoriser une collaboration efficace, et de partager rapidement et facilement les informations relatives aux projets », souligne Wayne Kurtzman, Research Vice President, Social and Collaboration chez IDC. « Grâce aux nouvelles intégrations logicielles du réseau de partenaires Asana, les entreprises sont en mesure de faire progresser plus rapidement leurs initiatives conjointement, indépendamment du lieu où se trouvent leurs équipes. »

Renforcer la sécurité à l'échelle internationale grâce à des fonctionnalités avancées

Avec la prolifération des outils utilisés par les entreprises, la sécurité des données représente une préoccupation majeure pour les responsables informatiques. Les nouvelles fonctionnalités de sécurité d'Asana fournissent aux entreprises les outils nécessaires pour vérifier les informations saisies sur Asana, signaler les risques et se conformer à la législation dans des secteurs hautement réglementés.

Rohan Sathe, cofondateur et Chief Technology Officer chez Nightfall, affirme : « La majorité des violations de données sont causées par le partage accidentel d'informations sensibles par des employés. Selon un rapport récent2, 40 % des violations de données sont dues à un partage excessif d'identifiants ou de mots de passe. Nous sommes ravis d'offrir aux entreprises, en partenariat avec Asana, des fonctionnalités de sécurité avancées qui protègent leurs données ainsi que celles de leurs clients, afin de leur permettre de se concentrer sur leurs initiatives stratégiques clés. »

Une nouvelle intégration de protection contre la perte de données (DLP) avec le leader du secteur Nightfall permettra bientôt aux équipes de rechercher des données sensibles sur Asana (ex. : numéros de sécurité sociale ou de carte de crédit). Une nouvelle intégration eDiscovery avec la société de technologie juridique innovante Hanzo permettra bientôt aux entreprises de collecter facilement des données à caractère juridique à partir des projets, tâches et messages sur Asana. Une fonctionnalité particulièrement utile dans le cadre d'enquêtes ou de réponses à des incidents urgents, des litiges, etc. Des paramètres administrateurs supplémentaires garantissent la sécurité des données sur l'application mobile et permettent l'authentification biométrique.

Afin d'aider les entreprises à sécuriser les données de leurs clients et à respecter les normes de conformité en vigueur, Asana lance également de nouveaux centres de données internationaux (situés en Australie et au Japon). Pour aider les équipes à se conformer à la législation, Asana a conclu un nouveau partenariat avec Theta Lake, qui fournit une solution de vérification de la conformité et d'archivage des données pour répondre aux normes du secteur en toute confiance. La version actuelle d'Asana est également conforme à la réglementation HIPAA. En outre, les entités du secteur de la santé et leurs partenaires commerciaux peuvent stocker, consulter et transmettre des données personnelles de santé en toute sécurité grâce à Asana, pour mieux servir leurs patients.

À propos d'Asana

Asana aide les entreprises à orchestrer l'ensemble de leur travail, des petits projets aux initiatives stratégiques. Basé à San Francisco, en Californie, Asana compte plus de 131 000 clients payants et des millions d'organisations sous formule gratuite dans plus de 200 pays et territoires. Des entreprises internationales telles qu'Amazon, Affirm, Japan Airlines et Sky utilisent Asana pour gérer toutes leurs activités : définition d'objectifs, transformation numérique, lancements de produits, campagnes marketing, et plus encore. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.asana.com.

