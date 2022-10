AVIS AUX MÉDIAS - Le député Fonseca annoncera un investissement dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres

En tant que signataire du Climate Pledge et avec ses objectifs de réduction des émissions de carbone validés par l'initiative Science Based Targets (SBTi), Geotab Inc. ("Geotab") a annoncé aujourd'hui qu'elle avait publié son Rapport sur les...

Natron Energy, Inc. a annoncé aujourd'hui le lancement de l'armoire de batteries Blue Racktm, disponible en configurations 250 kW et 500 kW. Blue Rack est la première armoire de batteries sodium-ion au monde conçue pour les applications critiques...