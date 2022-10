Briser le cycle: plus de 50% des parents canadiens estiment que le manque de transparence financière de leurs parents à eux a influé sur leurs propres lacunes en matière de gestion de l'argent





Un sondage de Mydoh révèle que des applications pratiques et amusantes en matière de gestion de l'argent (apprentissage actif) pourraient jouer un rôle déterminant dans l'éducation financière des jeunes et la réduction de l'anxiété financière.

TORONTO, le 12 oct. 2022 /CNW/ - Selon un sondage mené par Léger pour le compte de Mydoh, une application de gestion financière pour les jeunes optimisée par RBC, plus de la moitié des parents canadiens (54%) qui ont répondu aux questions ont l'impression que leurs parents à eux n'étaient pas assez proactifs dans leur enseignement concernant l'argent et l'établissement d'un budget. Par conséquent, une forte proportion de parents (65%) ont signalé que leur relation avec l'argent était influencée par celle de leurs parents à eux. Dans l'ensemble, cela indique que le savoir-faire financier (ou l'absence de celui-ci) et les angoisses qui en découlent peuvent être hérités.

« L'argent est une importante source de stress pour les Canadiens - en particulier les femmes et les personnes de couleur - et, d'après le sondage, les facteurs de stress peuvent être transmis d'une génération à l'autre, parfois involontairement, explique Sammer Haq, chef des données et de l'analyse à Mydoh, et fondateur et directeur général de BridgeTO Youth. Cependant, nous avons l'obligation envers la nouvelle génération de mettre fin au cycle de l'anxiété et de la honte qui accompagnent les finances personnelles et d'aider les enfants à mettre ces compétences en pratique dans leur propre vie. »

La tendance nationale

Le Canada se classe parmi les 10 premiers pays pour ce qui est de la littératie financière des jeunes. Malgré cela, lorsqu'interrogés au sujet de leurs propres compétences en matière de gestion de l'argent, la plupart des Canadiens disent ressentir de la honte, du regret et des doutes. Un total de 62 % des répondants estiment que leur situation financière ou leurs décisions relatives à l'argent ont eu une incidence sur leur santé mentale - une impression disproportionnée chez les femmes (65 %).

Bien que 90 % des parents canadiens (ayant des enfants de 6 à 18 ans) aient indiqué que la gestion financière de base était la principale compétence qu'ils espéraient que leurs enfants acquièrent - suivie du savoir-être de base (79 %), de la cuisine de base (57 %), de l'entretien ménager de base (40 %) et des aptitudes sportives/physiques de base (26 %) -, ils ne sont pas entièrement optimistes quant à la relation de leurs enfants avec l'argent. De plus, ils ne s'attendent pas à être totalement exempts d'engagement financier envers leurs enfants quand ces derniers atteindront l'âge adulte.

« Les années de formation d'un enfant sont extrêmement importantes, et ce que nous constatons, c'est que les habitudes financières (autant les décisions relatives à l'argent que le stress connexe) sont héritées des parents, ce qui crée un cycle générationnel insoutenable, ajoute M. Haq.

Influences générationnelles

Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions concernant leurs finances et leur bien-être financier, 68 % des parents ont affirmé qu'ils auraient aimé que leurs parents à eux leur en apprennent davantage sur la gestion de l'argent. Par ailleurs, ils sont 46 % à penser qu'ils doivent désapprendre des habitudes financières malsaines (par exemple, ne pas avoir de budget, ne pas épargner un montant fixe chaque mois ou s'endetter), ce qui laisse entrevoir l'ampleur des influences générationnelles sur cet aspect. Les données montrent également que lorsqu'il est question de désapprendre des habitudes financières malsaines, les parents qui s'identifient comme des personnes de couleur ressentent cette fracture générationnelle beaucoup plus que les autres.

La grande majorité des parents interrogés croient que l'argent devrait faire l'objet d'un dialogue ouvert entre tous les membres de la famille (70 %) et que les activités donnant droit à de l'argent de poche, comme les tâches ménagères, enseignent aux enfants des leçons importantes sur les finances (88 %). Les parents d'aujourd'hui sont conscients du fait que le dialogue à lui seul ne suffit pas. Ainsi, les occasions réelles de mettre en pratique des compétences financières sont essentielles pour élever des enfants plus confiants et plus avertis sur le plan financier.

« Pour véritablement améliorer le bien-être financier de la nouvelle génération, il faut que les parents veuillent inclure leurs enfants dans les discussions sur l'argent et priorisent la mise en pratique de leurs compétences financières, déclare Angelique de Montbrun, cheffe du marketing à Mydoh et mère de trois enfants. S'ils sont honnêtes à propos de leurs expériences (et de leurs limites), l'argent peut devenir moins abstrait et décourageant pour les enfants et les adolescents. »

Intervention proactive en matière de parentalité et de planification (financière)

Les données révèlent que près de la moitié des personnes interrogées (49 %) trouvent que leurs enfants sont plus curieux et motivés à apprendre au sujet de l'argent qu'elles ne l'étaient au même âge. De plus, 88 % des parents estiment qu'un système d'argent de poche fondé sur des activités (c'est-à-dire une rémunération pour des tâches ménagères) enseigne aux enfants d'importantes leçons sur l'argent (valeur du travail, gestion du revenu, etc.). Il n'y a rien de nouveau au fait de payer les enfants pour qu'ils effectuent des tâches ménagères. Cela dit, le fait d'avoir un outil numérique qui simplifie le processus est un atout important, car de nombreux parents reconnaissent les avantages d'intégrer l'apprentissage actif dans les activités quotidiennes de leurs enfants.

« Qu'il s'agisse d'apprentissage actif au moyen d'une application comme Mydoh ou de discussions ouvertes à l'épicerie, l'objectif pour les parents doit être de briser le cycle, renchérit Mme de Montbrun. Ils peuvent le faire en assurant une planification proactive, en famille, pour construire ensemble de bonnes habitudes.

L'avantage de l'apprentissage actif avec le jeu, c'est que le cerveau passe d'un mode de « travail » à un état plus détendu et réceptif. Au lieu d'être contraignant, l'apprentissage est amusant et stimulant grâce à un système de récompenses qui renforce les bons choix financiers.

« Les parents canadiens brisent certains tabous générationnels, poursuit Mme de Montbrun. En plus de parler d'argent, ils font preuve de transparence quant à leurs habitudes financières et à leur bien-être financier. Mydoh veut favoriser ces comportements en donnant aux familles des outils et des ressources pratiques qui les aideront à développer les compétences dont elles ont besoin - comme de bonnes habitudes de gestion de l'argent - pour une vie adulte sans stress financier. Nous avons la certitude que les parents canadiens peuvent y parvenir, en étant transparents quant à leurs finances, en veillant à l'application pratique et en s'amusant avec leurs enfants dans le cadre de l'apprentissage lié à l'argent. »

Mydoh est une société de portefeuille de RBCx qui a la chance d'explorer des idées audacieuses dans le secteur de l'innovation technologique de RBC, tout en bénéficiant du plein appui de l'une des plus grandes institutions financières au monde. Depuis le lancement complet de la marque Mydoh en 2021, l'entreprise a contribué au développement de la littératie financière plus de 80 000 Canadiens. Pour en savoir plus sur la façon dont Mydoh aide la nouvelle génération de Canadiens à acquérir de véritables compétences financières, consultez le site Mydoh.ca.

À propos du sondage et de la méthodologie

Mydoh a demandé à Léger de mener un sondage en ligne auprès de 1 500 parents canadiens d'enfants âgés de 6 à 18 ans dans toutes les provinces, sauf au Québec. Le sondage s'est déroulé du 6 et le 17 juin 2022, par l'intermédiaire du panel en ligne de Léger. Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (c'est-à-dire un panel en ligne dans ce cas-ci). Toutefois, à des fins de comparaison, un échantillon de probabilité de 1 500 répondants aurait une marge d'erreur de ± 2,5 %, soit 19 fois sur 20.

À propos de Mydoh

Depuis 2019, Mydoh aide les parents à inculquer de saines habitudes financières aux enfants. Mydoh a été fondée sur la conviction commune que la gestion financière est non seulement quelque chose qui s'enseigne, mais aussi quelque chose qui s'apprend par l'expérience - et que cette expérience doit commencer tôt. Les enfants apprennent les rudiments de l'argent par le jeu, en gagnant leur propre argent en accomplissant des tâches, et en dépensant judicieusement cet argent au moyen de leur carte à puce Mydoh. Les parents peuvent voir les dépenses de leurs enfants et choisir leur propre degré d'intervention. Mydoh défend ces convictions depuis sa création, et a pu aider plus de 80 000 familles à bâtir une assise financière plus solide pour la nouvelle génération. En 2022, Mydoh s'est également classée au 11e rang parmi les 50 lieux de travail les plus inspirants en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, allez à mydoh.ca.

Aperçu de RBCx

RBCx appuie l'audace des idées, des fondateurs et des entreprises. Nous savons que la création d'entreprises de grande qualité exige plus que du financement. C'est pourquoi nous combinons quatre piliers, Services bancaires, Capital, Plateforme et Capital-risque, afin d'être le principal soutien de l'innovation canadienne. Nous utilisons notre vaste expertise pour soutenir des entreprises de toutes tailles à toutes les étapes de leur croissance. Nous mettons à profit l'expérience, les réseaux et le capital de RBC pour résoudre les grands problèmes de demain.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 92 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

À propos de Léger

Léger est la plus grande entreprise d'études de marché à service complet appartenant à des intérêts canadiens. À l'échelle nationale, le bassin de répondants en ligne de Léger Opinion comprend environ 400 000 membres, qui sont fidèles à 90 %. Des mesures rigoureuses d'assurance de la qualité permettent à Léger d'atteindre les normes élevées qu'elle établit. Ainsi, ses méthodes de collecte et de stockage des données surpassent les normes fixées par l'Association mondiale de recherches sur l'opinion publique (AMROP). Ces mesures sont appliquées à chaque étape des projets : de la collecte de données au traitement, en passant par l'analyse. Léger vise à répondre aux besoins de ses clients avec honnêteté, confidentialité et intégrité.

