Bizay.fr adopte une semaine de travail de quatre jours





La start-up technologique a instauré le modèle de la semaine de travail de 4 jours.

La restructuration fera l'objet d'un suivi continu, et ses résultats seront publiés dans un rapport trimestriel.

Bizay.fr entend révolutionner la façon de travailler, avec une plus grande harmonie entre le travail et la vie personnelle pour ses 180 employés.

LISBONNE, Portugal, 12 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Bizay.fr, la plateforme technologique basée à Lisbonne et qui propose des produits personnalisables à plus de 1,5 million de clients en Europe, annonce qu'elle adoptera la semaine de quatre jours pour tous ses employés à partir de la mi-octobre 2022. Ce passage à une semaine de travail plus courte fait suite à la décision de l'entreprise de fermer tous ses bureaux et de devenir une entreprise 100 % télétravail.

Le modèle de la semaine de travail de quatre jours, comprenant 36 heures de travail, sera mis en oeuvre dans le cadre d'une période expérimentale de deux ans. Dans la pratique, la nouvelle approche entraînera une réduction de 17 % du nombre de jours de travail par an, qui passera à 186 jours, et une réduction de 7 % du nombre d'heures de travail, qui passera à 1672 heures. En collaboration avec Deloitte, le partenaire stratégique qui a conçu le modèle des quatre jours, Bizay.fr suivra l'impact de ces mesures sur une base trimestrielle.

Ce suivi continu permettra à Bizay.fr d'évaluer de manière adéquate l'impact de la semaine de quatre jours et d'analyser les effets de cette approche dans un contexte professionnel plus large. Les résultats montreront comment le changement affecte les dirigeants et les employés dans des domaines tels que le bien-être, la satisfaction des employés, la productivité, la rétention et l'attraction des talents. Ces mesures seront publiées trimestriellement sous la forme d'un rapport détaillé et transparent, avec des informations qui permettront aux autres entreprises d'évaluer l'impact de l'approche.

Avec ce nouveau modèle radical d'organisation du travail, Bizay.fr se positionne en tant que pionnier de l'avenir du travail en adoptant une approche audacieuse et progressive des dispositifs du travail à distance. Les enseignements tirés de la période pilote seront particulièrement utiles aux autres entreprises qui envisagent un changement similaire pour leur organisation.

« La décision de Bizay.fr de passer au 100 % télétravail en septembre dernier, associée à la mise en place d'une semaine de travail de quatre jours à partir d'octobre, démontre notre engagement envers le bien-être des employés. Nous pensons que les avantages de ces deux politiques permettront d'améliorer la productivité, le bien-être et le bonheur des employés, sans compromettre notre productivité et les objectifs de l'entreprise.

Cette décision est le fruit de plusieurs mois d'analyse minutieuse, qui ont abouti à une approche méticuleusement conçue pour garantir la défense des intérêts de toutes les parties. Nous pensons que le partage transparent des informations sur le fonctionnement du modèle de travail de quatre jours de Bizay.fr chaque trimestre aidera les autres dirigeants et employés à accélérer ce que nous croyons être le futur modèle de travail », déclare Sérgio Vieira, PDG de Bizay.fr.

À propos de Bizay

Bizay.fr est le système d'exploitation mondial pour la personnalisation de produits, donnant accès au plus grand catalogue de produits personnalisables au monde. Cette plateforme technologique, qui opère en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, numérise l'énorme secteur en plein essor des produits personnalisés en permettant aux marques et aux personnes de s'exprimer. La plateforme logicielle permet aux fabricants locaux, aux marques et aux distributeurs de proposer la personnalisation de n'importe quel produit dans le monde et réduit de moitié le coût de production grâce aux technologies de mise en lot et d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Bizay.fr est l'une des entreprises technologiques européennes les plus prometteuses, avec une croissance de 60 % par rapport à l'année précédente et un chiffre d'affaires annuel de plus de 40 millions d'euros.

