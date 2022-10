/R E [ R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le Canada et la Nation Niisaachewn Anishinaabe signent le règlement de la revendication de la Nation Niisaachewan Anishinaabe sur les inondations/





DALES, ON, le 11 oct. 2022 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, la cheffe Lorraine Cobiness de la Nation Niisaachewn Anishinaabe, et l'honorable Greg Rickford ministre de l'Ontario des Afaaires indiennes annoncent la conclusion d'une entente de règlement tripartite entre le gouvernement du Canada, la Nation Niisaachewan Anishinaabe, et la province de l'Ontario concernant la revendication de la Nation Niisaachewan Anishinaabe sur l'inondation.

Participation des médias :

Les membres des médias sont invités à poser des questions en personne Il est impossible de participer virtuellement ou par téléphone.

Date : Le mercredi 12 octobre 2022

Heure : 9 h 30 (HNE)

Lieu :

Niisaachewan's Economic & Training Centre for Excellence

22 Band Office Road, Dalles ON P9N 0J2

Suivez-nous sur Twitter :

GouvCan - Autochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones)

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Communiqué envoyé le 12 octobre 2022 à 09:00 et diffusé par :