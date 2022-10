La Nuit des chercheuses et des chercheurs : Retour vers le futur de la recherche





MONTRÉAL, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le 11 novembre prochain, Espace pour la vie présente sa troisième édition de la Nuit des chercheuses et des chercheurs. Un événement annuel qui célèbre la recherche en la rendant accessible à tous et toutes.

Cette année, au Jardin botanique, les visiteurs et visiteuses traverseront un « vortex temporel » et voyageront dans le passé, le présent et le futur de la recherche. Ils pourront alors rencontrer des dizaines de scientifiques, dont des experts et expertes des musées d'Espace pour la vie, d'Exploramer, de l'Institut de recherche en biologie végétale, de l'Agence spatiale canadienne, de l'Institut de recherche sur les exoplanètes, de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal, de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec de l'Université Laval, de Calcul Québec, de l'Université McGill, etc.

Les grands esprits scientifiques seront présents afin de présenter leurs travaux de recherche actuels et rêvés, tout en gardant en tête les apprentissages, erreurs et bons coups du passé.

La recherche, un élément clé des musées d'Espace pour la vie

À partir de leurs collections, leurs laboratoires, leurs équipements et de leur personnel spécialisé, les musées constituent des lieux privilégiés de recherche et de formation. La Nuit des chercheuses et des chercheurs est l'un des projets névralgiques qui permet de créer des ponts entre les scientifiques et la population.

Encore une fois cette année, l'événement battra son plein simultanément au Jardin botanique de Montréal et au Musée de la Nature et des Sciences de Sherbrooke.

Un événement unique qui ne se répétera pas deux fois!

La Nuit des chercheuses et des chercheurs se renouvelle chaque année :

Une occasion de visiter des lieux qui ne sont habituellement pas accessibles au public.

Des rencontres privilégiées avec des scientifiques de tous azimuts.

Et une ambiance musicale ainsi que des consommations en vente sur place.

Les visiteurs et visiteuses sont invités à venir costumés en revêtant des habits représentant une époque passée ou un futur souhaité.

Programmation complète et réservation de billets.

À PROPOS

Nuit des chercheuses et des chercheurs

Cette édition québécoise est inspirée de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s, un événement qui se tient dans des centaines de villes d'Europe. Lancée en 2019 par Espace pour la vie, la Nuit des chercheuses et des chercheurs en est à sa 3e édition cette année et étend sa portée ailleurs au Québec, grâce à la participation du Musée de la Nature et des Sciences de Sherbrooke et d'Exploramer.

Espace pour la vie

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

