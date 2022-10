Le vétéran de la Silicon Valley Jonathan Ballon rejoint Axelera AI en qualité de directeur non exécutif indépendant





La start-up européenne spécialisée dans l'IA Axelera AI vient de désigner le vétéran du secteur des technologies Jonathan Ballon comme membre non exécutif de son conseil d'administration. M. Ballon rejoint donc la seule start-up néerlandaise qui conçoit les solutions d'IA de pointe les plus puissantes et les plus sophistiquées au monde.

« Jonathan a passé 25 ans à des postes de direction dans certaines des sociétés les plus réputées au monde, telles que Cisco Systems, General Electric et Intel. Il a également fait profiter de nombreuses start-up de cette expérience », a déclaré Fabrizio del Maffeo, PDG et cofondateur d'Axelera AI. « Nous sommes extrêmement honorés de pouvoir bénéficier de cette expertise pratique en matière de leadership au sein de notre conseil d'administration et nous nous réjouissons à l'idée que M. Ballon contribue au succès de notre société. »

« Axelera AI possède une technologie fondamentale différenciée, assortie d'opportunités commerciales potentielles d'une ampleur inédite à l'échelle internationale et développée par une équipe très expérimentée qui sait comment commercialiser des produits complexes dans un écosystème mondial. Je suis impressionné par le rythme de leur exécution ciblée, par le solide engagement de leurs investisseurs et par l'incroyable vivier de talents qu'ils ont attiré depuis la création de l'entreprise. C'est un privilège d'être invité à les rejoindre pour poursuivre ce parcours et ce travail aux côtés de Fabrizio et des autres membres du conseil d'administration », a indiqué Jonathan Ballon.

Jonathan a siégé au conseil de plusieurs sociétés de hautes technologies prospères, dont Aspinity, ClearML et Alert 360. Il a également conseillé diverses entreprises d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Il a occupé le poste de directeur général et vice-président de la division IdO d'Intel, où il a mis sur pied l'unité d'Intel responsable de l'edge computing. C'est sous sa supervision qu'Intel IOTG a lancé Intel OpenVINOtm, la suite d'outils d'Intel axée sur le deep learning haute performance. Chez Cisco, Jonathan a défini et dirigé les activités liées à la stratégie, à la planification et au développement commercial de la division de solutions et de services, dont la valeur est estimée à dix milliards USD. Il intervient régulièrement à titre d'orateur principal lors de grands événements du secteur et écrit des articles pour des périodiques économiques comme le Wall Street Journal, The Economic Times, Newsweek, Business Week, Venture Beat, Tech Crunch, CRN et Fast Company.

À propos d'Axelera AI

Axelera AI conçoit les solutions d'IA de pointe les plus puissantes et les plus sophistiquées au monde. Ses produits matériels et logiciels révolutionnaires concentreront la puissance de calcul IA d'un serveur entier dans une simple puce, à une fraction seulement du prix et de la consommation énergétique du matériel IA actuel. Basée au coeur de l'AI Innovation Center du campus high-tech d'Eindhoven, Axelera AI dispose également de bureaux de R et D en Belgique, en Suisse et en Italie. Son équipe de spécialistes en matériel et logiciels d'IA provient de sociétés de premier rang du secteur et de sociétés faisant partie du classement Fortune 500. Pour de plus amples informations sur Axelera AI, rendez-vous sur www.axelera.ai.

