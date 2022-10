Banque Scotia et Journée mondiale de la santé mentale : reconnaissance d'Excellence Canada et avantages et initiatives destinés aux employés à l'appui de la santé mentale





TORONTO, le 12 oct. 2022 /CNW/ - Dans la foulée de la Journée mondiale de la santé mentale, la Banque Scotia est fière d'annoncer qu'elle a reçu la certification Niveau Or d'Excellence Canada pour la sécurité psychologique dans le milieu de travail. La Banque Scotia s'engage à offrir un milieu de travail qui favorise le bien-être psychologique et prend des mesures concrètes pour prévenir les atteintes à la santé psychologique des employés.

« La Journée mondiale de la santé mentale est l'occasion pour nous d'être à l'écoute et de réfléchir à l'importance de la santé mentale et du bien-être de tous nos employés. La certification d'Excellence Canada est une source de fierté pour nous en tant qu'employeur, car elle récompense la culture que nous nous efforçons d'instaurer pour nos employés, a déclaré Barb Mason, chef de groupe et chef des Ressources humaines à la Banque Scotia. En soutenant nos employés et en leur donnant les moyens de prendre soin de leur santé mentale, et en les encourageant à ne pas hésiter à s'ouvrir à nous, nous offrons un milieu de travail où tous peuvent s'épanouir. »

À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, mais aussi tous les jours de l'année, la Banque Scotia s'engage à soutenir la santé mentale et le bien-être de ses employés en leur offrant de multiples ressources et programmes :

La Banque Scotia a considérablement amélioré l'offre quant aux services de santé mentale dans le cadre du Régime canadien d'avantages sociaux , faisant passer cette année la couverture payée par la Banque de 3 000 $ à 10 000 $ pour les employés au Canada et leurs personnes à charge admissibles.

Meilleur soutien pour les aidants naturels : La Banque a accru ses mesures de soutien pour les soins aux aînés pour aider les employés du Canada qui prennent soin d'un parent âgé, car elle sait que c'est une source de stress particulière pour ses employés. À l'heure actuelle, les employés ont accès à cinq jours de garde d'enfants de dépannage par enfant, par année. La Banque élargit cette offre pour inclure également cinq jours pour les soins aux aînés.

La Banque a accru ses mesures de soutien pour les soins aux aînés pour aider les employés du qui prennent soin d'un parent âgé, car elle sait que c'est une source de stress particulière pour ses employés. À l'heure actuelle, les employés ont accès à cinq jours de garde d'enfants de dépannage par enfant, par année. La Banque élargit cette offre pour inclure également cinq jours pour les soins aux aînés. La Banque Scotia améliore continuellement l'accès à des services psychologiques , notamment en offrant des lignes d'assistance téléphonique ou des consultations individuelles accessibles en tout temps, sans frais pour les employés, par l'entremise de divers canaux, et ce, partout où elle est présente.

Nouvelle norme mondiale pour les congés parentaux : Pour permettre aux employés et à leur famille de passer plus de temps ensemble lorsqu'ils fondent ou agrandissent leur famille, la Banque Scotia a annoncé une nouvelle norme minimale mondiale pour les congés parentaux au début de 2022, soit huit semaines entièrement payées pour tous les parents accueillant un nouvel enfant et huit semaines de plus entièrement payées pour les parents donnant naissance. La nouvelle norme sera mise en place dans tous les pays où la Banque exerce ses activités d'ici 2025. De nombreux pays ont déjà commencé à l'appliquer, et au Canada, elle entrera en vigueur en 2023.

Pour permettre aux employés et à leur famille de passer plus de temps ensemble lorsqu'ils fondent ou agrandissent leur famille, la Banque Scotia a annoncé une nouvelle norme minimale mondiale pour les congés parentaux au début de 2022, soit huit semaines entièrement payées pour tous les parents accueillant un nouvel enfant et huit semaines de plus entièrement payées pour les parents donnant naissance. La nouvelle norme sera mise en place dans tous les pays où la Banque exerce ses activités d'ici 2025. De nombreux pays ont déjà commencé à l'appliquer, et au , elle entrera en vigueur en 2023. Cours, webinaires et ateliers sur la santé mentale : Les employés ont accès à une offre diversifiée à l'appui de l'amélioration de leur santé mentale et de leur bien-être. Que ce soit pour améliorer leur intelligence émotionnelle ou leur résilience, pour apprendre à gérer leur stress ou à composer avec la nouvelle normalité, des milliers d'employés dans le monde ont découvert des outils précieux offerts par des experts de leur pays. Ces occasions d'apprentissage s'accompagnent d'une multitude de ressources numériques telles que des guides internes, des bulletins d'information, des affiches et des vidéos distribués régulièrement aux employés.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à environ 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivez le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

