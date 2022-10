Moneris Go s'est amélioré, tout comme le Mois de la petite entreprise





Voici le nouveau terminal Moneris Go Plus et le retour du programme de subvention PME recherchée de Moneris cet automne.

TORONTO, le 12 oct. 2022 /CNW/ - Corporation Solutions Moneris (« Moneris »), un chef de file au Canada en matière de solutions de paiement novatrices pour les transactions mobiles, en ligne et en magasin, vient de lancer le terminal Moneris Go Plus, son plus récent ajout à sa gamme de solutions de paiement de nouvelle génération. Avec ce terminal, les entreprises de toute taille peuvent profiter d'un large écran tactile de 6 po, d'un traitement rapide des transactions, d'une pile qui dure une journée complète, et de la possibilité d'ajouter de nouvelles applications et fonctions à l'appareil au fil du temps.

Moneris Go Plus est offert avec l'appareil Axium DX8000 d'Ingenico, un terminal de point de vente intelligent alimenté par Android. Tout comme son prédécesseur, Moneris Go, l'appareil est doté d'une interface d'utilisateur intuitive et permet de traiter les paiements de façon sécuritaire et rapide.

« Les petites entreprises jouent un rôle essentiel dans la croissance économique du Canada, et Moneris s'engage à offrir aux commerçants et aux commerçantes des solutions de pointe pour les aider à simplifier la gestion de leur entreprise, déclare Patrick Diab, chef des produits et des partenariats à Moneris. Avec le terminal Moneris Go Plus, nous savons que cette solution flexible les appuiera là où leurs affaires les mènent. »

Le terminal Moneris Go Plus offrira aux commerçants et aux commerçantes les mêmes avantages que la solution Moneris Go, notamment la configuration simple, la connexion 4G et la production de rapports simplifiée. À cela s'ajoutent une apparence moderne, un écran tactile de 6 po, des caméras avant et arrière pour lire les codes QR ou les codes à barres, ainsi qu'une imprimante thermale intégrée, le tout avec une pile qui dure une journée complète afin que les entreprises puissent accepter les paiements n'importe où et n'importe quand. Le terminal comprend également un outil de gestion des utilisateurs flexible et modulable pour les propriétaires de commerces qui souhaitent pouvoir déléguer des tâches administratives à leur personnel de façon organisée en leur absence.

Moneris s'engage à aider les entreprises canadiennes à demeurer forte et résiliente, et c'est pourquoi elle organise de nouveau le programme PME recherchée, qui permet à quiconque de présenter la candidature de petites entreprises de leur communauté qui peuvent gagner l'une des cinq subventions de 1 000 $. Que ce soit pour les aider à reprendre leurs activités après la pandémie ou à financer des projets, notre objectif est de donner un coup de pouce aux entreprises avant l'arrivée des Fêtes.

Moneris aide les petites entreprises depuis longtemps en leur donnant les outils dont elles ont besoin pour gérer leurs activités de façon efficace et durable. Le lancement du terminal Moneris Go Plus et du programme PME recherchée sont deux parfaits exemples des efforts continus de Moneris pour appuyer les petites entreprises et les remercier de leurs contributions envers l'économie et nos communautés.

Le terminal Moneris Go Plus est présentement offert à 34,95 $ par mois. Pour en savoir plus, consultez la page POS Terminals | Moneris.

Pour en savoir plus sur le programme de subvention et la façon de présenter des entreprises, consultez la page du programme PME recherchée de Moneris.

À propos de Moneris

Moneris est le plus important* fournisseur de solutions de paiement novatrices pour les transactions mobiles, en ligne et en magasin. Elle traite d'ailleurs plus d'une transaction sur trois à travers le pays. Moneris offre aux entreprises de toutes les tailles et de toutes les industries du matériel, des logiciels et des solutions qui les aident à transformer la façon dont elles évoluent et fonctionnent, qu'il s'agisse des paiements ou plus encore.

Pour en savoir plus, consultez le site www.moneris.com et suivez @moneris.

______________________ *Selon le nombre total de transactions traitées au Canada.

SOURCE Moneris

Communiqué envoyé le 12 octobre 2022 à 08:05 et diffusé par :