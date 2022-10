L'ACESI présente une conférence sur la formation infirmière antidiscriminatoire





OTTAWA, ON, le 12 oct. 2022 /CNW/ - L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières («?ACESI?») a publié aujourd'hui une déclaration annonçant la Conférence biennale 2023 sur l'enseignement des sciences infirmières au Canada, de l'ACESI («?conférence?») qui aura lieu du 29 au 30 mai 2023 à Saint-Jean, Terre-Neuve. Le thème de la conférence consiste à favoriser la promotion de la pédagogie antidiscriminatoire en formation infirmière.

La conférence comprendra des discours liminaires informatifs visant à faire appel aux approches antiracistes dans une pédagogie critique antidiscriminatoire en sciences infirmières et à renforcer les partenariats/la collaboration pour une transition vers la pratique universitaire afin d'appuyer les pratiques exemplaires antidiscriminatoires.

Le programme de la conférence se déroulera à l'hôtel Delta St. John's Conference Centre, dans la ville dynamique de Saint-Jean (Terre-Neuve), et les discours liminaires seront diffusés en direct (en anglais et en français) pour les participantes virtuelles. Les sous-thèmes de la conférence comprennent multiples objectifs antidiscriminatoires importants :

Promotion et soutien de l'inclusion et de l'antidiscrimination en simulation Recrutement dans une optique inclusive et antidiscriminatoire Rétention dans une optique inclusive et antidiscriminatoire Examen et évaluation dans une optique inclusive et antidiscriminatoire Renforcement des partenariats et de la collaboration dans le but d'établir des liens entre les pratiques universitaires et de soutenir les meilleures pratiques en matière d'intégration et de lutte contre la discrimination Organisation/institution inclusive et antidiscriminatoire

Nous invitons les infirmières enseignantes, chercheuses, étudiantes et professionnels de la santé à soumettre un résumé dans le cadre de la conférence. Les résumés peuvent être soumis pour des présentations orales, dont certaines, par des étudiantes de cycle supérieur, expositions d'affiches, présentations panels/symposium, et présentations étudiantes avec thèse de doctorat en cours. Les commanditaires et exposants peuvent aussi profiter de l'occasion pour présenter leurs produits et services liés à la formation infirmière.

Les personnes qui s'inscrivent à la conférence avant le 31 octobre 2022 peuvent bénéficier d'une réduction de 10 % sur le tarif de préinscription. Consultez le site Web de l'ACESI pour de plus amples renseignements sur la Conférence biennale 2023 sur l'enseignement des sciences infirmières au Canada, de l'ACESI.

«?Nous sommes enthousiastes à l'idée d'accueillir des infirmières enseignantes, chercheuses et étudiantes de partout au Canada et à travers le pays, en personne et virtuellement à la conférence 2023 de l'ACESI, où nous collaborerons afin de faire avancer et diffuser les connaissances qui appuieront une formation infirmière juste, équitable, culturellement sécuritaire, adaptée et accessible. Nous avons hâte de prendre part au dialogue et aux échanges avec nos collègues canadiens et internationaux sur cet enjeu majeur pour les sciences infirmières et la formation infirmière?» a déclaré Cynthia Baker, directrice générale de l'ACESI.

À propos de l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières

L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) est le porte-parole national pour la formation infirmière, la recherche et le scholarship et représente le baccalauréat et les études supérieures des programmes de sciences infirmières au Canada. La mission de l'ACESI consiste à orienter la formation infirmière et l'avancement des connaissances en sciences infirmières pour appuyer une meilleure santé des Canadiennes et des Canadiens.

