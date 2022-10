Liva Health nomme un nouveau PDG pour dynamiser sa croissance mondiale





Liva Health, l'un des principaux fournisseurs de coaching en santé numérique basé sur des preuves d'Europe, a le plaisir d'annoncer la nomination de Shahram Sharif en tant que nouveau PDG du groupe.

M. Sharif axera ses efforts sur l'aspiration de Liva Health à développer ses services numériques pour lutter contre les maladies chroniques grâce à des outils numériques offrant des résultats cliniques significatifs, à un coût abordable et à grande échelle.

Rune Bech, cofondateur et président de Liva Health, a déclaré : « Cette nomination dynamisera la croissance mondiale de Liva Health en tant que chef de file du coaching en santé numérique personnalisé et évolutif, destiné aux personnes avec des problèmes chroniques liés au mode de vie comme le diabète de type 2, l'obésité ou les maladies cardiovasculaires. »

En rejoignant l'équipe, Shahram Sharif a affirmé : « Je suis absolument ravi de rejoindre Liva Health en vue de renforcer davantage la robuste position de la société en Europe et au-delà. Ces cinq dernières années, Liva Health a établi des relations fructueuses avec des partenaires dans la santé publique, les sciences de la vie, l'assurance et le commerce de détail. Je crois sincèrement que Liva Health a un énorme potentiel de croissance future, et je m'engage à assurer que nous toucherons le plus grand nombre de personnes avec des problèmes chroniques liés au mode de vie et améliorerons leurs résultats en matière de santé. »

M. Sharif a plus de dix ans d'expérience de l'innovation dans les soins de santé à laide de solutions numériques. Il est le fondateur et ancien PDG des startups LindaCare et AmWell actives dans le domaine de la santé numérique, qui a fourni des services de soins de santé axés sur la technologie, dont le suivi à distance de patients avec des conditions chroniques et un reporting personnalisé sur l'impact des choix de mode de vie, en Europe et aux États-Unis.

Il est un conseillé très respecté des entreprises de technologies de la santé, et un défenseur de ces dernières. Ses postes aux conseils d'administration de l'Association européenne de télématique de la santé (EHTEL) et d'Agoria Healthcare Technology lui permettront de réunir des intervenants majeurs pour améliorer les prestations de soins de santé grâce à des solutions de santé numérique à travers l'Europe.

Tout récemment, M. Sharif a dirigé, en tant que directeur des opérations, l'expansion du marché et la croissance de Huma Therapeutics, une société mondiale du domaine de la santé numérique permettant un traitement à domicile des conditions chroniques et un suivi à distance des patients afin d'alimenter des essais cliniques décentralisés à grande échelle.

M. Sharif rejoindra Liva Health le 17 octobre . Bien que basé initialement dans le bureau londonien, il travaillera également dans les bureaux de Copenhague, de Berlin et de futurs bureaux car il dirigera l'ouverture de nouveaux bureaux et opérations de Liva en France et au Benelux.

À propos de Liva Health

Liva Health a été créée pour mener l'adoption d'outils de santé numérique qui favorisent des résultats cliniques significatifs, à un coût abordable et à grande échelle. Notre mission consiste à prévenir, gérer et traiter les conditions chroniques en déployant un modèle de soins hybride, axé sur la technologie, permettant aux individus d'effectuer des changements durables de leur mode de vie grâce au soutien d'un coaching en santé personnel, empathique, numérique et humain.

Basées dans nos bureaux de Londres, Copenhague et Berlin, nos équipes aident nos partenaires à travers l'Europe et dans la région Asie-Pacifique à permettre aux gens de modifier leur mode de vie pour éviter des conditions chroniques comme le diabète de type 2, l'obésité et les maladies cardiovasculaires.

La combinaison de données et preuves cliniques robustes et d'une excellente compréhension des réflexions, sensations et comportements de nos membres a amené Liva Health à devenir le partenaire privilégié des distributeurs dans la santé publique, les sciences de la vie et la santé. Nous nous efforçons de modifier la manière dont les conditions chroniques sont traitées.

