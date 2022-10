/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'évolution de la situation de la COVID-19 au Québec/

Merck , aussi connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, a annoncé que Santé Canada a approuvé KEYTRUDA® (pembrolizumab), le traitement anti-PD-1 de Merck, en monothérapie comme traitement adjuvant chez les adultes atteints...

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, accompagné du directeur national de santé publique, Dr Luc Boileau, fera le...